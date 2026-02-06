PODCAST – Saša Ivanović, Centar Zlata: Kako znati je li zlato pravo i što učiniti nakon kupnje?

U podcastu Forbes Business Unplugged direktor Centra Zlata Saša Ivanović otkrio je kakvo zlato Hrvati najčešće kupuju, što ih najviše zanima i zabrinjava kada je riječ o plemenitim metalima te u kojoj je dobnoj skupini zlato postalo pravi hit.

U novoj epizodi podcasta Forbes Business Unplugged gostuje Saša Ivanović, osnivač i direktor Centra Zlata. S glavnim urednikom Forbesa Hrvatska, Vladimirom Niševićem, razgovarao je o tržištu plemenitih metala, popularnosti zlata kao investicije u Hrvatskoj te razini financijske pismenosti građana kada je riječ o ulaganju.

Ivanović je pojasnio kako na najjednostavniji i najsigurniji način kupiti zlato, kako ga pravilno čuvati te gdje i pod kojim uvjetima ga prodati ako se za to pojavi potreba. Istaknuo je i da zlato postaje sve popularnije među mlađim generacijama, otkrivši koje se količine danas najčešće kupuju.

Govorio je i o počecima Centra Zlata te razvoju i poslovanju tvrtke danas, iznio svoja očekivanja o kretanju cijena zlata i srebra u sljedećih deset godina te se osvrnuo na ključne trendove i događaje koji su obilježili proteklih pet godina. Na kraju je podijelio i zanimljive anegdote iz dugogodišnjeg rada u poslovanju sa zlatom.