PODCAST – Sven Marušić, Burra: Hrvatska ima spektakularne IT tvrtke, no muči ih jedan veliki problem koji želimo riješiti

U podcastu Forbes Business Unplugged Sven Marušić govori o fragmentiranosti hrvatske IT industrije, osnivanju grupacije Burra i utjecaju umjetne inteligencije na budućnost sektora.

U podcastu Forbes Business Unplugged gostovao je Sven Marušić, direktor nove regionalne IT grupacije Burra. Riječ je o domaćoj IT platformi koja želi okupiti male, srednje i velike servisne IT kompanije kako bi zajedničkim nastupom bile konkurentnije na globalnom tržištu.

Do kraja godina više od 200 zaposlenika

“Krenuli smo 1. lipnja s tri zagrebačke tvrtke koje su izrazito izvozno orijentirane, a do kraja godine očekujemo da ćemo imati više od 200 zaposlenika”, otkriva Marušić.

Ističe da je jedan od najvećih problema hrvatske IT industrije njezina izrazita fragmentiranost.

“U sektoru danas radi oko 45.000 ljudi, a prosječan broj zaposlenih po tvrtki manji je od pet. Imamo vrlo malo IT kompanija s više od 100 zaposlenih i upravo zato nismo dovoljno konkurentni na globalnom tržištu”, kaže.

Marušić upozorava da se IT industrija mijenja brže nego ikad prije.

“Teško je predvidjeti što će se dogoditi za tri mjeseca, a kamoli u duljem razdoblju”, ističe.

Govoreći o razvoju umjetne inteligencije, smatra da će ona značajno promijeniti način poslovanja, ali ne očekuje dramatične promjene za IT sektor.

Više digitalizacije za manje novca

“Vjerujem da ćemo za iste budžete isporučivati znatno više digitalnih rješenja. Cijene će vjerojatno padati, ali će istodobno rasti potražnja”, kaže.

Govoreći o tehnološkoj budućnosti Europe, Marušić ističe da bi europske zemlje trebale preuzeti vodeću ulogu u odgovornom razvoju i primjeni novih tehnologija. Pritom posebno naglašava važnost obrazovanja te razvoja kritičkog mišljenja u hrvatskim školama kao preduvjeta za uspješnu prilagodbu tehnološkim promjenama.