Prije tri godine osmislio zdrave gumene medvjediće, a danas ih prodaje Unileveru za 1,2 milijarde dolara

Chad Janis pokrenuo je brend dodataka prehrani 2023. i ostvario jednu od najuspješnijih prodaja u wellness industriji u posljednjem desetljeću.

Kada je Chad Janis prije četiri godine došao na ideju da prodaje dodatke prehrani u obliku gumenih medvjedića, morao je uvjeriti proizvođače da je to izvedivo, a trgovce da će kupci preferirati njegove zelene gumene bombone.

Nije ni slutio koliko je bio u pravu.

Njegov brend Grüns (od njemačke riječi za zeleno) danas dnevno isporučuje oko 10 milijuna gumija, a prošli mjesec londonski konglomerat Unilever objavio je da preuzima Grüns za procijenjenih 1,2 milijarde dolara.

Tridesettrogodišnji bivši investitor privatnog kapitala time je učvrstio svoje mjesto u industriji robe široke potrošnje kao osnivač koji je ostvario jedan od najboljih i najbržih izlazaka u sektoru u posljednjem desetljeću. Grüns, sa sjedištem u Beavertonu u Oregonu, trenutačno ima oko milijun kupaca, a njegov “superfood” gumeni medvjedić najprodavaniji je zeleni dodatak prehrani na Amazonu i u maloprodaji diljem SAD-a.

“Nismo ga gradili da bismo ga prodali. Ali želimo utjecati na živote milijuna ljudi”, rekao je Janis za Forbes. “Smatramo da Unilever ima dokazanu povijest razvoja brendova i pomaže im da ostvare veći utjecaj. To su već više puta učinili s kompanijama kojima se divimo.” Forbes procjenjuje da Unilever plaća iznos jednak otprilike četverostrukim godišnjim prihodima kompanije, razina koja se ubraja među najviše valuacije u industriji robe široke potrošnje u posljednjih godinu dana.

Ovakve prodaje su rijetke

Janis je, prema procjenama Forbesa, zadržao oko 50 posto vlasništva u tvrtki, nakon što je prikupio oko 45 milijuna dolara od vanjskih investitora, što znači da bi njegov udio mogao vrijediti najmanje 450 milijuna dolara nakon poreza. Janis nije želio komentirati financijske detalje transakcije.

Unilever, koji je 2025. ostvario gotovo 60 milijardi dolara prihoda od proizvoda poput Dove sapuna, dodataka prehrani Nutrafol i brenda za hidrataciju Liquid I.V., dodatno jača fokus na wellness i osobnu njegu. Prošlog mjeseca objavio je da svoju prehrambenu diviziju, uključujući Hellmann’s majonezu i Knorr, prodaje McCormicku u transakciji vrijednoj 45 milijardi dolara.

Točni uvjeti preuzimanja Grüna nisu objavljeni, no u listopadu 2025. tvrtka je objavila da je dosegnula godišnji prihod od više od 300 milijuna dolara, nakon što je u ožujku 2025. prikupila 35 milijuna dolara u seriji B uz valuaciju od 500 milijuna dolara.

Promocija brenda Grüns Superfood Gummies na trgu Flatiron Plaza u New Yorku 2025. godine foto: Richard B. Levine via Guliver

Ovakav izlazak u tako kratkom roku, manje od tri godine od početka prodaje, prava je rijetkost, kaže Drew Fallon iz Iris Financea. “Ako ste Unilever i ulažete milijardu dolara, želite biti sigurni da nije riječ o prolaznom trendu. Većina prodaja kompanija događa se tek nakon oko 11 godina razvoja, a što tvrtka dulje raste, to investitori obično plaćaju višu cijenu u odnosu na njezine prihode. Upravo zato ovaj slučaj značajno odstupa od uobičajene prakse.”

Janis je odrastao u Dallasu i poduzetništvom se počeo baviti vrlo rano. Već s 11 godina držao je privatne satove plivanja, čime je financirao studij na Sveučilištu Brigham Young, gdje je diplomirao financije. Nakon toga osnovao je startup za prikupljanje bodova vjernosti za besplatne letove, razvio YouTube kanal s 25.000 pretplatnika, a zatim postao investitor u Summit Partnersu, investicijskoj tvrtki s imovinom od 44 milijarde dolara.

U Summitu je vodio deset investicija ukupne vrijednosti 1,4 milijarde dolara te sudjelovao u upravama nekih kompanija, uključujući Solo Stove. Također je bio promatrač u upravama brendova Brooklinen i Dr. Squatch, koji je Unilever 2025. preuzeo za 1,5 milijardi dolara. Kaže da je u tom razdoblju razgovarao s oko 300 kompanija.

“Bila je to iznimna prilika za učenje”, prisjeća se.

Smetao mu prah pa pronašao alternativu

Janis je 2022. napustio Summit i upisao Stanford Business School. Neposredno prije odlaska u Kaliforniju došao je na ideju za Grüns. Nakon samo dva dana korištenja dodatka prehrani u prahu, smetao mu je njegov “kredasti” okus i odlučio je pronaći bolju alternativu.

“Ovo nije zabavno i neću zadržati tu naviku”, pomislio je. Ubrzo je otkrio da 90 posto Amerikanaca ima manjak određenih nutrijenata, poput vitamina D i E, te je počeo razvijati svoje prve gumene dodatke prehrani. Tijekom studija na Stanfordu godinu dana usavršavao je recept, pronašao proizvođača i pripremao lansiranje proizvoda. Prvi proizvod predstavljen je u kolovozu 2023., s nutritivnim sastojcima iz 30 organskih voćki i povrća, 21 vitaminom i šest grama prebiotičkih vlakana.

“Morali smo promijeniti percepciju cijelog tržišta o tome što gumeni dodatak prehrani može biti”, kaže Janis.

Većinu novca zarađenog u Summitu već je bio investirao, a nije imao ni veliku podršku obitelji i prijatelja za početno financiranje.

No imao je kolege sa Stanforda i prikupio je oko 400.000 dolara.

“Dali su mi više novca nego što su trebali”, kaže kroz smijeh. “Ispalo je dobro za njih.”

Do završetka MBA studija 2024., Grüns je ostvario 50 milijuna dolara prihoda. Krajem iste godine proizvodi su ušli u prvi maloprodajni lanac, Sprouts, koji je uvrstio varijante s niskim i bez šećera. Ubrzo je lansirana i dječja linija Grüns Cubs, također dostupna u Sproutsu.

Ulazak u velike lance

Prihodi su se sljedeće godine udvostručili na 100 milijuna dolara, a brend se proširio na velike lance poput Targeta, Walmarta i Sam’s Cluba. Do kraja godine proizvodi su bili dostupni na više od 6000 lokacija, uz dodatnih 1000 u međuvremenu.

Nakon formalnog ulaska u Unilever, Janis ostaje u tvrtki. Ističe kako se veseli stručnosti Unilevera u razvoju proizvoda, marketingu potrebnom za dosezanje milijarde dolara prihoda te međunarodnoj ekspanziji.

“Nisam završio s ovim. Još puno toga želim napraviti s ovim biznisom”, kaže Janis. “Ovo je maraton, a mi smo tek na četvrtom kilometru. Još je vrlo rano i tek ulazimo u pravi ritam.”

Chloe Sorvino, novinarka Forbesa (link na originalan članak)