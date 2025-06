Razgovor s Nadom Jurišić o NKD-u, kako je strast prema trgovini pretvorena u strategiju

Današnji kupci ne kupuju samo proizvod. Oni biraju cjelokupno iskustvo, određene vrijednosti i stavove. Zbog toga strateški ulažemo u digitalne procese, od planiranja lokacija trgovina uz podršku umjetne inteligencije preko prediktivne distribucije robe do sve osobnijeg pristupa u komunikaciji s kupcima, kaže Nada Jurišić, direktorica prodaje NKD-a za Hrvatsku i Sloveniju.

U vremenu kada se maloprodaja brzo mijenja pod utjecajem digitalizacije, promjenjivih navika potrošača i ekonomskih izazova, NKD ostaje postojan u misiji da ponudi pristupačnu, ali odgovornu modu širokom krugu kupaca. O tome kako se tvrtka prilagođava lokalnim potrebama, širi mrežu trgovina i razvija vlastiti „value for money“ pristup na hrvatskom i slovenskom tržištu, razgovarali smo s Nadom Jurišić, direktoricom prodaje za Hrvatsku i Sloveniju. Od prvih koraka u maloprodaji do vodeće pozicije za dva tržišta – profesionalni put Nade Jurišić obilježen je predanošću, jasnoćom u vođenju i snažnim fokusom na ljude. Kao direktorica prodaje danas vodi timove u izazovnom, ali dinamičnom okruženju koje zahtijeva agilnost, viziju i razumijevanje potreba kupaca. U razgovoru otkriva kako ju je strast prema trgovini oblikovala kao lidericu, koje vrijednosti ju vode u svakodnevnom radu te zašto vjeruje da uspjeh nije individualni rezultat, već snaga zajedničkog cilja.

NKD posluje na više tržišta u Europi. Koje su specifične prednosti i izazovi tržišta Hrvatske i Slovenije u odnosu na ostale zemlje u kojima je tvrtka prisutna?

Oba tržišta odlikuje snažna povezanost s kupcima – doslovno i preneseno. Naše su trgovine snažno ukorijenjene u lokalne sredine, često se nalaze u gradovima u kojima smo jedini ponuđač cjenovno pristupačne, ali istovremeno kvalitetne mode. To stvara povjerenje i lojalnost. S druge strane, prisutna je velika osjetljivost na cijene, što zahtijeva visoku operativnu učinkovitost i precizno razumijevanje potreba tržišta. No, upravo u tome vidimo svoju konkurentsku prednost.

Koji su vaši strateški prioriteti za naredne tri do pet godina na ovim tržištima?

Naša vizija je jasna: biti još bliži kupcima, ponuditi još višu razinu kvalitete i ostvariti veći pozitivan utjecaj. U praksi to znači širenje mreže trgovina na više od 100 lokacija u Hrvatskoj, ciljani rast u Sloveniji, ulaganje u suvremene koncepte trgovina, digitalne usluge te, ono što smatramo najvažnijim, ulaganje u naš tim. Naši zaposlenici su temelj našeg uspjeha. Istodobno, želimo NKD još snažnije pozicionirati kao brend koji donosi vrijednost za novac, odnosno svakodnevnu modu učiniti dostupnom, ali i odgovornom.

Kako se NKD pozicionira prema novim navikama potrošača, osobito u kontekstu digitalizacije i održivosti?

Današnji kupci ne kupuju samo proizvod. Oni biraju cjelokupno iskustvo, određene vrijednosti i stavove. Zbog toga strateški ulažemo u digitalne procese, od planiranja lokacija trgovina uz podršku umjetne inteligencije preko prediktivne distribucije robe do sve osobnijeg pristupa u komunikaciji s kupcima. Paralelno gradimo povjerenje kroz kvalitetne materijale, OEKO-TEX® certifikate i pravedne proizvodne uvjete. Naša ambicija je jasna – ponuditi modu koja je pristupačna, ali i s kojom se kupci mogu osjećati sjajno.

Možemo li u budućnosti očekivati jače prisustvo NKD-a u urbanim centrima, ili je vaš fokus i dalje na srednje velikim i manjim gradovima?

Ostajemo dosljedni onome u čemu smo najbolji, a to je bliska, lokalna prisutnost. Naši kupci nas nalaze ondje gdje žive, u neposrednoj blizini uz ponudu prilagođenu njihovoj svakodnevici. Ipak, promišljeno razmatramo mogućnosti i u većim gradovima, ali samo ako su usklađene s našim poslovnim modelom. Naš cilj nije širenje pod svaku cijenu, već rast koji donosi stvarne rezultate.

Izazovi u globalnim promjenama

Globalna ekonomija bilježi znatne oscilacije – inflacija, lanci opskrbe, rast cijena sirovina. Kako te promjene utječu na vaše poslovanje i maloprodaju općenito?

Naravno, i mi osjećamo te izazove – od povećanih troškova nabave, preko logističkih zastoja do promjena u potrošačkom ponašanju. No naša snaga leži u tome što smo oblikovani kao value brand. Upravo taj model koji se temelji na stvarnim potrebama kupaca, stabilnim partnerstvima i učinkovitim procesima omogućuje nam da budemo otporni i prilagodljivi. Sve to dodatno podržavamo analitikom i dubinskim razumijevanjem tržišta.

Vidite li prilike za inovacije unutar retail sektora uslijed ovih izazova, osobito u segmentu „value for money“ proizvoda, koji je važan za NKD?

Upravo sada inovacija nije samo poželjna, ona je nužna. Naši kupci imaju visoke zahtjeve te su istovremeno cjenovno osjetljivi. Očekuju pametna rješenja. Zato primjenjujemo umjetnu inteligenciju u planiranju asortimana, koristimo digitalne alate za upravljanje zalihama i razvijamo formate trgovina koji su ujedno funkcionalni i nude jedinstveni doživljaj kupnje. Za nas inovacija znači biti na pravom mjestu, u pravo vrijeme, s pravom idejom.

Kako balansirate između potrebe za konkurentnim cijenama i sve većeg fokusa potrošača na održive i etički proizvedene proizvode?

Pametnim i odgovornim poslovanjem. Optimiziramo opskrbne lance, njegujemo dugoročne odnose s dobavljačima i radimo velike narudžbe što nam omogućuje cjenovnu konkurentnost. Istovremeno ulažemo u što trajnije materijale, jasne i transparentne standarde te kontinuiranu kontrolu kvalitete. Za nas pristupačna cijena i društvena odgovornost nisu suprotnosti, već dvije strane istog obećanja prema kupcu.

Sezonski segmenti

Hrvatski potrošači sve su sofisticiraniji, ali i cjenovno osjetljivi. Kako odgovarate na te zahtjeve?

Tako što osluškujemo njihove potrebe i djelujemo. Prilagođavamo asortiman lokalno, pojačavamo ponudu u sezonskim segmentima poput početka školske godine ili blagdana te redovito nudimo ciljane akcije. No najviše gradimo povjerenje kroz svakodnevnu prisutnost. Kada kupac jednom shvati da kod nas moda, kućanske potrepštine i kvaliteta ne moraju biti skupi, vraća se. To je snaga naše dosljednosti.

Koliko su hrvatski kupci lojalni brendovima i kako NKD gradi dugoročne odnose s kupcima?

Vjernost se gradi iskustvom. Naši stalni kupci poznaju svoju trgovinu, mnogi su uz nas već godinama. Zato se oslanjamo na osobni pristup, dobru uslugu i pravednu ponudu. U budućnosti želimo dodatno osnažiti digitalne alate lojalnosti, ali naša najveća snaga ostaje pouzdanost.

Kako gledate na potencijal razvoja maloprodaje u Hrvatskoj – postoji li još prostor za rast i inovaciju?

Apsolutno. Mnoge su regije još uvijek nedovoljno opskrbljene, osobito izvan velikih gradova. Istodobno, sve više raste svijest potrošača o smislenoj potrošnji i potreba za brendovima koji ulijevaju povjerenje. Onaj tko na to odgovori iskreno i autentično, ima ogroman potencijal. Osobito u srednjem cjenovnom segmentu.

Vaša karijera obuhvaća značajne menadžerske pozicije u maloprodaji – kako je tekao vaš profesionalni put do pozicije Country Managing Directora za Hrvatsku i Sloveniju u NKD-u?

Počela sam kao voditeljica prodaje i kroz godine sam imala priliku izgraditi mnogo toga: nove trgovine, nove procese, nove timove. Ono što me uvijek vodilo bila je strast prema trgovini i uvjerenje da maloprodaja može biti više od puke razmjene proizvoda. Danas imam privilegiju voditi dva tržišta koja pokreću snažni ljudi i jasna vizija. Na to sam iskreno ponosna.

Jasnoća i vizija u liderstvu

Što biste izdvojili kao ključne kompetencije koje su vam pomogle u profesionalnom razvoju i prepoznavanju kao lidera u industriji?

Jasnoća. Dosljednost. I iskreno zanimanje za ljude. Vjerujem da je uspješno vodstvo ono koje pruža smjer i istodobno potiče razvoj. U maloprodaji, gdje se stvari brzo mijenjaju, stabilnost u međuljudskim odnosima postaje ključ uspjeha. Moj stil vodstva temelji se na povjerenju, transparentnosti i snažnoj orijentaciji na ciljeve.

U vremenima transformacija, koliko je važna agilnost lidera i kako vi razvijate vlastiti stil vođenja u izazovnim uvjetima?

Agilnost danas nije dodatak, ona je osnovni uvjet. No to ne znači djelovati impulzivno, već donositi brze, ali promišljene odluke. Biti otvoren za promjene, ali čvrst u svojim vrijednostima. Svoj stil vođenja stalno razvijam – kroz povratne informacije, refleksiju i svakodnevno učenje s timom.

Kako izgleda vaš tipičan dan i gdje pronalazite inspiraciju za poslovne odluke?

Svaki dan započinjem pogledom na brojke, a često završava razgovorom s kolegama u trgovini. Nastojim što više vremena provoditi na terenu jer prave uvide ne dobivate za stolom. Inspiraciju nalazim u malim trenucima. Kada je proizvod savršeno izložen, kada stigne kreativno rješenje iz tima ili povratna informacija kupca koja kaže: „U NKD-u uvijek pronađem nešto i odlazim s dobrim osjećajem.“

Što biste poručili mladim profesionalcima koji žele izgraditi karijeru u maloprodaji – koja je najveća lekcija koju ste vi naučili?

Imati hrabrosti preuzeti odgovornost. Maloprodaja je zahtjevna, ali i nevjerojatno raznolika i ispunjavajuća. Tko dođe s energijom, voljom za učenje i otvorenosti, može puno postići. Najvažnija lekcija koju sam ja naučila? Uspjeh nikada nije samo zbroj vlastitih koraka, već rezultat snažnog tima koji dijeli isti cilj.

