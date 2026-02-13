Saša Ivanović: Sve upućuje na jedno – cijena srebra može samo rasti

U podcastu Forbes Business Unplugged suosnivač i direktor Centra Zlata Saša Ivanović govori o rastućoj industrijskoj potražnji za srebrom, ograničenim mogućnostima povećanja rudarske proizvodnje te razlozima zbog kojih smatra da je dugoročni rast cijene gotovo neizbježan.

“Dvogodišnjom analizom došli smo do zaključka da srebro jednostavno mora rasti. Industrijska potražnja iz godine u godinu snažno se povećava, dok su mogućnosti dodatne eksploatacije ograničene”, kaže Ivanović. Ističe kako se godišnje izrudari između 830 i 850 milijuna unci srebra, od čega sama industrija već sada troši oko 650 milijuna unci – a potrebe će, uvjeren je, nastaviti rasti.

“Manjak se dosad nadoknađivao dodatnim rudarenjem, povlačenjem zaliha iz sefova i strateških rezervi država. No taj prostor se postupno zatvara, osobito s obzirom na očekivani rast potražnje u autoindustriji. Samsung je, primjerice, patentirao bateriju koja bi po performansama trebala nadmašiti postojeća rješenja, a u kojoj srebro ima važnu ulogu. Procjene govore da bi svaki automobil mogao sadržavati oko kilogram srebra u takvim baterijama. To bi značilo dodatnih 250 milijuna unci godišnje samo za potrebe automobilske industrije – količinu koju trenutačna proizvodnja teško može osigurati. A kada znamo kakav je odnos ponude i potražnje, jasno je i u kojem će smjeru ići cijena”, zaključuje direktor Centra Zlata.

Ostatak razgovora o toj temi pogledajte u priloženom videu.

Cijeli podcast pogledajte ispod.