Saša Ivanović: Znate li što se događa sa zlatom i srebrom kada ih zakopate u zemlju?

U podcastu Forbes Business Unplugged suosnivač i direktor Centra Zlata Saša Ivanović govori o ključnim razlikama između zlata i srebra, njihovoj trajnosti i praktičnosti čuvanja.

“Srebro je znatno osjetljivije od zlata i zahtijeva redovito poliranje, što kod zlata nije slučaj – ono s vremenom ostaje nepromijenjeno. To bi se najbolje vidjelo kada bi se oba metala zakopala u zemlju na tisuću godina”, objašnjava Ivanović, dodajući kako je zbog svoje gustoće zlato iznimno teško krivotvoriti.

“Srebro ima gustoću od 11 grama po kubičnom centimetru, dok zlato ima čak 19,3 grama. Za usporedbu, željezo ima oko sedam grama po kubičnom centimetru”, kaže direktor Centra Zlata te ističe da je upravo zbog toga zlato posebno pogodno za dugoročno čuvanje.

“Često nam ljudi kažu da kupe 30 ili 40 kilograma srebra pa ga pokušaju pohraniti u sef u banci, ali jednostavno ne stane. Sa zlatom tih problema nema – lako se skladišti. U mali bankovni sef može stati zlato vrijedno nekoliko milijuna eura”, otkriva Ivanović.

