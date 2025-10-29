Schmidt: Ne trebate biti tvrtka od milijardu dolara da profitirate od umjetne inteligencije
Gost novog izdanja podcasta Forbes Business Unplugged bio je Tobias Schmidt, istaknuti član industrijskog odjela Boston Consulting Groupa (BCG). U razgovoru o razvoju umjetne inteligencije Schmidt je naglasio kako ona nije rezervirana samo za velike korporacije, već da i manje tvrtke, bez golemih budžeta, mogu iskoristiti sve njezine prednosti.
“Korištenje i dostupnost umjetne inteligencije ne ovise o veličini tvrtke. Ne morate biti korporacija vrijedna milijardu dolara da biste iskoristili dobrobiti koje ona donosi”, istaknuo je Schmidt te dodao kako svaka kompanija treba razmisliti o načinima na koje može primijeniti umjetnu inteligenciju u poslovanju.
“Putem umjetne inteligencije moguće je unaprijediti komunikaciju s kupcima. Njena je velika prednost neutralnost – može preporučiti najbolji proizvod za svakog pojedinog kupca”, zaključio je član industrijskog odjela Boston Consulting Groupa.
