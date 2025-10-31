Schmidt: Umjetna inteligencija nam neće uzeti posao, nego dati više vremena za kreativnost

Gost najnovijeg izdanja podcasta Forbes Business Unplugged bio je Tobias Schmidt, istaknuti član industrijskog odjela konzultantske kuće Boston Consulting Group (BCG). U razgovoru o razvoju umjetne inteligencije Schmidt se osvrnuo na pitanje tržišta rada i sve rašireniji strah da će ugroziti radna mjesta.

“Postoji velika skepsa kada je riječ o tome kako će umjetna inteligencija utjecati na zapošljavanje i svakodnevni život zaposlenika”, upozorio je Schmidt, dodavši kako postoji i vrlo pozitivna strana te priče.

“Da, bit će potrebno usvojiti nove vještine – ali to se događalo i ranije. Zamislite da vam umjetna inteligencija preuzme dio frustrirajućih, repetitivnih zadataka koje svakodnevno morate obavljati. To bi svima olakšalo posao”, istaknuo je stručnjak iz Boston Consulting Groupa.

“Kad bismo imali rješenje za sve te ‘dosadne’ poslove, zašto ga ne bismo primijenili? Tada bismo se mogli posvetiti onome u čemu smo najbolji – kreativnosti. Za to smo stvoreni, zar ne?”, zaključio je Schmidt.

Ostatak razgovora o toj temi pogledajte u priloženom videu.

Cijeli podcast pogledajte ispod.