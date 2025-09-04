Sin Donalda Trumpa ušao u klub milijardera. On se, kao i tata, bogati na kriptovalutama

Eric Trump postao je milijarder nakon što su dionice njegove kompanije za rudarenje kriptovaluta American Bitcoin u srijedu ujutro skočile prilikom izlaska na burzu.

Trumpova obiteljska kripto-zarada i dalje raste. Eric Trump, drugi sin predsjednika, postao je milijarder nakon što su dionice njegove kompanije za rudarenje kriptovaluta American Bitcoin u srijedu ujutro skočile prilikom izlaska na burzu, čime je vrijednost njegova udjela u jednom trenutku dosegnula oko 950 milijuna dolara.

Eric Trump, naveden u priopćenju za medije kao suosnivač i glavni strateg tvrtke, drži 73 milijuna dionica, procjenjuje Forbes na temelju analize dokumenata podnesenih američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC). Dionice su se do kraja dana trgovale po cijeni od 8,04 dolara, čime je Ericov osobni udio procijenjen na 590 milijuna dolara – više od vrijednosti bilo koje pojedinačne nekretnine u vlasništvu njegove obitelji.

“Kakvo jutro!! 🔥🔥” objavio je na X-u dok su dionice letjele u ranom dijelu trgovanja.

Složna braća

Investitori, čini se, više ulažu u očekivanja nego u stvarnost. Poslovanje American Bitcoina temelji se na rudarenju i skladištenju kriptovalute, procesu koji uključuje korištenje računala za rješavanje složenih zadataka kako bi se otključao Bitcoin. Tvrtka, s postrojenjima u energetski bogatim regijama Teksasa, Alberte i Niagarinih slapova u New Yorku, kupila je u kolovozu više od 16.000 strojeva za rudarenje Bitcoina. Na dan 1. rujna posjedovala je 2443 Bitcoina, vrijedna oko 275 milijuna dolara po tadašnjim cijenama. No gotovo cijela zaliha – 2234 Bitcoina – založena je kompaniji koja je osigurala opremu. Unatoč tome, American Bitcoin, koji je u rujnu prijavio samo dvoje stalno zaposlenih, sada vrijedi oko 7,3 milijarde dolara.

Ericov stariji brat, Donald Trump Jr., također je uključen u posao. Don Jr. bio je jedan od potpisnika sporazuma priloženog prospektu u ime American Bitcoina, gdje se identificirao kao investitor. Dokumenti ne navode njegov udio, vjerojatno zato što nije izvršni direktor ni član uprave.

Braća su posljednjih mjeseci aktivno sklapala poslove. Pomogla su ocu u ulasku u svijet kriptovaluta s projektom World Liberty Financial, koji je prošle godine krenuo sporo, ali je procvjetao nakon izbora 2024. Venture je dosad prodao tokena u vrijednosti od oko 1,4 milijarde dolara, pri čemu je velik dio prihoda — isprva oko 75 posto — otišao obitelji Trump.

Lansirali USD1 stablecoin

Početkom ove godine World Liberty Financial lansirao je USD1 stablecoin, kriptovalutu vezanu uz američki dolar. Projekt je dobio na značaju kada je kompanija povezana s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila uložiti dvije milijarde dolara u kripto-burzu koristeći taj stablecoin. Predsjednik je dodatno pomogao vrijednosti stablecoina kada je u srpnju potpisao zakon kojim se definira regulatorni okvir, što je dočekano s oduševljenjem u industriji u kojoj je sada ključni igrač.

Eric i Don Jr. također su proširili obiteljski licencni biznis s novim ugovorima u Saudijskoj Arabiji, UAE-u i Rumunjskoj. Prihodi od licenci porasli su s procijenjenih sedam milijuna dolara u 2023. na 45 milijuna dolara lani.

Izvan obiteljskog poslovanja, pridružili su se savjetodavnom odboru Dominari Holdingsa, financijske kompanije koja im pomaže s drugim investicijama. U kolovozu je Dominari pomogao osnovati New America Acquisition I Corp, posebnu akvizicijsku kompaniju (SPAC) koja cilja prikupiti 300 milijuna dolara i traži mete za spajanja u tehnološkom, zdravstvenom ili logističkom sektoru. Njihovi udjeli pojedinačno u Dominariju sada vrijede više od sedam milijuna dolara.

Trump Jr. također je ušao u upravni odbor internetskog trgovca oružjem GrabAGun, koji je u srpnju počeo kotirati pod oznakom PEW. Također savjetuje proizvođača dronova Unusual Machines. Forbes procjenjuje da vrijednost njegovih dionica u tim kompanijama sada prelazi četiri milijuna dolara.

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa