Stellantis imenovao novog financijskog direktora

Francusko-talijanski proizvođač automobila Stellantis imenovao je glavnog financijskog direktora, priopćila je tvrtka.

Brazilac Jao Laranjo nasljeđuje Douga Ostermanna, koji je dao ostavku iz osobnih razloga, navodi se.

“Nakon što sam 15 godina blisko surađivao s Joaom i svjedočio njegovom usponu kroz hijerarhiju, neprestano me impresionira njegovo znanje o financijama, način razmišljanja usmjeren na rezultate i duboko razumijevanje složenosti naše industrije“, rekao je izvršni direktor Stellantisa Antonio Filosa, prenosi Reuters.

Laranjo je blisko surađivao s Filosom dok je bio u Brazilu na čelu latinoameričke podružnice tvrtke.

Ostermann je u kolovozu imenovan za izvršnog direktora tvrtke Stellantis Financial Services, ali Laranjo će preuzeti sve odgovornosti koje je prije imao Ostermann. Stellantis je također potvrdio svoje financijske smjernice za 2025., kako je objavljeno u srpnju.