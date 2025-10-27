Tobias Schmidt: Većina menadžera preopterećena je pitanjem što umjetna inteligencija može učiniti i ne zna odakle početi

Gost novog izdanja podcasta Forbes Business Unplugged bio je Tobias Schmidt, istaknuti član industrijskog odjela Boston Consulting Groupa (BCG). U razgovoru o razvoju umjetne inteligencije dotaknuo se načina na koji vlasnici kompanija i menadžeri promatraju i prihvaćaju njezinu primjenu u poslovnim procesima.

“Većina menadžera preopterećena je pitanjem što umjetna inteligencija zapravo može učiniti i ne zna odakle početi”, ističe Tobias Schmidt te dodaje kako mnogi još nisu sigurni je li ona korisna ili potencijalno opasna.

“Preplavljeni su pokušajima da shvate kako će umjetna inteligencija promijeniti njihove funkcije i sam opseg njihova posla”, poručuje Schmidt, član industrijskog odjela Boston Consulting Groupa.

