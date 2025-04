Trumpov ministar uživa u trgovinskom ratu iako je zbog carina izgubio stotine milijuna dolara: “Obožava biti u centru pažnje”

Od svih bogataša u kabinetu Donalda Trumpa, čini se da nitko nema veći ulog u trgovinskom ratu od ministra trgovine Howarda Lutnicka, koji je izgradio carstvo na tri stupa tijekom više od 40 godina na Wall Streetu.

Dionice njegove tvrtke za usluge nekretninama, Newmark, pale su 17% u posljednjih 10 dana. Dionice u njegovoj brokerskoj tvrtki, BGC Group, pale su za 8%. Vrijednost njegove privatne investicijske banke u međuvremenu je pala za procijenjenih 16%. Kad se sve to zbroji, Lutnickov posjed, za koji se čini da ga predaje svojim nasljednicima, pao je za procijenjenih 420 milijuna dolara u prošlom tjednu, smanjivši njegovo obiteljsko bogatstvo s 3,2 milijarde dolara na 2,7 milijardi dolara.

Ipak, oni koji poznaju Lutnicka misle da mu ide odlično. “Najsretniji kojeg sam ga vidio u jako, jako, jako dugo vremena”, kaže netko blizak ministru trgovine. “On je kao svinja u blatu.” Lutnick, koji je dugo volio biti u središtu pozornosti, sada je gotovo stalno prisutan na televiziji, gdje ga je Amerika upoznala nakon 11. rujna, kada je ubijeno 658 njegovih zaposlenika u Svjetskom trgovačkom centru, uključujući i njegovog mlađeg brata. “On voli biti u centru pažnje”, kaže bivši izvršni direktor Lutnickove tvrtke, Cantor Fitzgerald. “Samo se sjetite 11. rujna. Proveo je sve svoje vrijeme na TV-u. Znate, nakon 11. rujna, mi smo u uredu i radimo, a on na TV-u plače.”

Čini se da Lutnick uživa u sukobu. Sada je u velikom, epskom epskom okršaju dvije najveće svjetske sile, a on djeuje kao ključni poručnik. “On je tvrd, težak pregovarač, nema sumnje”, kaže drugi bivši direktor. Lutnick nije tip koji je blag prema ljudima. “On želi maksimalnu bol”, kaže nekadašnji kolega koji se slaže s idejom trgovinskog rata, ali misli da je administracija počela preagresivno, posebno misli na uvođenje carina na kineski uvoz. “Mislim da skok na 34% nije bio pravi potez. Mogao je to biti program u fazama, ali ovo zvuči kao nešto što bi Howard učinio.”

Težak pregovarač

Što Lutnick misli o trgovinskim pitanjima? Ljudi koji ga poznaju godinama kažu da nisu baš sigurni. “To nije nešto o čemu smo dugo razgovarali prije nego što je došao u upravu”, kaže jedan. “On je slobodan trgovac.” “Na kraju dana, samo je želio više posla.” Je li Lutnick bliži slobodnom tržištu poput Miltona Friedmana ili protekcionista poput Donalda Trumpa? “Nisam siguran.” Još jedan bivši partner dodaje: “Nisam baš siguran ima li on stav o slobodnoj trgovini.”

Lutnick je ponudio neki uvid u svoja uvjerenja u intervjuu 2019., navodeći da je zabrinut zbog Trumpove odluke da upotrijebi carine za Meksiko, ali se slaže s predsjednikovim stavom prema Kini. “Mi od njih kupujemo 600 milijardi dolara, a oni od nas 100 milijardi dolara”, rekao je za MSNBC, preuveličavši trgovinski deficit za oko 100 milijardi dolara. “Karte su u našim rukama. Ako ne igrate na karte dok pobjeđujete, imate veliki problem. Gledajte, oni kradu naše intelektualno vlasništvo svaki dan i bez problema i ne igraju po istim pravilima po kojima mi igramo. “Ako sada ne napravite potez, dok još imate nešto moći, kada ćete napraviti potez?”

To je, kažu bivši suradnici, klasični Lutnick. “Ako ima prednost iskoristit će je.” Dvojica drugih bivših kolega ispričali su kako se odnosi prema zaposlenicima koji odlaze, od kojih neki odlaze s osjećajem da su prevareni. “Njegov cijeli modus operandi je da za*ebe ljude”, kaže jedan od njih. Četvrti bivši kolega ukazuje na način na koji je Lutnick preuzeo kontrolu nad svojom tvrtkom na Wall Streetu 1990-ih, koristeći partnerske dokumente kako bi oteo kontrolu obitelji svog dugogodišnjeg mentora Bernieja Cantora, što je rezultiralo parnicom koja je Cantorovoj udovici ostavila veliki ček, a Lutnicku kontrolu nad tvrtkom. “Ukrao je tvrtku”, kaže bivši kolega.

Izgubio 600 milijuna dolara

Ljudi koji vole pokazati svoje karte ponekad pretjeraju. Dionice su pale nakon Trumpove početne najave carina, srušivši globalna tržišta. Trump je izgubio 700 milijuna dolara, a Lutnick 600 milijuna. U srijedu, dok su Lutnick i ministar financija Scott Bessent sjedili s predsjednikom, Trump je napisao objavu na Truth Socialu, svojoj platformi sličnoj Twitteru, najavljujući preokret. Bijela kuća pauzirala je carine za većinu zemalja na 90 dana, dok je stopu za Kinu podigla na 125%. “Tržište ih je na neki način prisililo”, kaže jedan od Lutnickovih bivših kolega. Dionice su u početku skočile, a zatim su pale sljedeći dan.

Nitko ne može predvidjeti kako će se trgovinski rat točno razvijati, ali ljudi koji poznaju Lutnicka, koji je proširio Cantorov posao na mnoga područja, kažu da on problemima pristupa kao inovator. “Kad isprobavate nove stvari – osobito u prilično etabliranim industrijama i tržištima, one ne funkcioniraju uvijek”, objašnjava netko tko dobro poznaje ministra trgovine. “Moja zapažanja su bila da to ne radi. U redu, pokušajmo nešto drugo.”

Kruže nagađanja da bi Lutnick mogao propasti ako Trump bude trebao nekoga okriviti. “To je samo predosjećaj, ali mogao bih zamisliti da ga Trump otpušta”, kaže netko tko je radio zajedno s Lutnickom i kaže da Wall Street nema visoko mišljenje o njemu. “Tržište bi bilo oduševeljeno da Howard ode.”

Dan Alexander, novinar Forbesa