Trumpov trgovinski rat stvorio neočekivanog novog američkog rudarskog milijardera

James Litinsky, trgovac koji je karijeru gradio u svijetu hedge fondova, pretvorio je ulaganje od 20 milijuna dolara u obveznice u teškoćama u rudarsko bogatstvo vrijedno milijardu dolara – uz malu pomoć američke vlade i Kineza.

U srpnju je američko Ministarstvo obrane povuklo neuobičajen potez za saveznu agenciju kada je kupilo 400 milijuna dolara vrijedne novoizdane dionice, uz opcije (warrants) za kupnju dodatnog udjela, u rudarskoj tvrtki MP Materials, specijaliziranoj za rijetke minerale. U sklopu sporazuma, Ministarstvo je također potpisalo 10-godišnji ugovor o kupnji magneta od rijetkih elemenata od MP Materialsa, koji će se koristiti za pogon budućih vojnih sustava. Savezna vlada se obratila ovoj kompaniji jer MP Materials posjeduje jedini rudnik rijetkih minerala u SAD-u, smješten u Mountain Passu u kalifornijskoj pustinji Mojave, gdje se vadi, pročišćava i razdvaja materijale poput neodimija i prazeodimija. Ti su elementi ključne komponente magneta koji se koriste u električnim vozilima, dronovima, obrambenim sustavima, robotici, vjetroturbinama i drugim naprednim tehnologijama.

Od objave Ministarstva obrane, dionice MP Materialsa porasle su za 150 posto, što je Jamesa Litinskog, osnivača i izvršnog direktora, gurnulo u “klub s devet nula” (milijardera). Prema procjenama Forbesa, 47-godišnji stanovnik Las Vegasa “teži” oko 1,2 milijarde dolara, računajući njegov 8-postotni udio u MP Materials (vrijedan oko milijardu dolara na zatvaranju tržišta u petak) te više od 200 milijuna dolara u gotovini i vanjskim ulaganjima.

Studirao na Yaleu, magistrirao na Northwesternu

Litinsky, koji nije odgovorio na Forbesov zahtjev za komentar o svom bogatstvu, nije tipičan rudarski magnat. Studirao je ekonomiju na Yaleu, a pravni (J.D.) i poslovni (M.B.A.) magisterij stekao je na Sveučilištu Northwestern, prije nego što je radio u investicijskom gigantu Fortress Group, a zatim 2006. osnovao vlastiti hedge fond JHL Capital. Njegova je tvrtka 2014. kupila 20,5 milijuna dolara vrijedne obveznice u teškoćama koje je izdao Molycorp Minerals, prijašnji vlasnik lokacije Mountain Pass. Tri godine kasnije, tijekom Molycorpova stečajnog postupka, pretvorio je te obveznice u potpuno vlasništvo rudnika (koji je tada bio poplavljen i neaktivan). Nakon što je osigurao 50 milijuna dolara financiranja od kineskog partnera i proveo 18-mjesečno čišćenje i obnovu, novoimenovani MP Materials započeo je rudarske operacije 2018. godine. Litinsky je 2020. izveo tvrtku na burzu putem SPAC-a, a od početka rada proizvodnja joj se više nego utrostručila.

Dok su Trumpove carine i trgovinski rat remetili globalne opskrbne lance i povećavali potrošačke cijene u SAD-u, MP Materials je bio jedinstveno pozicioniran da od toga profitira, osobito zbog rastućeg sukoba između SAD-a i Kine. Razlog je taj što Kina dominira globalnom trgovinom rijetkih minerala, obrađujući njih 90 posto i proizvodeći 95 posto magneta visoke čvrstoće – SAD gotovo svih 7000 tona godišnje uvozi iz te azijske zemlje.

Pokrenuo rudnik s Kinezima

Kina je koristila američku ovisnost o svojim magnetima kao važan pregovarački adut u pregovorima s Trumpom. Nakon što je Trump u travnju objavio nove carine na Dan oslobođenja, Kina je počela zahtijevati od stranih kompanija posebne izvozne dozvole za magnete od rijetkih elemenata, što je izazvalo krizu za američke tvrtke: izvoz magneta u SAD pao je 59 posto u travnju na godišnjoj razini, a čak 93 posto u svibnju, izvijestio je Wall Street Journal. Za MP Materials, ta je blokada potaknula snažan rast domaće potražnje. “Takav osjećaj hitnosti nikad prije nisam vidio,” rekao je Litinsky za Forbes u travnju.

Ironično, Litinsky se oslanjao na Kineze kako bi pokrenuo MP Materials i održao njegovo poslovanje prije Trumpovog trgovinskog rata. Shenghe Resources, div za rijetke minerale sa sjedištem u Chengduu, djelomično u vlasništvu kineske vlade, pomogao je financirati JHL-ovu ponudu iz 2017. kupnjom 50 milijuna dolara vrijedne buduće proizvodnje koncentrata rijetkih elemenata iz MP Materialsa. Taj je novac pomogao platiti čišćenje rudnika i nove kapitalne troškove, a zauzvrat je Shenghe dobio 8,4 posto udjela u tvrtki, koji i dalje posjeduje. (Shenghe nema operativnu ulogu u MP Materialsu niti mjesto u upravnom odboru). Shenghe je također najveći kupac MP Materialsa, zaslužan za 80 posto njegovih 204 milijuna dolara prihoda prošle godine. No, to se brzo mijenja: nakon Dana oslobođenja i kineskih protumjera u vidu carina, MP Materials je objavio da će prestati slati svoje proizvode u Kinu i usmjeriti se na druge kupce.

Dobit pada, ali i dalje perspektivan

Kako bi se oslobodio ovisnosti o Kini, MP Materials mora nastaviti s vertikalnom integracijom. Njegova rafinerija u Mountain Passu sada obrađuje oko polovicu svih ruda iskopanih iz obližnjeg rudnika, ali tvrtka još uvijek radi na proširenju kapaciteta rafinerije za ključne metale neodimij i prazeodimij koji se koriste u magnetima. (Vladino ulaganje od 400 milijuna dolara trebalo bi pomoći u tom segmentu.) Dalje nizvodno, MP Materials je izgradio tvornicu magneta u Fort Worthu, u Teksasu, koja već proizvodi magnete i trebala bi započeti punu komercijalnu proizvodnju kasnije ove godine. U sklopu dogovora s Ministarstvom obrane, tvrtka je također najavila izgradnju druge američke tvornice magneta na još neobjavljenoj lokaciji, uz pomoć milijarde dolara bankovnog kredita.

Sve to je skupo, no za MP Materials još skuplji udarac bila je nagla i oštra pojeftinjenja rijetkih elemenata posljednjih godina, što je snažno pogodilo poslovni rezultat. Nakon rekordne dobiti od 290 milijuna dolara u 2022., MP Materials je u 2023. ostvario 24 milijuna dolara, a prošle godine zabilježio gubitak od 65 milijuna dolara. Ipak, tvrtka ostaje dobro pozicionirana s 750 milijuna dolara gotovine i ekvivalenata u bilanci, sve većim brojem američkih kupaca poput General Motorsa te sada i potporom vlade usred sve žešćeg trgovinskog rata. Čak i uz dionice na povijesno visokoj razini od preko 73 dolara po dionici, sedam od 11 analitičara ima preporuku kupi, dok preostala četiri preporučuju zadrži.

Iako Litinsky nema formalno obrazovanje iz rudarstva ili geologije, očito zna prepoznati dobru investiciju. Uspio je pretvoriti ulaganje od 20,5 milijuna dolara u obveznice u teškoćama u tvrtku s tržišnom kapitalizacijom od 13 milijardi dolara i strateškom važnošću za svoju domovinu. “Ako možete kupiti vrhunsku imovinu po cijeni nižoj od troška zamjene, i to na dnu ciklusa,” rekao je za Forbes prošle godine, “sreća vas sama pronađe.”

John Hyatt, novinar Forbes