Umrla ključna figura talijanske industrijske dinastije

Maria Sole Agnelli bila je jedna od najvažnijih dioničarki u obiteljskom holdingu talijanske dinastije Agnelli.

Nekoliko mjeseci nakon što je navršila stotu godinu života, Maria Sole Agnelli preminula je u petak u svom rodnom mjestu Torre in Pietra, nedaleko od Rima. Bila je članica obitelji Agnelli, osnivačke obitelji proizvođača automobila Fiat. Pokojnica je bila važna dioničarka obiteljskog holdinga i teta predsjednika Stellantisa Johna Elkanna, izvještava Euronews.

Obitelj Agnelli osnovala je i kontrolirala Fiat putem nizozemskog holdinga Exor, koji je u vlasništvu privatnog obiteljskog holdinga. S udjelom između 11,2 i 12,3 posto u obiteljskom holdingu, njezina grana obitelji bila je druga po utjecaju, odmah iza Elkanna, koji je predsjednik automobilskog koncerna Stellantis, glavni izvršni direktor Exora i predsjednik Ferrarija. Maria je bila unuka Giovannija Agnellija, koji je 1899. godine osnovao Fiat, danas dio skupine Stellantis.

Taj vlasnički udio omogućio joj je znatan utjecaj na strateško usmjerenje grupacije, uključujući imovinu poput Ferrarija, Stellantisa i nogometnog kluba Juventusa.

Udio joj je donosio i znatan prihod. Samo u 2025. godini dividende su obiteljskom holdingu donijele više od šest milijuna eura izravnih isplata. Odgovornost za upravljanje tim interesima i zastupanje obitelji u korporativnim tijelima sada prelazi na njezina sina Edoarda Teodoranija Fabbrija, čime se osigurava kontinuitet jedne od najdugovječnijih industrijskih dinastija u Europi.

Bila je i gradonačelnica

Agnelli je bila gradonačelnica umbrijskog grada Campello sul Clitunno od 1960. do 1970. godine, u razdoblju kada je u Italiji tek mali broj žena bio biran na javne funkcije. Izabrana je bez formalne kampanje i veći dio karijere ostala je aktivna u javnom životu.

Na kraju desetljeća provedenog na toj dužnosti odlučila je da se neće kandidirati za novi mandat. Vratila se privatnom životu, ali je zadržala bliske veze s lokalnom zajednicom i umbrijskim institucijama.

Tijekom njezina mandata uprava se usredotočila na modernizaciju područja s jakom poljoprivrednom osnovom, unapređenje cestovne infrastrukture i poboljšanje osnovnih javnih usluga, uključujući izgradnju škola. Poseban naglasak stavljen je na očuvanje lokalnog krajolika.

Takav pristup pomogao je postaviti temelje za turizam usmjeren na povijesnu, kulturnu i gastronomsku baštinu Umbrijske doline, koji povezuje očuvanje nasljeđa s dugoročnim gospodarskim razvojem, piše Euronews.