Upoznajte drugog milijardera iza Skydanceove akvizicije Paramounta

RedBird Capital Partners, tvrtka Gerryja Cardinalea, ulaže 1,8 milijardi dolara u sklopu dogovora Skydancea vrijednog osam milijardi dolara. Evo kako je ovaj tajkun postao milijarder — i kako bi mogao iskoristiti svoj utjecaj u novom Paramountu.

Višemjesečna saga o Skydanceovoj akviziciji Paramounta vrijednoj osam milijardi dolara dostojna je vlastite mini-serije na streaming servisu Paramount+. Tu je politička intriga: kritičari napadaju odlazeću šeficu Shari Redstone zbog navodnog popuštanja Donaldu Trumpu kako bi postigla odobrenje za sporazum, uključujući dogovor Paramounta da isplati 16 milijuna dolara budućoj Trumpovoj predsjedničkoj knjižnici kako bi riješio tužbu zbog priloga u emisiji “60 Minutes” o Kamali Harris, nakon čega je CBS News objavio da 2026. ukida popularni kasnovečernji show Stephena Colberta, poznatog kritičara Donalda Trumpa (navodno iz financijskih razloga). Trump je obje objave bučno proslavio.

Zatim slijedi moguća obiteljska drama dostojna spin-offa serije “Nasljeđe”: David Ellison, osnivač Skydancea i bivši Bidenov pristaša, zaslužan za filmove poput “Top Gun: Maverick” i “Čovjek zvan Hrabrost”, udružuje snage sa svojim ocem Larryjem Ellisonom, tvrdokornim republikancem, drugim čovjekom po bogatstvu na svijetu i osnivačem softverskog diva Oraclea.

Gerry Cardinale dobiva bitnu ulogu u Paramountu. Tko je on?

Ispod sve te visokoprofilne drame, u tišini djeluje Gerry Cardinale, investitor iz svijeta privatnog kapitala koji bi mogao postati jedna od ključnih figura u transformiranom Paramountu. Njegova tvrtka RedBird Capital Partners dioničar je Skydancea još od 2020. godine. Sada ulaže 1,8 milijardi dolara kao dio ukupne cijene akvizicije. Cardinale će postati član uprave Paramounta i imenovati još jednog, zasad neimenovanog člana.

Jeff Shell, bivši izvršni direktor NBCUniversala i sadašnji predsjednik RedBirdove sportske i medijske divizije, postat će predsjednik Paramounta. Andy Gordon, voditelj RedBirdovog ureda na zapadnoj obali, postat će glavni operativni i strateški direktor Paramounta.

Prema novoj vlasničkoj strukturi, RedBird će imati 22,5% glasačkih prava u Paramountu, David Ellison 50%, a njegov otac Larry, kao najveći investitor u Skydance, preostalih 27,5%. Ta kompleksna obiteljsko-financijska dinamika mogla bi učiniti Cardinalea ključnim glasom u slučajevima kada dođe do nesuglasica između Ellisona.

Paramount će biti najpoznatije ulaganje u Cardinaleovom portfelju, ali nipošto njegovo prvo veliko. U svijetu sporta, zabave i medija, ovaj 57-godišnji investitor sklapa rizične poslove već više od 25 godina — prvo u Goldman Sachsu, a posljednje desetljeće kroz RedBird, koji je osnovao 2014. godine. RedBird je 2022. godine kupio talijanski nogometni klub A.C. Milan za 1,2 milijarde dolara, a ranije ove godine dogovorio je kupnju britanskog dnevnog lista The Telegraph za 500 milijuna funti. Tvrtka je financirala poznate osobe poput LeBrona Jamesa, Dwaynea “The Rock” Johnsona te Bena Afflecka i Matta Damona u njihovim nezavisnim produkcijskim pothvatima. Dio sredstava (1,5 milijardi dolara) RedBird je usmjerio i na ulaganja u financijske usluge.

Poduzetnik iz sjene koji rješava problem kapitala

Njihova spremnost na aktivno uključivanje u rad portfeljskih tvrtki pomogla je RedBirdu da naraste do 12 milijardi dolara imovine pod upravljanjem s 100 investicijskih stručnjaka u šest ureda diljem svijeta. “Volim biti poduzetnik iz sjene i rješavati probleme kapitalom”, rekao je Cardinale prošle godine u Bloombergovom podcastu The Deal. To se za sada pokazalo uspješnim: RedBird je ostvario 2,5 puta veću bruto vrijednost uloženog kapitala i internu stopu povrata od 33%, prema osobi upoznatoj s tim podacima. Cardinale je 100-postotni vlasnik RedBirda, pokazuju registri, a Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo na 1,8 milijardi dolara. (Odbio je komentirati svoje bogatstvo ili dati intervju za ovaj članak.)

Wall Street mu nije oduvijek bio suđen — nekoć je sanjao da postane diplomat. Rođen 1967., odrastao je u predgrađu Philadelphije, kao sin odvjetnika. Studirao je društvene znanosti na Harvardu, veslao u teškoj veslačkoj kategoriji i diplomirao s počastima, a potom je kao Rhodesov stipendist studirao politiku i političku teoriju na Oxfordu. Kasnije je radio u japanskom think tanku u Tokiju, gdje je iz prve ruke vidio utjecaje globalizacije. U to vrijeme još je razmišljao o pravnom fakultetu ili doktorskom studiju iz političke teorije. “Nisam bio jedan od onih klinaca s Whartona koji su znali od prvog dana da žele na Wall Street”, rekao je u podcastu The Deal.

No, susreti s investicijskim bankarima u Tokiju uvjerili su ga da je financije put koji nudi zadovoljstvo — i, dakako, unosnu karijeru. U Goldman Sachs je stigao 1992. godine, iste godine kad je objavio akademski članak o japanskom antiamerikanizmu i rastućim trgovinskim tenzijama u časopisu Asian Survey. (Zanimanje za Japan dijeli s Larryjem Ellisonom, koji posjeduje kolekciju japanske umjetnosti i svoju je vilu u Kaliforniji izgradio po uzoru na palaču japanskog cara iz 16. stoljeća.) Cardinale je radio u uredima Goldman Sachsa u Hong Kongu i Singapuru, prije nego što se 1997. preselio u New York, gdje je radio u odjelu za telekomunikacije, medije i tehnologiju kao investicijski bankar. Kasnije se pridružio odjelu za ulaganja vlastitim kapitalom, gdje je stekao reputaciju uvjerivši vlasnika Yankeesa Georgea Steinbrennera da pokrene regionalnu sportsku mrežu YES 2001. godine. Projekt je finaliziran dan prije napada 11. rujna, a Goldman Sachs je morao osigurati 335 milijuna dolara ulaganja privatnog kapitala jer se drugi investitor povukao.

Od Goldman do Redbirda

Premda rizičan, projekt se pokazao vrlo uspješnim, pa je Cardinale postao partner u Goldman Sachsu 2004. godine. Nekoliko godina kasnije, 2008., uvjerio je milijarderskog vlasnika Dallas Cowboysa, Jerryja Jonesa, da se udruži sa Steinbrennerom i osnuje Legends Hospitality, tvrtku za ugostiteljske usluge u sportskim stadionima, u kojoj je investicijska tvrtka Sixth Street Partners 2021. preuzela većinski udio.

Cardinale je Goldman napustio 2013. godine i nakratko radio u merchant banci BDT, koju je osnovao njegov bivši kolega iz Goldmana, Byron Trott. (BDT se kasnije spojio s investicijskom tvrtkom milijardera Michaela Della i postao BDT & MSD, a savjetovao je Shari Redstone pri izlasku iz Paramounta). Cardinale je osnovao RedBird 2014. i prikupio 665 milijuna dolara za svoj prvi fond od imućnih pojedinaca koje je upoznao u Goldmanu (njihovi identiteti nisu javni), te od mirovinskog fonda Ontario Teachers’ Pension Plan, s kojim je već imao poslovni odnos.

RedBird je 2020. postao drugi po veličini investitor u Skydanceu, predvodeći prikupljanje 275 milijuna dolara. Tvrtka je Skydance podržala ponovno 2022. s dodatnih 400 milijuna dolara, pri procjeni vrijednosti od 4 milijarde dolara. RedBirdovo ulaganje od 1,8 milijardi dolara za kupnju Paramounta čini 15% ukupne imovine kojom upravlja.

Unovčavanje vrhunske intelektualne imovine

Potencijalna dobit je velika, ali i rizici: kontinuirani pad klasične televizije, oštra konkurencija u streamingu, postojeći dug od 14,2 milijarde dolara i moguće odbijanje publike zbog percipiranog popuštanja Trumpu predstavljaju ozbiljne izazove za Paramount pod novim vlasništvom.

“To bi moglo opteretiti čitav RedBirdov portfelj”, rekao je Paul Wachter, osnivač Main Street Advisorsa, ranije ove godine u studiji slučaja Harvard Business Reviewa o RedBirdu. “Transformacija Paramounta bit će ogroman posao.” (Dodao je da ipak vjeruje da će ulaganje uspjeti jer su “izvršni direktori pametni i visoko motivirani.”)

Iz Cardinaleove perspektive, novi Paramount — s više od 1.200 filmskih naslova, pravima na distribuciju još 2.400 filmova i mrežama duboko utkanima u američku medijsku kulturu — savršen je kandidat za RedBirdovu formulu. “Ono što mi radimo u RedBirdu je da tražimo načine za unovčavanje vrhunske intelektualne imovine. Ovo je tvrtka s više od 100 godina povijesti… s vrlo kvalitetnom IP bazom,” rekao je prošle godine u podcastu The Town, koji vodi osnivač Pucka Matthew Belloni, nakon što je objavljena vijest o dogovoru Skydancea i Paramounta. “Mi nismo samo ljudi koji žele sklopiti posao; nismo samo ekipa iz private equityja koja želi nešto kupiti.”

Dok investitori gledaju brojeve, medijski kritičari i publika čekaju vidjeti kako će Skydance ispuniti ono što je FCC opisao kao “pismene obveze da osigura da programi nove tvrtke predstavljaju raznolikost političkih i ideoloških stajališta” i “usvoje mjere koje će iskorijeniti pristranost koja je narušila povjerenje u nacionalne medije.” Ima razloga vjerovati da novi Paramount neće biti onoliko “Trumpovski” koliko se neki boje: David Ellison donirao je oko milijun dolara kampanji za reizbor Joea Bidena, a Cardinale, iako nije velik donator, ranije je donirao i demokratima i republikancima.

U svakom slučaju, Cardinale ima većih briga od politike. S ogromnim dugom i suočen s dubinskim promjenama u industriji, novi Paramount očajnički treba financijera koji razumije medijski sektor i spreman je uložiti vlastiti ugled. Prava provjera dolazi kad se dogovor zaključi — što bi se moglo dogoditi svakog trenutka.

John Hyatt, novinar Forbesa