Zašto je Halle Berry postala žestoka promotorica ženskog zdravlja i krenula u osvajanje jednog velikog tržišta

Sada, s 58 godina, dobitnica Oscara preuzima svoju najvažniju ulogu dosad – zastupnicu žena u menopauzi. To je misija koja spaja aktivizam i poduzetništvo, a započela je kad je njezina perimenopauza pogrešno dijagnosticirana kao herpes.

Halle Berry zna što ljudi misle o njoj. Prva – i još uvijek jedina – crna žena koja je osvojila Oscara za najbolju glumicu, bivša manekenka i redovita na listama “najljepših žena”, godinama je bila poznata po svom izgledu i ulogama. No tri riječi koje je uzviknula u američkom Kongresu u svibnju 2024. – “U menopauzi sam!” – mogle bi promijeniti percepciju javnosti o njoj.

“Ljudi su me godinama etiketirali kao seksualni simbol”, kaže Berry. “A sada, kada javno govorim o menopauzi – temi koju društvo i dalje jako stigmatizira – želim poručiti ženama da je to seksi faza života. Starenje je privilegij. Nadam se da im time dajem snagu da prihvate godine. Jer, tko želi vječno ostati u tridesetima?”

Manopauza kao osobna misija

Svoj angažman u području zdravlja žena Berry je započela nakon što joj je u ranoj perimenopauzi pogrešno dijagnosticiran herpes. Taj šok otkrio joj je koliko malo znanja i razumijevanja postoji, kako među liječnicima, tako i među ženama, o ovom univerzalnom životnom razdoblju. Rezultat tog iskustva je Respin – zdravstveni startup fokusiran na menopauzu.

Respin je izvorno pokrenut 2020. kao wellness i fitness platforma, ali je u veljači 2025. lansiran kao specijalizirana zdravstvena tvrtka za menopauzu. Projekt je u ranoj fazi rasta, s manje od pet milijuna dolara početnog kapitala, ali Berry je, kako sama kaže, “potpuno angažirana” u razvoju. Od srpnja su dostupne i telemedicinske konzultacije, dok prihod tek počinje rasti.

“Ovo je moj najveći životni projekt”, kaže. “Nikada ne bih pomislila da će upravo menopauza biti ta tema kojom ću se najviše baviti. No žene su stoljećima učene da se boje starosti.”

Startup s osobnim pečatom

Berry je jedna od 200 liderica na Forbesovoj listi “50 Over 50” – žena koje u svojim šezdesetima, sedamdesetima i osamdesetima ostvaruju golem profesionalni utjecaj. Projekt se provodi u partnerstvu s američkom novinarskom Mikom Brzezinski i inicijativom Know Your Value, a cilj mu je pokazati da dob može biti prednost, a ne prepreka.

Na web stranici Respin.com korisnice mogu za 149 dolara godišnje dobiti članstvo koje uključuje pristup grupnim razgovorima s drugim ženama, live konzultacije s liječnicima te ekskluzivan uvid u Berryjine wellness preporuke. U suradnji s tvrtkom Joylux nude i gelove za intimnost (od 21 do 45 dolara), kao i uređaje za vaginalnu terapiju crvenim svjetlom, po cijeni od 495 dolara.

Na Respin Health platformi korisnice mogu za 55 dolara rezervirati 30-minutne konzultacije s liječnicima specijaliziranim za menopauzu. Također, mogu za 20 dolara ispuniti opsežan upitnik i dobiti personaliziran plan, uključiti se u grupni coaching (45 dolara mjesečno) ili rezervirati individualne sesije (100 dolara).

Ogromno tržište, mali broj stručnjaka

Prema Grand View Researchu, tržište proizvoda i usluga povezanih s menopauzom – uključujući hormonske terapije, lijekove, dodatke prehrani i savjetovanje – vrijedilo je lani 17 milijardi dolara, a očekuje se da će do do kraja 2029. narasti na 24 milijarde dolara. Ipak, u SAD-u samo 2500 liječnika ima certifikat za menopauzalnu medicinu, dok godišnje u menopauzu ulazi 1,3 milijuna žena.

Frédérique Dame iz GV (bivšeg Google Venturesa), rani ulagač u konkurentski startup Midi Health, ističe kako potražnja za specijaliziranom menopauzalnom skrbi daleko premašuje ponudu.

“Svaka žena manopauzira drugačije”

Berry želi stvoriti sveobuhvatno rješenje koje obuhvaća sve aspekte menopauze, jer – kako kaže – “nema dvije žene koje menopauzu doživljavaju isto.” Misija Respina je ponuditi podršku, znanje i konkretna rješenja koja ženama mogu pomoći u jednom od najvažnijih, ali i najnedovoljno razumijenih razdoblja života.

Maggie McGrath, novinarka Forbesa