Znate li čime se bavi Kimbal Musk, mlađi Elonov brat?

Ići kamo ide Elon u politici i u poslu bio je Kimbalov modus operandi desetljećima. I to ga je učinilo vrlo bogatim.

Ranije ovog mjeseca, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavom Dana 0oslobođenja izbrisao bilijune dolara s globalnih tržišta dionica, Elon Musk izrazio je svoju ljutnju započinjanjem borbe s Trumpovim trgovinskim savjetnikom Peterom Navarrom.

Kimbal Musk, Elonov 53-godišnji mlađi brat, bio je daleko izravniji. Nazvao je Trumpa američkim predsjednikom s najvećim porezom. Napao je Trumpa rekavši da su se podigle cijene proizvoda. Pozvao je Trumpa da otpusti Navarra. U jednoj objavi na društvenim mrežama, Kimbal je čak doveo u pitanje Trumpovu inteligenciju.

Školovani kuhar

Bio je to popriličan preokret. Tijekom većeg dijela posljednjih nekoliko mjeseci, činilo se da se Kimbal u potpunosti slaže s Trumpovim planovima, uporno hvaleći administraciju i napore svog brata da uništi federalne agencije kao šef Odjela za učinkovitost vlade. Ali još prije godinu dana, prije nego što je Elon podržao Trumpa i postao njegov najveći donator kampanje, Kimbal je za sebe rekao da nije Trumpov pristaša.

Slijediti Elonovo vodstvo bilo je unosno za Kimbala, školovanog kuhara koji se često fotografira u svom prepoznatljivom kaubojskom šeširu. U potpunosti zahvaljujući malim udjelima u Elonove dvije najveće kompanije, SpaceX i Tesla, bogatstvo Elonovog brata procjenjuje se na 900 milijuna dolara.

Na Teslinom vrhuncu u prosincu, procijenjeno je da je vrijedio 1,3 milijarde dolara. Kimbal se pridružio Teslinom odboru 2004. godine. To je pozicija koja je došla s velikodušnim nagradama za dionice: prodao je 262 milijuna dolara dionica Tesle od 2010., ali još uvijek ima udio u proizvođaču automobila vrijedan 380 milijuna dolara. Kimbal je bio u upravi SpaceX-a od 2002. do 2022., prodao je 100 milijuna dolara dionica privatne tvrtke na sekundarnim tržištima, a njegov preostali udio vrijedi oko 200 milijuna dolara, procjenjuje Forbes .

Kimbal pripada elitnoj skupini milijardera Musktocracy – koji sve ili dio svog bogatstva duguju Elonu Musku, najbogatijem čovjeku na svijetu s neto vrijednošću od 363 milijarde dolara. To su ljudi poput poznatih investitora poput Marca Andressena i Larryja Ellisona, do članova uprave i prvih zaposlenika u njegovim tvrtkama.

Osnovao poljoprivrednu tvrtku

U usporedbi s Elonom, Kimbalovi vlastiti pothvati bili su daleko manje uspješni. Iako nije komentirao ovu priču (nije odgovorio na ponovljene zahtjeve za intervju), Forbes je razgovarao s osam ljudi koji su izravno radili s njim u različitim svojstvima u posljednjih 20 godina. Opisali su ga kao ležernog čovjeka koji više voli kuhanje nego sklapanje poslova.

“Uvijek je postojao osjećaj da Elon gazi Kimbala, a Kimbal je samo želio kuhati”, kaže osoba koja je blisko surađivala s mlađim Muskom dok je Kimbal bio izvršni direktor OneRiota, pokretača društvenih medija, između 2006. i 2010. Neimenovani izvor se prisjeća jedne epizode kada je Kimbal razmišljao o otpuštanju 10 posto inženjerskog osoblja tvrtke. “Nije razumio kako su sustavi izgrađeni. Nije razumio inženjerstvo. Izluđivao je ljude”, kaže osoba.”Samo je htio kuhati.”

Ta ga je kulinarska strast navela da pokrene dva posla s hranom. The Kitchen, restoran sa strategijom “od polja do stola” sa sjedištem u Boulderu, koji je Kimbal otvorio 2004. i proširio se na još tri lokacije, s pozitivnim recenzijama kritičara hrane i posjetitelja restorana.

Osnovao je Square Roots, urbanu poljoprivrednu tvrtku koja uzgaja povrće u brodskim kontejnerima 2016. i prikupio 90 milijuna dolara u financiranju između 2017. i 2022. Među ulagačima su bili Valor Equity, privatna dionička tvrtka koju vodi Elonov dobar prijatelj i podupiratelj Tesle Antonio Gracias te Craft Ventures, investicijska tvrtka koju je pokrenuo David Sacks, rani investitor u SpaceX i Elonov prijatelj koji je sada u Trumpovoj administraciji kao kripto i AI stručnjak. Square Roots ima malo toga za pokazati za sav taj novac, jer je 2023. otpustio većinu svog osoblja, zatvorio nekoliko svojih lokacija i najavio svoj prelazak na poslovni model “poljoprivreda kao usluga”.

Najnoviji pothvat

Kimbalov najnoviji pothvat, startup Nova Sky Stories za svjetlosne emisije dronova do sada se također oslanjao na Elonove veze. Katarski fond također je glavni ulagač u X i xAI Elona Muska, a Qatar Airways nedavno je najavio partnerstvo s Elonovim pružateljem satelitskog interneta Starlinkom kako bi uveo WI-FI u svoje komercijalne zrakoplove.

Nova Sky Stories više je puta surađivala s Teslom. Proizvođač električnih automobila angažirao je tvrtku prošlog listopada za izložbu za promociju svojih autonomnih vozila. Clay Coleman, koji je radio u tvrtki 2022. i 2023. nakon prelaska iz Intela, prisjetio se kakav je bio šou za otvaranje tvornice Tesla u Austinu i pokretanje Cybertrucka . “Nije bio samo neki razmaženi bogati klinac koji kupuje tvrtku. Bio je stvarno, stvarno predan”, rekao je Coleman.

U djetinjstvu razvijao ljubav prema hrani i kuhanju

Tijekom djetinjstva u Južnoj Africi 1970-ih i 1980-ih, dok je Elon čitao znanstveno-fantastične romane, 15 mjeseci mlađi Kimball već je razvijao ljubav prema hrani i kuhanju. Prvi put je pripremio obrok – pečenu piletinu i krumpiriće kada je imao 11 godina.

“Moja mama bi radila crni kruh, obični jogurt i butternut tikvu. Znate, apsolutno najodvratnije stvari koje bi dijete htjelo jesti”, prisjetio se Kimball prošlogodišnjeg podcasta Lexa Friedmana. “A onda sam upitao majku: Mogu li kuhati? A ona je rekla: Naravno, ako želiš kuhati, nema problema.”

Kuhanje mu je, štoviše, dalo ono što je stvarno želio. Vrijeme provedeno s obitelji uz večeru. “Pomislio sam, vau, ovo je stvarno moćna stvar koju sada imam. Nije bilo drugog načina na koji sam mogao imati tu vezu sa svojom obitelji.”

Nakon što je završio srednju školu, Kimball se pridružio svom bratu, majci i sestri u Torontu. Kao i njegov brat, za studij je odabrao Queen’s University u Kingstonu, Ontario. Nakon dvije godine, Elon se prebacio na Sveučilište u Pennsylvaniji. Kimball je ostao i diplomirao poslovanje na Queensu 1995. godine.

Čak i prije nego što je diplomirao, Elon ga je uključio kao suosnivača svoje prve tvrtke, online poslovnog registra Zip2. Radili su u malom uredu u Palo Altu, spavali u njemu, tuširali se u YMCA-i i prema biografiji Elona Waltera Isaacsona, stalno su se svađali. Uključujući tučnjave i valjanje po uredskom podu. Tijekom jedne posebno žestoke svađe, Kimball je ugrizao Elona za ruku i otrgnuo komad kože. “Jako, jako volim svog brata, ali bilo je teško raditi s njim”, rekao je Kimball Isaacsonu.

Pridružio se Elonovom projektu

Braća su prodala Zip2 1999. godine za 307 milijuna dolara u gotovini, a Kimball je dobio 15 milijuna dolara (prije poreza), prema Isaacsonovoj knjizi. Neko se vrijeme činilo da će Kimball krenuti svojim putem. Dok je Elon stvorio novi startup za digitalna plaćanja X.com (koji se kasnije spojio s Pay Palom), Kimball se preselio u New York i upisao Francuski kulinarski institut. “Bilo je trenutaka kada sam mislio da ne mogu to više podnjeti”, prisjetio se Kimball u Friedmanovom podcastu.

No nakon diplome, Kimball se pridružio Elonovom novom projektu SpaceX-u. Jim Cantrell, svemirski poduzetnik i jedan od prvih zaposlenika SpaceX-a, sjeća se Kimballovog angažmana tijekom prve inicijative tvrtke, Mars Oasis, idealističkog plana da se lansira raketa na Mars i napravi staklenik kako bi se pobudio interes javnosti za Elonov san o kolonizaciji Crvenog planeta. “Dolazio je na puno sastanaka. Elon ga je tretirao kao svog savjetnika, takav je bio dojam. Nije puno pričao, bio je tih”, kaže Cantrell.

Dodatni izvor prihoda

Od 2005. do 2008. Kimbal je vodio blog koji je pratio napredak Space-X-a, navodno je ponekad kuhao obroke za tim. “Nije imao svakodnevnu operativnu ulogu”, kaže zaposlenik SpaceX-a. Bez obzira na to, Kimbal je bio naveden kao korporativni službenik u podnescima SEC-a od 2009. do 2022. Obično su korporativni službenici članovi najvišeg menadžmenta tvrtke.

Na pitanje zašto je Kimball naveden u tim dokumentima, profesor prava s Harvarda Jess Fried, koji kaže da nikada nije vidio sličan slučaj, pretpostavlja da je moguće da je Elon Kimballu želio osigurati dodatni izvor prihoda.

Dok je pokretao The Kitchen i pomagao u najnovijim pothvatima svog brata, Kimbal se također pridružio Me.diumu, pothvatu u ranoj fazi, društvenoj aplikaciji za pregledavanje weba, kao investitor. Me.dium je na kraju rebrendiran u OneRiot i to je bio krah. Godine 2011., nakon što je Kimbal otišao, Walmart je kupio aplikaciju za neobjavljen iznos. “Bila je to velika prodaja, investitori nisu zaradili baš ništa”, kaže osoba upoznata s poslom. Kimbal je priznao da je pridruživanje tvrtki bila pogreška. “Bilo je to kao da svaki dan žvačete piljevinu”, rekao je Lexu Fridmanu.

Nikada neće proturječiti Elonu

Početkom 2008. Elon je zamolio Kimbala da uloži novac koji ima u Teslu kako bi mu pomogao. Kimbal je prodao 375.000 dolara vrijedne dionice Applea i uložio ih u bratovu tvrtku, stoji u Isaacsonovoj biografiji.

Kimbal je još uvijek imao svoju pravu ljubav, kuhinju. Godine 2010. osnovao je neprofitnu podružnicu, The Kitchen Community (kasnije preimenovanu u Big Green), kako bi podučio djecu da se hrane zdravo. Otvorio je drugi restoran The Kitchen u Denveru 2012., zatim treći u Chicagu 2014. Prošlog studenog proširio se u Austin. “Imao sam stvarno sjajno iskustvo s Kimbalom. Puno toga sam naučio”, kaže Chapin Rebbe, izvršni generalni direktor The Kitchena od 2020. do početka ove godine, “Bio je prilično uključen. Razgovarao sam s njim svaki tjedan.”

Svi oni koji su razgovarali s Forbesom, uključujući one koji su kritizirali Kimbalove sposobnosti kao poslovnog čovjeka, rekli su da je Kimbal fin dečko kojeg ljudi vole, ali da nikada neće proturječiti Elonu, čak ni privatno, kaže jedan bivši zaposlenik OneRiota. Ako su tenzije bile visoke, ne bi uskočio i spasio stvar”, dodaje bivši zaposlenik. “Šteta. On je u poziciji moći da učini nešto, ali samo sjedi i ne radi ništa.”

John Hyatt, novinar Forbesa