Najbogatiji američki imigranti u 2025. godini

Broj američkih milijadera koji su rođeni u inozemstvu dosegnuo je rekord. Trenutno ih je 125, dolaze iz 43 različite zemlje, a bogatstvo su stekli u Sjedinjenim Američkim Državama

“Kad živite u potlačenoj, totalitarnoj zemlji, kao što sam ja živio, i nemate novca, nema ni osjećaja da imate budućnost niti da će život postati bolji – pitate se postoji li uopće još nada,“ kaže milijarder Steven Udvar-Hazy, 79-godišnjak koji je kao dijete emigrirao iz Mađarske u New York, pakirao kutije u skladištu na Manhattanu za 30 centi po satu sa 14 godina, a kasnije stvorio čitavu industriju leasinga zrakoplova.

“Kad izađete iz takve situacije i dođete u Ameriku, imate potpuno drukčiji sustav vrijednosti od ljudi koji su ovdje rođeni, koji su navikli na svoje okruženje i sve pogodnosti, slobode i materijalne stvari koje ih okružuju“, nastavlja Udvar-Hazy. “Krećete iz točke u kojoj više cijenite stvaranje vrijednosti, više cijenite ljude koji vam žele pomoći i skloniji ste postavljanju ciljeva jer što prije želite pobjeći od te prošlosti. Razina motivacije jednostavno je potpuno drukčija od one kod osobe koja je ovdje rođena i odrasla.”

Udvar-Hazy je jedan od 125 američkih milijardera rođenih u inozemstvu koji trenutno žive u SAD-u, što je porast za više od trećine u odnosu na 92 milijardera iz 2022. godine. Ti imigranti dolaze iz 43 zemlje i čine 14 posto svih 900 milijardera u SAD-u, a zajedno posjeduju 1,3 bilijuna dolara, što predstavlja 18 posto ukupnog američkog milijarderskog bogatstva koje iznosi 7,2 bilijuna dolara.

Zemlje podrijetla milijardera imigranata

Od 125 milijardera imigranata koje je identificirao Forbes, njihovi korijeni sežu u 43 zemlje. No, gotovo dvije trećine rođene su u sljedećih 10 država.

RANK ZEMLJA BROJ MILIJARDERA IMIGRANATA U 2025. BROJ MILIJARDERA IMIGRANATA u 2022. PROMJENA 1. Indija 12 7 5 2. Izrael 11 10 1 2. Tajvan 11 4 7 4. Kanada 9 8 1 5. Kina 8 7 1 6. Njemačka 6 6 0 6. Iran 6 2 4 8. Francuska 5 5 0 9. Mađarska 4 4 0 9. Ukrajina 4 3 1

Tri od deset najbogatijih ljudi u Americi (i svijetu) su imigranti, uključujući i najbogatijeg čovjeka na svijetu. Elon Musk rođen je prije 54 godineu Južnoj Africi, a u SAD je stigao preko Kanade kao student. Njegovo se bogatstvo procjenjuje na 393,1 milijardu dolara. Suosnivač Googlea, 51-godišnji Sergey Brin, drugi je najbogatiji imigrant s procijenjenim bogatstvom od 139,7 milijardi dolara. Brinova obitelj preselila se u SAD iz Rusije kad mu je bilo šest godina, kako bi pobjegli od antisemitizma. Treći najbogatiji imigrant je suosnivač i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang (62), rođen na Tajvanu, a kao dijete preselio se u Tajland. S devet godina roditelji su njega i brata poslali u SAD kako bi pobjegli od nemira. Njegovo se bogatstvo procjenjuje na 137,9 milijardi dolara. On je jedan od 11 milijardera iz Tajvana, što je porast u odnosu na četiri iz 2022., i time Tajvan dijeli drugo mjesto s Izraelom po broju milijarderskih imigranata, s najvećim skokom u tom razdoblju. Među novim licima iz Tajvana je i Huangova rođakinja te direktor AMD-a Lisa Su (55), jedna od samo 17 žena-milijarderki koje su imigrantice (u odnosu na 10 u 2022.).

Najviše iz tehnološkog sektora

Nova u društvu je i 54-godišnja Iranka Maky Zanganeh. “Biti imigrant znači tražiti najbolje prilike i učiti se prilagođavati novim okruženjima, pritom ostajući vjeran svojim temeljnim vrijednostima“, kaže Zanganeh, koja se preselila u SAD 2002. kako bi radila u tvrtki za robotsku kirurgiju nakon što je vodila europske operacije iste kompanije. Danas je suizvršna direktorica biotehnološke tvrtke Summit Therapeutics, čije su dionice skočile gotovo 200 posto prošle godine zahvaljujući obećavajućem lijeku za rak pluća, što ju je uvelo među milijardere. “U poslu je isto – moraš ostati oštar, stalno se razvijati i biti dovoljno otporan da uspiješ bez obzira na izazove. Taj je mentalitet oblikovao moj uspjeh.”

Indija je na Forbesov popis dodala pet novih milijardera imigranata, čime je pretekla Izrael i sada ima 12 predstavnika. Među novim “ulascima” su direktor Alphabeta Sundar Pichai (53), direktor Microsofta Satya Nadella (57) i šef Palo Alto Networksa Nikesh Arora (57). Dok je više od četvrtine američkih milijardera svoje bogatstvo naslijedilo, čak 93 posto imigrantskih milijardera obogatili su se sami. Gotovo dvije trećine njih bogatstvo je steklo u tehnološkom sektoru (53 osobe) ili u financijama (28 osoba).

Drugačije razmišljanje i djelovanje

Među tim financijskim umovima je i Izraelac Oren Zeev, 60-godišnji venture kapitalist. “Mislim da sam uspio upravo zato što sam, zahvaljujući svom različitom porijeklu, razmišljao i djelovao drukčije od većine investitora koji su išli na ista sveučilišta, družili se međusobno i međusobno se oblikovali“, kaže Zeev, koji je emigrirao u SAD 2002. i ulagao u tvrtke poput Audiblea, Chegga i Uberove logističke divizije. “Vjerujem da mi je bilo lakše zauzeti suprotno mišljenje – što je u svijetu rizičnog kapitala često velika prednost.“

Nije iznenađujuće da su mnogi došli u Ameriku radi školovanja i ostali. Među njima su Musk i osnivač tvrtke za kibernetičku sigurnost Jay Chaudhry (65), koji je prvi put letio zrakoplovom kada je 1980. stigao na poslijediplomski studij u Cincinnatiju. Vlasnik NFL tima Jacksonville Jaguarsa, 74-godišnji Shahid Khan, stigao je u SAD sa 16 godina, iskoristivši gotovo svu ušteđevinu obitelji za jednosmjernu kartu za Sveučilište Illinois. Već sljedeći dan zaposlio se kao perač suđa za 1,20 dolara po satu – više nego što je zarađivalo „99 posto ljudi“ u njegovoj domovini. “Od tog trenutka osjećao sam zahvalnost, poniznost i osnaženost kakvu nikad prije nisam imao“, kaže Khan, osnivač tvrtke Flex-N-Gate i donator od preko 30 milijuna dolara svojoj alma mater.

Imigrantski mentalitet – ništa mi nije zajamčeno

Noubar Afeyan, 62, također je stigao u SAD radi školovanja. S obitelji je 1975. pobjegao iz Libanona u Montreal, a potom doktorirao biokemijsko inženjerstvo na MIT-u i nastanio se u Massachusettsu, gdje je suosnovao i vodi farmaceutsku tvrtku Moderna, poznatu po cjepivu protiv COVID-19. U lipnju je govorio na ceremoniji dodjele američkog državljanstva u organizaciji predsjedničke knjižnice Johna F. Kennedyja. Njegova poruka novim građanima odnosila se ne samo na imigrante nego i na sve Amerikance: nije potrebno biti imigrant da bi imao imigrantski mentalitet.

“Imigrantski mentalitet kaže – ništa mi nije zajamčeno, ništa mi ne pripada po rođenju – moram to zaraditi i učiniti boljim’“, kaže Afeyan. “Put imigranta često je ispunjen teškoćama, ali otpornost koju stekneš kroz to iskustvo je prednost – ako je znaš iskoristiti. Što više postajemo zahtjevni i očekujemo privilegije, to manje zadržavamo taj mentalitet – i prednost nestaje.”

Upravo je taj mentalitet, kaže Afeyan, ono što je učinilo Ameriku velikom. “Vidio sam mnogo zemalja i kultura, ali ne postoji mjesto poput SAD-a kao ‘zemlje imigranata’. Moramo učiniti sve što možemo da to zaštitimo.“

Deset najbogatijih milijardera imigrana u 2025. godini

RANK IME VRIJEDNOST BOGATSTVA (milijardi $) PROMJENA BOGATSTVA OD POPISA 2022. IZVOR BOGATSTVA ZEMLJA ROĐENJA 1. Elon Musk 393,1 Uzlazno Tesla, SpaceX Južnoafrička Republika 2. Sergey Brin 139,7 Uzlazno Google Rusija 3. Jensen Huang 137.9 Uzlazno Poluvodići Tajvan 4. Thomas Peterffy 67.9 Uzlazno Brokersko posredovanje Mađarska 5. Miriam Adelson i obitelj 33.4 Uzlazno Kasina Izrael 6. Rupert Murdoch i obitelj 24 Uzlazno Novine, TV mreža Australija 7. Peter Thiel 21.8 Uzlazno Facebook, investicije Njemačka 8. Jay Chaudhry 17.9 Uzlazno Sigurnosni softver Indija 9. Jan Koum 16.9 Uzlazno WhatsApp Ukrajina 10. John Tu 14.1 Uzlazno Računalna oprema Kina

METODOLOGIJA:

Forbes je definirao imigrantske milijardere kao osobe rođene izvan SAD-a, koje su danas američki državljani i žive u SAD-u, a njihovo se bogatstvo procjenjuje na više od milijardu dolara zaključno s 7. srpnja 2025. Nisu uključeni strani državljani koji žive u SAD-u bez američkog državljanstva (npr. Andreas Halvorsen, Adam Neumann) ni američki državljani rođeni u inozemstvu koji žive izvan SAD-a (npr. Len Blavatnik).

novinar Forbesa Matt Durot