Ovi glazbenici su najviše zaradili u 2025. godini

Najuspješniji svjetski glazbeni izvođači — uključujući Taylor Swift, Bad Bunnyja i The Weeknda — u proteklih 12 mjeseci zajedno su uprihodili golemih 1,9 milijardi dolara. Jedan od njih u tom je razdoblju zakoračio i u ekskluzivni krug milijardera.

U godini u kojoj je Beyoncé postala milijarderka, a druga pop-superjunakinja milijarderskog statusa, Taylor Swift, ušla u svoju “eru zaruka” s igračem Kansas City Chiefsa Travisom Kelceom (uz lansiranje albuma The Life of A Showgirl), upravo je The Weeknd 2025. godinu zaključio na najsnažniji mogući način.

Prošlog tjedna 35-godišnja pop zvijezda objavila je da prodaje udio u svom postojećem glazbenom katalogu investicijskoj kući Lyric Capital, u poslu čija se vrijednost procjenjuje na oko milijardu dolara. Ipak, ne radi se o klasičnoj prodaji kataloga. The Weeknd će zadržati udio u svojim postojećim master snimkama, koje obuhvaćaju cijelu njegovu diskografiju od šest albuma, kao i kreativnu kontrolu nad njihovim korištenjem. Buduće snimke nisu uključene u dogovor. Iako se većina transakcije sastoji od duga, za koji insajderi vjeruju da bi se mogao pretvoriti u vlasnički udio, Forbes procjenjuje da će The Weekndu nakon naknada ostati oko 200 milijuna dolara.

The Weeknd, pravim imenom Abel Tesfaye, također je dao naslutiti da ovaj novi poslovni vrhunac znači da se približava kraju njegove karijere pod tim umjetničkim imenom. “Imao sam osjećaj da više nemam što reći. Rekao sam sve što sam mogao reći kao ta osoba i sada je vrijeme da napravim sljedeći korak”, objasnio je umjetnik koji bi uskoro mogao biti poznat kao bivši The Weeknd u travanjskom intervjuu kojim je promovirao svoj novi film Hurry Up Tomorrow, fikcionaliziranu verziju vlastitog života. Film, koji je supotpisao kao scenarist, u kojem glumi i koji je producirao, prati njegov istoimeni album objavljen u siječnju.

Najplaćeniji glazbenici u 2025. godini

1. The Weeknd

Zarada u 2025: 298 milijuna dolara

foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images via AFP

The Weeknd je u siječnju 2025. objavio šesti studijski album Hurry Up Tomorrow, koji je debitirao na prvom mjestu ljestvice Billboard 200 s 490.500 prodanih albuma u prvom tjednu. Nakon pretprodaje ulaznica za koncerte 2026. godine u studenome, njegova turneja After Hours Til Dawn premašila je milijardu dolara ukupnih prihoda, čime je postala jedna od samo tri turneje u povijesti koje su dosegnule deset znamenki te ujedno najprofitabilnija turneja solo muškog izvođača.

The Weeknd je od više od 40 koncerata koje je održao tijekom 2025. godine ostvario procijenjenih 77 milijuna dolara dobiti. Ugovor o prodaji dijela glazbenog kataloga s Lyric Capitalom, sklopljen ranije ovog mjeseca, osigurao mu je da godinu završi kao najplaćeniji glazbeni izvođač.

2. Taylor Swift

Zarada u 2025: 202 milijuna dolara

foto: Chandan Khanna/AFP

Kako nadmašiti rekordnu turneju Eras Tour iz 2024. godine? Možda albumom koji će sljedeće godine završiti na prvom mjestu. Iako je objavljen tek u listopadu, dvanaesti studijski album Taylor Swift, The Life of a Showgirl, srušio je brojne prodajne rekorde u 2025. godini, uključujući i najveću prodaju u prvom tjednu u povijesti glazbe. Album je premašio 5,5 milijuna primjeraka te tako svrgnuo s vrha Adele i njezin album 25.

Swift je također sklopila ugovor sa streaming platformom Disney+ o pravima na završni koncert turneje The Eras Tour te na dokumentarnu seriju iza kulisa u šest epizoda, za što je, prema procjenama Forbesa, nakon naknada zaradila oko 80 milijuna dolara.

Sveukupno gledano, katalog je Taylor Swift koji obuhvaća 16 albuma, uključujući četiri ponovno snimljena izdanja, donio drugo mjesto na Spotifyjevoj ljestvici najpopularnijih globalnih izvođača 2025. godine, odmah iza Bad Bunnyja.

3. Beyoncé

Zarada u 2025: 148 milijuna dolara

foto: Kevork Djansezian/AP via Guliver

U travnju je Queen Bey krenula na turneju Cowboy Carter, koja je obuhvatila 32 koncerta i ostvarila prihod od 407,6 milijuna dolara, čime je postala najuspješnija country turneja u povijesti Billboard Boxscorea te ujedno najbrža koja je premašila granicu od 400 milijuna dolara. U revolucionarnoj strategiji Beyoncé se odlučila za format mini-rezidencija, nastupajući u samo devet gradova, a pritom je na stadionu SoFi u Los Angelesu postavila rekord najveće pojedinačne zarade na jednoj lokaciji koju je ikad ostvarila neka glazbenica.

Sav taj uspjeh bio je dovoljan da Beyoncé ove godine postane milijarderka. Time se pridružila još četvero glazbenika s bogatstvom od deset znamenki: Taylor Swift, Rihanni, Bruceu Springsteenu i, naravno, svom suprugu Jay-Z-iju.

4. Kendrick Lamar

Zarada u 2025: 109 milijuna dolara

foto: Matt Slocum/AP via Guliver

Najplaćeniji reper 2025., godinu je započeo kao glavna zvijezda poluvremena Super Bowla LIX u New Orleansu, privukavši 133,5 milijuna gledatelja. Tom je prilikom izveo i svoj hit diss singl “Not Like Us”, usmjeren protiv Drakea, sedmog najplaćenijeg glazbenika 2025. godine. Nastup je ponovno rasplamsao interes za Lamarov album GNX iz 2024., koji je postao prvi hip-hop album u 2025. prodan u više od milijun primjeraka u Sjedinjenim Državama.

U travnju je potom započeo turneju Grand National Tour sa SZA (20. mjesto na ljestvici 2025.), koja je ostvarila prihod od 358,7 milijuna dolara i postala najprofitabilnija zajednička turneja u povijesti, prestigavši koncertnu turneju Jay-Zja i Beyoncé iz 2018. godine.

5. Coldplay

Zarada u 2025: 105 milijuna dolara

foto: Charlie Riedel/AP via Guliver

Svjetska turneja Music of the Spheres britanskog rock benda Coldplay je 2025. dovela neumorne turnejaše na stadione diljem Južne Koreje, Indije, Hong Konga, Kanade i Ujedinjenih Arapskih Emirata, uz gotovo 50 održanih koncerata i procijenjeni prihod od 375 milijuna dolara.

Maratonska turneja, koja je započela u ožujku 2022. godine, prema Billboardu je dosad prodala više ulaznica nego ijedna druga u povijesti te se sve više približava preuzimanju krune Taylor Swift i njezine turneje The Eras Tour kao najprofitabilnije turneje svih vremena, s dosadašnjim prihodom od 1,5 milijardi dolara.

6. Shakira

Zarada u 2025: 105 milijuna dolara

foto: Matilde Campodonico/AP via Guliver

Kolumbijska pop zvijezda Shakira je 2025. postigla izniman uspjeh sa svjetskom turnejom Las Mujeres Ya No Lloran (Žene više ne plaču), koja je, prema Billboardu, s prihodom od 327,4 milijuna dolara, postala najprofitabilnija turneja latino glazbe koju je ikada održala neka glazbenica.

U dirljivom trenutku ranije ovog mjeseca, 48-godišnja pjevačica pozvala je dva mala sina na pozornicu kako bi zajedno izveli pjesmu “Acróstico” s najnovijeg albuma, posvećenu upravo njima.

7. Drake

Zarada u 2025: 78 milijuna dolara

foto: Jae C. Hong/AP via Guliver

Nakon što je godinu započeo turnejama u Australiji i Novom Zelandu, Drake je na Valentinovo objavio zajednički album $ome $exy $ongs 4 U s kolegom Kanađaninom PartyNextDoorom, a u srpnju je ponovno krenuo na turneju kako bi ga promovirao. Tijekom 2025. odsvirao je više od 40 koncerata u sklopu dviju turneja, ostvarivši procijenjenih oko 30 milijuna dolara zarade.

Uz to, gotovo 50 milijuna dolara prihodovao je od streaminga zahvaljujući katalogu od osam albuma, koji je, prema procjenama Forbesa, drugi najprofitabilniji glazbeni katalog na popisu, odmah iza onoga Taylor Swift.

8. Chris Brown

Zarada u 2025: 74 milijuna dolara

Chris Brown godinu je započeo osvajanjem drugog Grammyja (prvog nakon 13 godina), i to za album 11:11 Deluxe u kategoriji najboljeg R&B albuma. U listopadu je zaključio stadionu turneju The Breezy Bowl XX World Tour, kojom je obilježio 20 godina karijere, a koja je u samo četiri mjeseca ostvarila prihod od 285 milijuna dolara.

Forbes procjenjuje da je Brown tom povijesnom turnejom zaradio gotovo 60 milijuna dolara, uz dodatnih 13 milijuna dolara od tantijema, zahvaljujući procijenjenih 5,25 milijuna prodanih albuma u 2025.

9. Zach Bryan

Zarada u 2025: 70 milijuna dolara

Najuspješniji country izvođač po zaradi u 2025. bio je 29-godišnji Zach Bryan, koji je u svibnju potpisao ugovor s Warner Recordsom o prodaji izdavačkih prava na postojeći katalog te obnovi ugovora, u poslu vrijednom 350 milijuna dolara. Prema procjenama Forbesa, iz tog je dogovora zaradio oko 48 milijuna dolara.

Bryan je dodatno uprihodio više od 20 milijuna dolara od prodaje glazbe i koncerata održanih tijekom 2025. u sklopu turneje Quittin’ Time, koja je, prema Pollstaru, od listopada 2024. do danas ostvarila ukupni prihod od 159,6 milijuna dolara.

10. Bad Bunny

Zarada u 2025: 66 milijuna dolara

foto: Nordphoto via Guliver

Bad Bunny je u 2025. četvrti put okrunjen titulom Spotifyjeva globalnog najpopularnijeg izvođača, s ukupno 19,8 milijardi streamova. Forbes procjenjuje da mu je ta prodaja donijela gotovo 30 milijuna dolara prihoda.

No najveći dio procijenjene zarade 31-godišnje superzvijezde u 2025. godini – oko 40 milijuna dolara – dolazi od više od 30 koncerata koje je ove godine održao u sklopu spektakularne rezidencije u rodnom Portoriku, prikladno nazvane No Me Quiero Ir de Aquí (Ne želim otići odavde).

Uz filmsku ulogu u nastavku Happy Gilmore 2 u srpnju, koja je, prema mnogima, ukrala pozornost, u rujnu je objavljeno i da će Bad Bunny nastupiti na poluvremenu Super Bowla LX u veljači.

11. Post Malone

Zarada u 2025: 62 milijuna dolara

Post Malone je u srpnju navršio 30 godina, i to usred turneje Big Ass Stadium Tour, koja je ostvarila prihod od 197,8 milijuna dolara. Rođendan je proslavio rasprodanim koncertom u San Franciscu, tijekom kojeg mu je 65.000 ljudi zapjevalo “Happy Birthday”. Forbes procjenjuje da je Malone s te turneje kući ponio oko 50 milijuna dolara neto dobiti.

12. Ed Sheeran

Zarada u 2025: 60 milijuna dolara

foto: : Andrew Fosker/INPHO via Guliver

Pjevač hita “Shape of You” u rujnu je napokon zaključio svoju četverogodišnju turneju $+=÷× Tour, koja je s prihodom od 875,7 milijuna dolara postala četvrta najprofitabilnija turneja svih vremena. Sheeran nakon toga nije gubio vrijeme: istog je mjeseca objavio svoj osmi studijski album Play te zatvorio eru matematičkih simbola, započevši novu, nadahnutu simbolima za upravljanje reprodukcijom. (Navodno slijede Pause, Rewind i Fast Forward, a potom — naravno — Stop.)

I taman kad je završio s raspakiravanjem nakon prethodne turneje, Sheeran je u prosincu ponovno krenuo na put s turnejom Loop Tour, kojom promovira album Play.

13. Tyler, The Creator

Zarada u 2025: 53 milijuna dolara

Tyler, The Creator imao je drugu najprofitabilniju rap turneju godine, odmah iza Kendricka Lamara, ostvarivši 174,5 milijuna dolara prihoda kroz gotovo 100 koncerata. U srpnju je iznenadio obožavatelje objavom devetog albuma Don’t Tap the Glass, samo devet mjeseci nakon izlaska albuma Chromakopia.

Tyler je novi album najavio svega tri dana prije objave, prodajući ulaznice po cijeni od pet dolara za slušaonicu u Los Angelesu, a album je u prvom tjednu prodan u 197.000 primjeraka, čime mu je po četvrti put u karijeri osigurao prvo mjesto na ljestvici Billboard 200.

Do kraja 2025., prema procjenama Forbesa, 34-godišnji izvođač globalno će prodati 9,75 milijuna primjeraka svojih albuma, generirajući oko 25 milijuna dolara neto tantijema.

14. Metallica

Zarada u 2025: 53 milijuna dolara

foto: Guliver Image

Metallica je provela još jednu godinu na turneji, nastupajući u više od 30 gradova u sklopu svjetske turneje M72, koja je započela 2023. godine i trebala bi završiti sljedeće godine. Forbes procjenjuje da je legendarni bend zaradio oko 40 milijuna dolara, uključujući prihode od prodaje suvenira, na 30 stadionskih koncerata. Prihod je dodatno povećala posebnost turneje “bez ponavljanja”, koja je uključivala stalne promjene popisa pjesama.

15. Lady Gaga

Zarada u 2025: 52 milijuna dolara

Novi studijski album Lady Gage, Mayhem, objavljen u ožujku, postao je njezin sedmi album koji je debitirao na prvom mjestu ljestvice Billboard 200 te joj donio 14. Grammy nagradu za hit pjesmu “Die with a Smile”, snimljenu s Brunom Marsom. Tijekom ljeta je krenula na svjetsku turneju The Mayhem Ball, koja obuhvaća 15 zemalja i trebala bi završiti u travnju 2026. godine, a već je prvoj sjevernoameričkoj etapi ostvarila više od 100 milijuna dolara prihoda, prema podacima Billboard Boxscorea.

U svibnju je Gaga održala i besplatan promotivni koncert na plaži Copacabana u Rio de Janeiru u Brazilu, koji je privukao više od 2,5 milijuna obožavatelja.

16. Billie Eilish

Zarada u 2025: 52 milijuna dolara

Najmlađa članica ovogodišnjeg kluba najplaćenijih je 24-godišnja Billie Eilish, koja je glazbenu karijeru započela sa samo 16 godina, što joj je 2019. donijelo mjesto na Forbesovoj listi 30 ispod 30. Danas Eilish ostvaruje zarade od osam znamenki.

U studenom je zaključila međunarodni dio turneje Hit Me Hard and Soft, nakon što je odradila oko 70 koncerata i u proteklih 12 mjeseci ostvarila procijenjeni prihod od 190 milijuna dolara. Eilish je 2025. izazvala i kontroverze kada je pred publikom u kojoj je bio i Mark Zuckerberg upitala: “Ako si milijarder, zašto si milijarder?” Ovim tempom, mogla bi si jednog dana postaviti isto pitanje.

17. Imagine Dragons

Zarada u 2025: 48 milijuna dolara

Američki pop-rock bend poznat po hitovima “Radioactive” i “Believer” proveo je 2025. na turneji Loom World Tour, koja je završila u studenome i u 12 mjeseci ostvarila procijenjeni prihod veći od 200 milijuna dolara, uključujući prodaju suvenira. Forbes procjenjuje da je bend s turneje kući ponio više od 45 milijuna dolara, uz dodatna tri milijuna dolara od prodaje glazbe.

18. Dua Lipa

Zarada u 2025: 44 milijuna dolara

foto: Guliver Image

U osmoj godini karijere britanske pop zvijezde, 2025. se istaknula kao najuspješnija godina kada je riječ o koncertnim turnejama. Turneja Radical Optimism Tour odvela je Dua Lipu u Aziju, Europu i Sjevernu Ameriku te joj pritom donijela procijenjenih 40 milijuna dolara, pri čemu je samo dvodnevna rezidencija na londonskom stadionu Wembley ostvarila gotovo 20 milijuna dolara prihoda.

19. Linkin Park

Zarada u 2025: 36 milijuna dolara

Američki rock bend povukao se na sedmogodišnju stanku nakon samoubojstva frontmena Chestera Benningtona 2017. godine, da bi se pretprošle godine vratio s novim albumom i novom vokalisticom — 39-godišnjom Emily Armstrong, prvom ženom u 29-godišnjoj povijesti benda.

Linkin Park se ponovno vratio na turneje, s procijenjenih 185 milijuna dolara prihoda od više od 60 koncerata u sklopu From Zero World Tour, kojom promoviraju istoimeni novi album.

20. SZA

Zarada u 2025: 34 milijuna dolara

foto: George Walker/AP via Guliver

Ključ njezine goleme zarade u 2025. bila je turneja The Grand National Tour s Kendrickom Lamarom, petim najplaćenijim glazbenikom godine, na kojoj je, prema procjenama Forbesa, uprihodila više od 20 milijuna dolara. U veljači je 36-godišnja umjetnica osvojila Grammy za najbolju R&B pjesmu “Saturn”, što joj je peta nagrada u karijeri.

21. Morgan Wallen

Zarada u 2025: 33 milijuna dolara

Country zvijezda iz Sneedvillea u Tennesseeju prvi je put privukla pozornost javnosti u šestoj sezoni emisije The Voice, a danas je, prema Forbesu, drugi najplaćeniji country izvođač na svijetu. U svibnju je Wallen objavio četvrti studijski album I’m The Problem, koji je debitirao na prvom mjestu ljestvice Billboard 200 s 493.000 prodanih primjeraka u prvom tjednu – što je drugo najveće debitantsko izdanje godine, odmah iza albuma The Life of a Showgirl Taylor Swift.

U lipnju je potom krenuo na turneju kako bi promovirao album, nastupivši na 20 stadiona i ostvarivši procijenjenu zaradu od 24 milijuna dolara.

22. Bruno Mars

Zarada u 2025: 31 milijun dolara

Superzvijezda hita “24K Magic” nastavila je u 2025. svoju rezidenciju u Las Vegasu, održavši 19 koncerata u Park MGM-u, za koje je, prema procjenama Forbesa, zaradila gotovo 30 milijuna dolara, uključujući i udio u dobiti od prodaje suvenira. U međuvremenu, Marsov malen, ali iznimno snažan glazbeni katalog od tri albuma ostvario je procijenjenih 28 milijuna dolara bruto tantijema.

23. Sabrina Carpenter

Zarada u 2025: 29 milijuna dolara

Bivša Disneyjeva zvijezda objavljuje glazbu još od 2015. godine, no meteorski uspjeh postigla je tek prošlog ljeta s pjesmom “Espresso”, prvim singlom koji je dosegnuo prvo mjesto ljestvice Billboard Global 200. Ovog je ožujka sitna, ali moćna izvođačica započela međunarodni dio turneje Short N’ Sweet Tour, opremljena blještavim bodijima, čizmama s platformom i ružičastim lisicama, prije nego što se vratila kući na američki nastavak turneje (It’s Even Sweeter!).

Ukupno je Carpenter tijekom 2025. predvodila gotovo 40 koncerata, s prosječnim prihodom od 1,6 milijuna dolara po nastupu, prema Pollstaru. U kolovozu je objavila sedmi studijski album Man’s Best Friend, koji joj je donio kritike zbog naslovnice na kojoj kleči pokraj muškarca — ali i procijenjenih 15 milijuna dolara godišnje zarade od prodaje glazbe.

24. Andrea Bocelli

Zarada u 2025: 25 milijuna dolara

Legendarni talijanski tenor je 2025. ostvario iznimno visoke cijene ulaznica, zaradivši više od 20 milijuna dolara na 50 koncertnih nastupa u dvoranama diljem Europe, Južne Amerike, Afrike i Sjedinjenih Američkih Država, prema procjeni Forbesa. Ujedno je i jedini klasični glazbenik koji se našao na Forbesovoj listi najplaćenijih glazbenih izvođača.

25. Iron Maiden

Zarada u 2025: 25 milijuna dolara

foto: Plusphoto via Guliver

Engleski heavy metal bogovi Iron Maiden proveli su 2025. godinu slaveći 50. obljetnicu benda pokretanjem goleme svjetske turneje Run For Your Lives, koja je kroz više od 70 koncerata ostvarila procijenjeni prihod od 150 milijuna dolara. Osim toga, bili su glavne zvijezde nekoliko velikih festivala, uključujući Trondheim Rocks u Norveškoj i Eurockéennes u Francuskoj.

Martina Di Licosa i Matt Craig, novinari Forbesa