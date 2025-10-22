Ovo je deset najplaćenijih košarkaša na svijetu. Zaradili su rekordne iznose, a to je tek početak

Stephen Curry preoteo je krunu najplaćenijeg NBA igrača, okončavši 11-godišnju vladavinu LeBrona Jamesa, te predvodi deset najplaćenijih igrača lige koji će ove sezone zaraditi rekordnih 902 milijuna dolara.

U povijesti NBA lige nitko nije pogađao trice poput Stephena Curryja iz Golden State Warriorsa, a izgleda da nitko ne zna “pogađati” ni financijski kao on.

Prema procjenama magazina Forbes, Curry će ove sezone zaraditi 159,6 milijuna dolara prije oporezivanja, uključujući igračku plaću i prihode od sponzorstava i poslovnih projekata. Time je 37-godišnji razigravač postao najplaćeniji igrač NBA lige — po prvi put u karijeri, koja sada ulazi u 17. sezonu.

Zapravo, otkad Forbes vodi godišnji popis najplaćenijih NBA igrača, nitko se nije približio Curryjevu rekordu. Najbliži je bio LeBron James iz Los Angeles Lakersa, koji je prošle godine zaradio 128,7 milijuna dolara. James, koji je 11 godina zaredom držao prvo mjesto (od sezone 2014./15.), sada je pao na drugo mjesto, s procijenjenih 137,6 milijuna dolara.

Većina zarade izvan parketa

Curry je trenutačno najplaćeniji igrač NBA lige i na terenu i izvan njega — ove sezone zarađuje 59,6 milijuna dolara plaće, a dodatnih 100 milijuna dolara dolazi mu od poslovnih i marketinških suradnji, među kojima je najvažnija njegova Curry Brand linija u sklopu Under Armoura.

Prema Forbesovim podacima, samo su četiri aktivna sportaša u povijesti uspjela premašiti 100 milijuna dolara prihoda izvan sporta: Tiger Woods (105 mil. $ u 2009.), Roger Federer (100 mil. $ u 2020.), Conor McGregor (158 mil. $ u 2021.) i Shohei Ohtani (100 mil. $ ove godine).

Daleko iznad obruča

Desetorica najplaćenijih NBA igrača ove će sezone zajedno zaraditi 902 milijuna dolara — što je 131% više nego prema Forbesovim projekcijama prije deset godina. Riječ je o bržem rastu zarada nego u MLB-u, NFL-u i NHL-u.

No Curry nije jedini koji ruši rekorde.

Zajedno, deset najplaćenijih NBA igrača ove će sezone zaraditi čak 902 milijuna dolara prije oporezivanja i provizija agenata — što je 15 posto više u odnosu na prošlogodišnji rekord od 787 milijuna. Od toga, čak 380 milijuna dolara dolazi izvan parketa, čime je oboren prijašnji rekord od 330 milijuna iz sezone 2022./23.

Uz Curryja, najviše zarađuju LeBron James (85 milijuna dolara), Kevin Durant iz Houston Rocketsa (51 mil. ) i Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucksa (45 mil.).

Time su NBA zvijezde daleko ispred najplaćenijih igrača u drugim sportovima: MLB (120 mil.), NFL (110 mil.), NHL (27 mil.), nogomet (238 mil.), golf (199 mil.) i tenis (192 mil.).

Na parketu je situacija još bolja — prihodi NBA lige rastu rekordnom brzinom, pa se i salary cap (gornja granica plaća) svake godine povećava.

Desetorica najplaćenijih igrača ove će sezone zajedno zaraditi 522 milijuna dolara prije odbitaka, što je više nego dvostruko u odnosu na prije deset godina (210 milijuna).

U sezoni 2015./16. Kobe Bryant je imao najveću plaću u ligi — 25 milijuna dolara. Danas 75 igrača zarađuje jednako ili više od tog iznosa.

Za usporedbu, NHL je nedavno dosegnuo vlastiti rekord kada je Kirill Kaprizov potpisao ugovor vrijedan prosječno 17 milijuna dolara godišnje.

Veliki medijski ugovor

Međutim, tek dolazi najveći val novca: prošle godine NBA je potpisao medijski ugovor vrijedan 76 milijardi dolara na 11 godina, koji stupa na snagu ove sezone. Taj će dogovor klubovima donositi oko četiri milijarde dolara više godišnje nego dosad, što znači da će salary cap već iduće sezone porasti na 165,5 milijuna dolara, s ovogodišnjih 154,6 milijuna.

U međuvremenu, Stephen Curry bi 2026./27. trebao postati prvi igrač u povijesti NBA lige s plaćom većom od 60 milijuna dolara godišnje — točnije 62,6 milijuna dolara.

Još jedan pogodak za čovjeka koji, čini se, nikada ne promašuje — ni na terenu, ni na računu.

Deset najplaćenijih NBA igrača u 2025. godini

#1. 159,6 milijuna dolara

Dob: 37 | Pozicija: razigravač | Tim: Golden State Warriors | na terenu: 59,6 milijuna • van terena: 100 milijuna

foto: Alex Slitz /Getty Images via AFP

Curry bi trebao postati deseti igrač u povijesti NBA lige koji je proveo najmanje 17 sezona u istom klubu, no čak i u “košarkaškoj dobi” od 37 godina uživa ogromno poštovanje.

U godišnjem izvještaju ESPN-a, koji uključuje mišljenja trenera, skauta i sportskih direktora, Curry je proglašen najboljim američkim košarkašem današnjice.

Pod ugovorom je s Golden State Warriorsima do 2027. godine, nakon što je prošle godine potpisao jednogodišnje produljenje. Curry je poznat kao snajperist s velike udaljenosti – i na košarkaškom parketu i na golf terenu – što je dokazao kada je u YouTube videu objavljenom prošlog tjedna nadmašio udarac profesionalca LIV Golf toura, Brysona DeChambeaua.

Izvan dvorane, Curry je jednako aktivan. Vodi portfelj tvrtki pod brendom Thirty Ink, koji je, prema CNBC-u, ostvario 173,5 milijuna dolara prihoda u 2024. godini.

Njegova produkcijska kuća Unanimous Media u lipnju je objavila dokumentarni film Good Shot o legendi ulične košarke, a sudjeluje i u stvaranju animiranog filma GOAT koji bi trebao stići u kina u veljači 2026. godine.

Tvrtka je ove godine najavila i partnerstvo s iHeartMediom za razvoj podcasta te koprodukciju nove emisije s košarkaškom zvijezdom sveučilišta UConn, Azzi Fudd.

U rujnu je Curry objavio i knjigu Shot Ready, u kojoj iznosi svoju filozofiju uspjeha – na parketu i izvan njega.

#2. 137,6 milijuna dolara

Dob: 40 | Pozicija: krilo | Tim: Los Angeles Lakers | na terenu: 52,6 milijuna • van terena: 85 milijuna

foto: Juan Ocampo/Getty Images via AFP

Nakon što su Los Angeles Lakersi u travnju ispali u prvoj rundi doigravanja, 40-godišnji LeBron James ponovno nije isključio mogućnost umirovljenja, nastavljajući tako obrazac iz posljednjih nekoliko godina.

Čak i nakon što je u lipnju iskoristio opciju produženja ugovora vrijednu 52,6 milijuna dolara za sezonu 2025./26., među obožavateljima je ostalo dovoljno neizvjesnosti pa su neki ovog mjeseca povjerovali kako je zagonetni post na društvenim mrežama zapravo najava kraja karijere — što se, pokazalo se, odnosilo na reklamnu kampanju za Hennessy. (Jedan je obožavatelj čak podnio tužbu, jer je kupio ulaznice misleći da će gledati jednu od posljednjih Jamesovih utakmica.)

James bi trebao postati prvi igrač u povijesti NBA lige koji će odigrati 23 sezone, no već pokazuje znakove starenja — problemi sa išijasom mogli bi ga izbaciti iz igre tijekom prvih nekoliko tjedana sezone.

No u njegovim poslovnim pothvatima nema naznaka usporavanja. James i dalje ima brojne ugovore o sponzorstvu s brendovima poput Nikea, DraftKingsa i Amazona, a aktivan je i kao investitor, primjerice kroz ulaganje u internetsku platformu za fantasy sportove Fantasy Life, u koju je ušao ovog ljeta.

U lipnju je lansirao i sat u suradnji s luksuznim brendom Richard Mille, vrijedan više od 400.000 dolara, dok se njegova linija muške kozmetike The Shop u ožujku proširila izvan Walmarta, ulaskom u prodajnu mrežu CVS-a.

James je 2022. godine prema Forbesu službeno postao milijarder, no nedavno je s ironijom odbacio tu titulu, rekavši za časopis Complex: “Ma imam svega par tisuća na računu.”

#3. $104,3 milijuna dolara

Dob: 37 | Pozicija: krilo | Tim: Houston Rockets | na terenu: 53,3 milijuna • van terena: 51 milijun

foto: Alex Slitz/Getty Images via AFP)

Otkako je 2021. godine potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 198 milijuna dolara s Brooklyn Netsima, Kevin Durant je dva puta mijenjao klub – prvo je u veljači 2023. prešao u Phoenix Sunse, a zatim u srpnju ove godine u Houston Rocketse. (Također je potvrdio da je prošle sezone blokirao mogućnost povratka u Golden State Warriorse.)

Ipak, čini se da je 37-godišnji krilni igrač sada pokazao određenu razinu vjernosti novom klubu, potpisavši u nedjelju dvogodišnje produženje ugovora s Houstonom vrijedno 90 milijuna dolara.

Taj je iznos otprilike 30 milijuna manji od maksimalnog ugovora na koji je Durant imao pravo, no možda neće izgubiti cijeli taj novac – ugovor uključuje igračku opciju za sezonu 2027./28., što znači da može postati slobodan igrač ranije, ako i dalje bude u vrhunskoj formi kad navrši 39 godina.

Durant svoju igračku plaću nadopunjuje raznolikim portfeljem poslovnih suradnji i ulaganja.

Suradnik je brendova poput FanDuela, Dick’s Sporting Goodsa i lanca kafića Joe & the Juice, a putem obiteljskog investicijskog fonda 35V posjeduje udjele u tvrtkama, među kojima su ove godine proizvođač mineralne vode Spindrift i francuski nogometni klub Paris Saint-Germain.

Durant je nedavno ponovno došao i do dijela sredstava koja je već ranije zaradio – u rujnu je tvrtka Coinbase objavila da mu je vratila pristup njegovu računu na kriptomjenjačnici, kojem je slučajno izgubio pristup prije nekoliko godina.

#4. 99,1 milijun dolara

Dob: 30 | Pozicija: krilo | Tim: Milwaukee Bucks | na terenu: 54,1 milijun • van terena: 45 milijuna

foto: Mike Mulholland/Getty Images via AFP

Nakon što je 2023. godine potpisao produljenje ugovora s Milwaukee Bucksima, Giannis Antetokounmpo ima još dvije sezone pod ugovorom, uz igračku opciju za sezonu 2027./28..

Ipak, budućnost 30-godišnjeg krilnog igrača postala je neizvjesna otkako je njegov suigrač Damian Lillard u travnju poderanom Ahilovim tetivom završio sezonu, a potom bio otpušten iz kluba.

Dok se Bucksi trude zadržati Antetokounmpa zadovoljnim, u listopadu su potpisali ugovor s njegovim mlađim bratom Alexom, dok je stariji brat Thanasis već dio momčadi.

Unatoč tome, Giannis je u intervjuu za grčki Sport24 u rujnu priznao da možda jednog dana bude razmijenjen, a dva tjedna kasnije ponovno je ostavio otvorenom mogućnost odlaska, rekavši novinarima: “Trenutno sam potpuno posvećen onome što imam ispred sebe. Ali ako za šest ili sedam mjeseci promijenim mišljenje – mislim da je i to ljudski.”

Bez obzira kamo ga karijera u NBA ligi odvede, Antetokounmpo je ovog mjeseca izjavio da želi završiti karijeru igrajući u rodnoj Grčkoj.

Izvan parketa, nedavno je dodao brend Huggies na svoj popis unosnih sponzorstava koji trenutno broji desetak partnera. Također je uložio u žensku košarkašku ligu Unrivaled i u ScorePlay, AI platformu za sportske video-sažetke, nakon što je prošle godine pokrenuo vlastiti fond rizičnog kapitala.

#5. 79,1 milijun dolara

Dob: 27 | Pozicija: krilo | Tim: Boston Celtics | na terenu: 54,1 milijun • van terena: 25 milijuna

foto Al Bello/Getty Images via AFP

Tatum je u svibnju potrgao Ahilovu tetivu, samo nekoliko mjeseci nakon što je postavio NBA rekord po ukupnoj vrijednosti ugovora, potpisavši produženje na pet godina vrijedno 314 milijuna dolara.

Unatoč teškoj ozljedi, 27-godišnje krilo Boston Celticsa ulilo je nadu navijačima da bi se mogao vratiti na teren ranije nego što se očekivalo.

U rujnu je objavio video na kojem trenira na parketu i rekao za ESPN: “Nikad nisam rekao da neću igrati ove sezone.”

Tatum marljivo radi i izvan terena — udružio se s farmaceutskom kompanijom Vertex Pharmaceuticals kako bi promovirao lijek protiv bolova Journavx, zatim je postao savjetnik i “glavni košarkaški dužnosnik” na svom bivšem sveučilištu Duke, te je lansirao četvrtu generaciju svojih tenisica u suradnji s brendom Jordan, Nikeovom podružnicom.

Slogan kampanje za nove tenisice izravno se odnosi na njegov proces oporavka: “Tatum više nikada neće biti isti — i upravo je to poanta.”

#6. 65,6 milijuna dolara

Dob: 24 | Pozicija: bek šuter | Tim: Minnesota Timberwolves | na terenu: 45,6 milijuna • van terena: 20 milijuna

foto: David Berding/Getty Images via AFP

S još četiri godine preostale na ugovoru koji je produžio 2023., i nakon dvije uzastopne sezone u kojima je njegov tim stigao do finala Zapadne konferencije, Anthony Edwards ima jedan jasan cilj za ovu sezonu: “Prsten prvaka, Minnesota Timberwolves,” rekao je prošlog mjeseca u Kini tijekom promotivne turneje povodom lansiranja svoje druge linije tenisica s Adidasom.

Prema ESPN-u, 24-godišnji bek proveo je ljeto gledajući snimke Kobeja Bryanta i Michaela Jordana, usavršavajući svoju igru s poludistance.

“Mislim da je ove sezone doslovno postao ovisan o analizi snimki”, rekao je novinarima Tim Connelly, predsjednik klupske košarkaške operacije Timberwolvesa.

Edwards se posvetio i razvoju svog poslovnog portfelja, koji uključuje suradnje s brendovima Bose, Prada i Sprite. Taj dodatni prihod mogao bi mu dobro doći – jer je, prema podacima Spotraca, prošle sezone predvodio NBA po iznosu kazni i izgubljene plaće, ukupno 565.000 dolara, najviše zbog psovki i nepristojnih gesta upućenih navijačima, sucima i novinarima.

#7. 65,2 milijuna eura

Dob: 31 | Pozicija: centar | Tim: Philadelphia 76ers | na terenu: 55,2 milijuna • van terena: 10 milijuna

foto: Stacy Revere/Getty Images via AFP

Joel Embiid je prošle sezone odigrao samo 19 utakmica zbog ozljeda, a trenutačno se oporavlja od artroskopske operacije koljena koju je imao izvan sezone.

No, 31-godišnji centar Philadelphia 76ersa, koji je prošle sezone bio službeno visok 213 cm i težak 127 kilograma, već je nastupio u predsezonskoj utakmici i izgleda spreman za povratak na teren. Njegova vitkija figura na početku priprema čak mu je donijela nadimak “Slimbiid” na društvenim mrežama.

To su dobre vijesti za Sixerse, koji su prošle godine Embiidu dali trogodišnje produženje ugovora vrijedno 192,9 milijuna dolara (s igračkom opcijom za sezonu 2028./29.), koje stupa na snagu tek iduće sezone.

Izvan parketa, Embiid ima ugovore o suradnji s brendovima Skechers i Crypto.com, a stoji i iza produkcijske kuće Miniature Géant, koja trenutno radi na dokumentarcu o Nkwainu Kennedyju, košarkašu iz Embiidove rodne Kameruna, koji je postao viralan na TikToku i Instagramu.

#8. 65,1 milijun dolara

Dob: 36 | Pozicija: bek šuter | Tim: Golden State Warriors | na terenu: 54,1 milijun • van terena: 11 milijuna

foto: Mike Rasay/Getty Images via AFP

Jimmy Butler ulazi u prvu punu sezonu s Golden State Warriorsima, nakon što je u veljači razmijenjen iz Miami Heata i potom potpisao dvogodišnje produženje ugovora vrijedno 111 milijuna dolara.

Taj je potez okončao dugotrajni sukob s Miamijem, koji ga je više puta suspendirao zbog nediscipline, uključujući propuštanje timskog leta i napuštanje treninga usred treninga.

Ironično, potpisivanje ugovora s Warriorsima predstavlja zaokret u Butlerovom stavu, jer je nekoliko tjedana prije trade-deadlinea izjavio da nije zainteresiran za novi ugovor s tim klubom.

Osim što je poznat po intenzivnoj igri na košarkaškom parketu, 36-godišnji igrač ozbiljno se posvetio i drugom sportu – paddelu, spoju tenisa i squasha, koji je već iznimno popularan u Europi, a sada tek počinje osvajati SAD.

Butler je počasni predsjednik godišnjeg turnira koji organizira lanac klubova Reserve Padel, a više je puta istaknuo da mu taj sport pomaže u razvoju koordinacije oka i ruke, refleksa i kondicije.

Butler, koji ima poslovne suradnje s brendovima Alo Yoga, Google i kineskim proizvođačem tenisica Li-Ning, poznat je i po svojoj strasti prema pićima. Navodno posjeduje kolekciju od oko 11.000 boca vina, a osnivač je brenda kave Bigface, koji je u prosincu otvorio svoju prvu trgovinu u Miamiju.

#9. 63,3 milijuna dolara

Dob: 27 | Pozicija: razigravač | Tim: Oklahoma City Thunder | na terenu: 38,3 milijuna • van terena: 25 milijuna

foto: Jesse D. Garrabrant/Getty Images via AFP

Nedugo nakon što je postao jedanaesti igrač u povijesti NBA lige koji je u istoj sezoni osvojio i nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) i MVP nagradu finala, a pritom predvodio ligu s prosjekom od 32,7 poena po utakmici, Shai Gilgeous-Alexander potpisao je u srpnju četverogodišnje “supermax” produljenje ugovora s Oklahoma City Thunderom vrijedno 285 milijuna dolara.

U pregovorima je sam sebe zastupao, nakon što je prekinuo suradnju s agentom Thadom Foucherom iz agencije Wasserman, a novi ugovor je postavio rekord NBA lige po prosječnoj godišnjoj vrijednosti — više od 71 milijun dolara.

Za 27-godišnjeg kanadskog razigravača ovo je bila godina za pamćenje: lansirao je svoj prvi model tenisica u suradnji s Converseom, pojavio se na naslovnici videoigre NBA 2K26, imao glavnu ulogu u drugoj sezoni Netflixove dokumentarne serije Starting 5, te je dobio ključ grada Hamiltona u Ontariju, gdje je odrastao.

SGA ima i jedan domišljat način za dodatnu zaradu — u razgovoru s poznatim kanadskim intervjuistom Nardwuarem otkrio je da na početku svake sezone organizira “garažnu rasprodaju” i prodaje svoju odjeću suigračima.

#10. 63,2 milijuna dolara

Dob: 30 | Pozicija: centar | Tim: Denver Nuggets | na terenu: 55,2 milijuna • van terena: 8 milijuna

foto: Matthew Stockman/Getty Images via AFP

Nikola Jokić ovog ljeta nije potpisao trogodišnje produljenje ugovora vrijedno 212 milijuna dolara, iako je na njega imao pravo. To nije imalo veze s nedostatkom interesa Denver Nuggetsa da zadrže igrača koji je tri puta u posljednjih pet sezona proglašen MVP-jem NBA lige, te je prema kladionicama DraftKingsa i anketi NBA generalnih menadžera i ove sezone glavni favorit za nagradu.

Umjesto toga, Jokić je odlučio odgoditi pregovore do sljedećeg ljeta, kada će moći potpisati četverogodišnji ugovor vrijedan 293 milijuna dolara. Tridesetgodišnji srpski centar zasad nije otkrio planira li tada potpisati novi ugovor ili iskušati tržište slobodnih igrača — bilo 2027. ili 2028. godine, ovisno o tome hoće li iskoristiti svoju igračku opciju — no ovog je mjeseca izjavio: “Moj plan je biti Nugget zauvijek.”

Izvan parketa, Jokić surađuje s brojnim tvrtkama, među kojima su kineski proizvođač sportske obuće 361 Degrees, europska kladionica Superbet te američka tvrtka USA Sports Marketing, specijalizirana za prodaju sportskih memorabilija.

Brett Knight, novinar Forbesa