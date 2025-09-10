Ušli u elitni klub. Ovih 14 milijardera prvi put se pridružilo Forbesovoj listi 400 u 2025. godini

Ima nekih stvari koje se mogu kupiti samo novcem, uključujući mjesto na Forbesovoj ljestvici 400 najbogatijih ljudi u Americi.

Cijena, međutim, nikada nije bila viša. Potrebno je rekordnih 3,8 milijardi dolara da bi se ušlo u klub 2025. godine, što je 500 milijuna dolara više nego prije godinu dana usred rastućih tržišta. Više od 90% popisa bilo je i na prošlogodišnjoj ljestvici. Ali 14 sretnih milijardera uspjelo se probiti u ovu elitnu skupinu prvi put ove godine.

Obogatili su se na brojnim stvarima, od ugostiteljstva do dijagnostike raka i naravno, procvata umjetne inteligencije. Ukupno, ovih 14 milijardera s Forbesove liste 400 vrijedi 113,3 milijarde dolara, odnosno 8,1 milijardu dolara u prosjeku. Četvero od njih vrijedi više od 10 milijardi dolara.

Eduardo Vivas

Neto vrijednost: 3,8 milijardi dolara | Dob: 39 | Izvor bogatstva: Proizvođač softvera, mobilne igre

Vivas je jedan od osam milijardera tvrtke AppLovin, proizvođača softvera i mobilnih igara, čija je tržišna kapitalizacija porasla više od šest puta, na preko 160 milijardi dolara, od inicijalne javne ponude dionica 2021. godine. Vivas posjeduje otprilike 2% AppLovina i član je njegovog odbora od 2018. godine.

Marc Lore

Neto vrijednost: 4 milijarde dolara | Dob: 54 | Izvor bogatstva: internetska trgovina

Serijski poduzetnik koji stoji iza ranih internetskih tvrtki poput Diapers.com prodao je svoj startup za e-trgovinu Jet.com Walmartu za 3,3 milijarde dolara 2016. Loreov najnoviji pothvat je Wonder, startup za prehrambenu tehnologiju, a koji su privatni investitori u svibnju procijenili na više od 7 milijardi dolara.

Mjesec dana kasnije, Lore i bejzbolska legenda Alex Rodriguez postali su većinski vlasnici NBA Minnesota Timberwolvesa, zaključivši višestupanjski ugovor potpisan 2021. kojim je kupovna cijena osigurana na gotovo 1,5 milijardi dolara. Forbes procjenjuje da tim sada vrijedi otprilike dvostruko više.

Brian Venturo

Neto vrijednost: 4,2 milijarde dolara | Dob: 40 | Izvor bogatstva: Računarstvo u oblaku

Venturo je 2017. godine suosnovao CoreWeave s kolegom Michaelom Intratorom, a u ožujku ga je izveo na burzu. Posjeduje oko 7% tvrtke za računalstvo u oblaku, koja je u prvoj polovici ove godine potpisala dva ugovora vrijedna gotovo 16 milijardi dolara u kombinaciji s OpenAI-jem za isporuku AI infrastrukture.

Travis Boersma

Neto vrijednost: 4,3 milijarde dolara | Dob: 54 | Izvor bogatstva: Kava

Žedni kupci i investitori pomogli su u porastu dionica tvrtke Dutch Bros Coffee za više od 100% od prošlogodišnjeg uvrštavanja. Boersma i njegov pokojni brat počeli su prodavati kavu 1992. godine. Sada je izvršni predsjednik lanca koji ima više od 1000 lokacija u 19 država.

Andrew Karam

Neto vrijednost: 4,7 milijardi dolara | Dob: 43 | Izvor bogatstva: Mobilne igre

Suosnivač AppLovina izvijestio je da je od prošlog rujna posjedovao nešto više od 4% tvrtke, nakon što se riješio gotovo trećine svog udjela prije inicijalne javne ponude za procijenjenih 500 milijuna dolara (prije oporezivanja). Da je zadržao sve dionice koje je posjedovao prije nego što je AppLovin izašao na burzu 2021., danas bi vrijedio bliže 11,5 milijardi dolara.

David Dean Halbert

Neto vrijednost: 4,9 milijardi dolara | Dob: 69 | Izvor bogatstva: Biotehnologija

Halbert posjeduje otprilike 44% Caris Life Sciences, tvrtke za dijagnostiku raka koju je preuzeo 2008. godine, a koja koristi sekvenciranje gena, umjetnu inteligenciju i strojno učenje za otkrivanje i praćenje bolesti. Tvrtka je izašla na burzu u lipnju s procijenjenom vrijednošću od 5,9 milijardi dolara, a dionice su od tada porasle za oko 30%.

Stephen Cohen

Neto vrijednost: 5,4 milijarde dolara | Dob: 42 | Izvor bogatstva: Softver

Cohen je suosnivač Palantira 2003. godine zajedno s kolegama s Forbesove liste 400, Peterom Thielom i Alexanderom Karpom, koji je i dalje izvršni direktor tvrtke. Sada je to div u rudarenju podataka vrijedan 360 milijardi dolara (tržišna kapitalizacija), a Cohen, koji je član upravnog odbora, unovčava njegove vrtoglavo rastuće dionice, koje su porasle za 400% u protekloj godini. Od studenog je prodao dionice u vrijednosti većoj od 500 milijuna dolara (prije oporezivanja).

Vlad Tenev

Neto vrijednost: 5,8 milijardi dolara | Dob: 38 | Izvor bogatstva: Aplikacija za trgovanje dionicama

Tenevo bogatstvo poraslo je pet puta od objave Forbes 400 liste iz 2024. godine, jer su investitori primijetili eksplozivni rast kripto poslovanja Robinhooda. Prihodi od kriptovaluta ove aplikacije za trgovanje dionicama skočili su sa 135 milijuna dolara u 2023. na 626 milijuna dolara u 2024. godini, što je pomoglo porastu dionica tvrtke za oko 415% u posljednjoj godini i katapultiralo Robinhood među 250 najvrjednijih tvrtki na svijetu.

Vlad Tenev; Foto: Afp

Michael Intrator

Neto vrijednost: 6,7 milijardi dolara | Dob: 56 | Izvor bogatstva: Računarstvo u oblaku

Coreweaveova inicijalna javna ponuda dionica u ožujku donijela je četiri nova milijardera, uključujući Intratora, njegova dva suosnivača i jednog ranog investitora. Samo su dvojica od njih dovoljno bogata da uđu na Forbesovu listu 400. Intrator je daleko najveći dobitnik, s 2,5 milijardi dolara većom imovinom od svog kolege Briana Ventura. Izvršni direktor CoreWeavea, Intrator, posjeduje otprilike 11% tvrtke za računalstvo u oblaku.

Michael Intrator; Foto: Afp

Michael Dorrell

Neto vrijednost: 8,5 milijardi dolara | Dob: 52 | Izvor bogatstva: Ulaganje

Australsko-američki investitor predsjednik je i izvršni direktor tvrtke za ulaganje u infrastrukturu Stonepeak, koju je suosnovao 2011. godine i koja je od tada upravlja imovinom vrijednom više od 76 milijardi dolara. Prodao je udio od 2 milijarde dolara investicijskoj tvrtki Blue Owl Capital 2023. godine, procijenivši Stonepeak na otprilike 15 milijardi dolara.

Robert Pender

Neto vrijednost: 12,8 milijardi dolara | Dob: 72 | Izvor bogatstva: Nafta i plin

Michael Sabel

Neto vrijednost: 12,8 milijardi dolara | Dob: 58 | Izvor bogatstva: Nafta i plin

U siječnju je izvoznika ukapljenog prirodnog plina Venture Global dvojac izveo na burzu po vrijednosti od gotovo 60 milijardi dolara u jednoj od najvećih inicijalnih javnih ponuda za energiju u povijesti SAD-a. Dionice tvrtke od tada su izgubile gotovo polovicu svoje vrijednosti, dijelom zbog nestabilnih cijena ukapljenog prirodnog plina i velikog duga, ali suosnivači Pender i Sabel, koji zajedno posjeduju otprilike 84% udjela, još uvijek su dovoljno bogati da se nađu među 400. Oni su izvršni supredsjedatelji Venture Globala i zajedno su radili kao suizvršni direktori do 2020., kada se Pender povukao s te dužnosti, a Sabel postao jedini glavni izvršni direktor.

Adam Foroughi

Neto vrijednost: 17,4 milijarde dolara | Dob: 45 | Izvor bogatstva: Mobilne igre

Za razliku od svog suosnivača Karama, izvršni direktor AppLovina zadržao je gotovo sve svoje dionice otkako je tvrtka izašla na burzu 2021. godine, ostavljajući mu gotovo 11% udjela u tvrtki. Zahvaljujući rastućoj cijeni dionica AppLovina, Foroughijevo bogatstvo poraslo je za više od 14 milijardi dolara u protekloj godini.

Edwin Chen

Neto vrijednost: 18 milijardi dolara | Dob: 37 | Izvor bogatstva: Umjetna inteligencija

Chen je 2020. godine osnovao tvrtku za označavanje podataka Surge AI s nekoliko milijuna dolara i kao njezin izvršni direktor, povećao je godišnji prihod na preko milijardu dolara u samo pet godina, tvrdeći da je to učinio bez prikupljanja novca od vanjskih investitora. Forbes procjenjuje da tvrtka sada vrijedi 24 milijarde dolara, što znači da Chenov procijenjeni udio od 75% vlasništva vrijedi 18 milijardi dolara. Surge AI poboljšava kvalitetu podataka koji se koriste za obuku AI modela za neke od najistaknutijih igrača u tom području, uključujući Google, OpenAI i Anthropic.

Thomas Gallagher, novinar Forbesa