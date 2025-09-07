AI startup Flock misli da za manje od deset godina može iskorijeniti sav kriminal u Americi

S više od 80.000 kamera s umjetnom inteligencijom diljem SAD-a, Flock Safety postao je jedno od glavnih nadzornih alata policije i biznis vrijedan 7,5 milijardi dolara. Direktor Garrett Langley ima na nišanu i policijsko-tehnološkog diva Axon i kineskog proizvođača dronova DJI, na putu prema plemenitom (vjerojatno i Sizifovskom) cilju: sprječavanju kriminala u SAD-u.

U prostoriji bez prozora unutar policijske postaje Dunwoody u Atlanti, poručnik Tim Fecht pritišće gumb i insektoliki dron marke DJI tiho se podiže s krova postaje. Koordinate su mu već zadane: obližnji trgovački centar, gdje je poziv na 911 dojavio policiji o muškarcu koji krade u trgovini. Visoko iznad kompleksa, Fecht zumira čovjeka koji provjerava mobitel, a zatim promatra grupu ljudi koja čeka vlak. Svi su udaljeni stotinama metara, ali na zaslonu koji dominira prostorijom za borbu protiv kriminala u postaji vide se kristalno jasno.

To je prostor veličine učionice, s monitorima na zidovima koji bljeskaju podacima o kriminalu u stvarnom vremenu — nadzornim snimkama i očitanjima kamera za registarske pločice, izvještajima o pucnjevima, digitalnim kartama koje prikazuju lokacije policijskih vozila diljem grada. Kako pristižu novi pozivi na 911, umjetna inteligencija ih automatski transkribira na još jednom zaslonu. Fecht im može pristupiti u svega nekoliko klikova.

Dvadesetak minuta dalje, u uredu gdje su izložene kamere i detektori pucnjeva tvrtke Flock Safety poput muzejskih eksponata, 38-godišnji izvršni direktor i suosnivač Garrett Langley nadzire kompaniju koja stoji iza svega toga. Od osnutka 2017. Flock je, procijenjen na 7,5 milijardi dolara u posljednjem krugu financiranja, tiho izgradio mrežu od više od 80.000 kamera usmjerenih na autoceste, prometnice i parkirališta diljem SAD-a. One ne bilježe samo registarske pločice automobila koji prolaze, već i njihove marke te prepoznatljive značajke — razbijene prozore, ogrebotine, naljepnice na braniku. Langley procjenjuje da njihove kamere pomognu u rješavanju milijun zločina godišnje. Uskoro će ih pomagati otkrivati još više. Flockove kamere ovih će dana poletjeti u nebo, postavljene na vlastite dronove proizvedene u Americi. Proizvedeni u tvornici koju je tvrtka otvorila početkom godine u blizini svojih atlantskih ureda, dronovi će dodati novu dimenziju poslovanju i pokušati izazvati dominaciju kineskog giganta DJI-ja.

Svi se trebaju osjećati sigurno

Langley predviđa da će za manje od deset godina Flockove kamere, u zraku i na tlu, gotovo potpuno iskorijeniti kriminal u SAD-u. (Priznaje da će u tome pomoći i programi zapošljavanja mladih te smanjenja recidivizma.) Zvuči kao san još jednog tehnološkog entuzijasta uvjerenog da umjetna inteligencija može riješiti sve, no Langley je, unatoč valu otpora boraca za privatnost i rivalstvu s policijsko-tehnološkim divom Axon Enterpriseom (s prihodima od 2,1 milijarde dolara u 2024.), uvjeren u to. Vjeruje da Amerika može i treba biti mjesto gdje se svi osjećaju sigurno. Kad jednom bude prekrivena ogromnom mrežom Flockove nadzorne tehnologije proizvedene u SAD-u, to će se i ostvariti. “Razgovarao sam s mnogim aktivistima koji smatraju da je kriminal jednostavno cijena modernog društva. Ne slažem se”, kaže Langley. “Vjerujem da možemo imati grad bez kriminala i građanske slobode… Možemo imati oboje.” U općinama u kojima je Flock implementiran, dodaje, prosječni počinitelj — mladi od 16 do 24 godine koji čine nenasilna kaznena djela — “vrlo će vjerojatno biti uhvaćen.”

Ipak, ne uvijek. U policijskoj postaji Dunwoody, policajci ne uspijevaju identificirati spomenutog kradljivca iz trgovine. No Fecht i njegov nadređeni, major Patrick Krieg, brzo nabrajaju druge slučajeve u kojima je, kako kažu, Flock bio presudan u pronalaženju počinitelja: bandu koja je krala bankomate i apoteke duž istočne obale dok ih Flockove kamere nisu pratile do jednog vozila za bijeg; naoružanog muškarca koji je išao prema užurbanom bar distriktu, identificiranog dronom po tetovaži na vratu i uhićenog prije nego što je mogao nauditi; ženu koja je uperila pištolj u susjeda. Kada nekoliko dana kasnije u Dunwoody stigne parada za 4. srpnja, najveća u Georgiji, Flockove će kamere paziti na one koji bi je mogli pokušati omesti. “To nam jednostavno daje priliku da osiguramo sigurnost zajednice tijekom tako velikih događaja”, kaže Krieg.

Direktor i suosnivač Flock Safetyja Garrett Langley procjenjuje da njihove kamere godišnje pomognu riješiti milijun zločina foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

Svjež s obiteljskog odmora u Europi, visok i atletski građen Garrett Langley djeluje vedro, gotovo euforično. Rast tvrtke bio je eksplozivan — prihodi su porasli za oko 70 posto u odnosu na procijenjenih 175 milijuna dolara iz 2023. Još uvijek nije profitabilna i nema skore planove da to postane jer prednost daje rastu, potpomognutom investicijskim krugom iz ožujka od 275 milijuna dolara koji je predvodio Andreessen Horowitz. Ti su brojevi bili dovoljni da Flock uđe na Forbesovu listu Cloud 100 za 2025. među vodeće privatne tvrtke u području cloud computinga. Langley kaže da je pretvaranje Flocka u biznis vrijedan 100 milijardi dolara “vrlo ostvarivo”. Ilya Sukhar, rani investitor i partner u VC tvrtki Matrix, član Flockova upravnog odbora, slaže se: “Zvuči kao klišej, ali doista se čini da smo tek na početku. Nije mi teško zamisliti da dođemo do te razine.”

Svaka Flockova kamera za prepoznavanje registarskih pločica stoji između 3000 i 3500 dolara, uz dodatnu naknadu za FlockOS, operativni sustav koji sve prikupljene podatke čini dostupnima putem preglednika ili mobilne aplikacije, obračunato prema broju korisnika ili kamera. Policija u Dunwoodyju, primjerice, plaća oko 500.000 dolara godišnje za mrežu od 105 kamera, detektore pucnjeva, DJI dron i softver koji sve to povezuje.

Ne koristi ih samo policija

Flockov rast ne dolazi samo od 5000 policijskih odjela u 49 saveznih država (još nema instalacija na Aljasci). Tvrtka ima i 1000 korporativnih klijenata, uključujući velike igrače poput FedExa, Lowe’sa i Simon Propertyja, najvećeg vlasnika trgovačkih centara u SAD-u. Tu su i stambene udruge, mali biznisi, škole te organizacije poput Židovske federacije Atlante, koja je postavila 64 Flockove kamere na različite lokacije u gradu, uključujući i centar zajednice koji je nedavno prijavio porast antisemitskih prijetnji. Svi ti korisnici mogu odlučiti hoće li policiji dati pristup snimkama, čime se dodatno širi nadzorna mreža kojom Flock pomaže policiji. Mnogi to i čine.

Langley nije imao iskustva u policijskoj tehnologiji kada je s kolegama s Georgia Techa, Mattom Feuryjem i Paige Todd, 2017. osnovao tvrtku. Prije toga radili su zajedno na aplikaciji koju je Langley suosnovao, a koja je omogućavala nadogradnju ulaznica za sportske i glazbene događaje na VIP razinu. Feury i Todd bili su rani zaposlenici. (Aplikaciju je kasnije preuzeo konglomerat Cox Enterprises iz Atlante i više ne postoji.) Inspirirani nerazriješenom pljačkom u njegovu susjedstvu, trojac je osmislio prvi prototip Flocka — Android mobitel u vodootpornom kućištu koji je fotografirao automobile i izdvajao registarske pločice za pretragu putem aplikacije. Bio je to sirov proizvod, ali dokaz da ideja funkcionira.

Kada je Sukhar prvi put investirao u Flock 2018., tvrtka se još mučila s izgradnjom zamišljenog uređaja: otporne, solarno napajane kamere koja stalno radi, brzo snima precizne fotografije i prenosi ih putem interneta na Amazonove cloud servere za masovnu analizu. “Trebalo je vremena da to shvatimo”, kaže. Do 2020. sve je bilo usklađeno, i mreža kamera se brzo širila diljem SAD-a. Policija je bila oduševljena idejom da može pretraživati nacionalnu mrežu kamera i pratiti vozila osumnjičenika.

Ugrožavanje građanskih sloboda

No, ne dijele svi entuzijazam policije za Flockovo brzo širenje. Borci za privatnost upozoravaju da tvrtka gradi neviđenu distopiju masovnog nadzora. Aktivistička skupina DeFlock izradila je crowdsourcing kartu lokacija kamera koja sada broji više od 29.000 uređaja, od kojih dvije trećine pripada Flocku, i vodi Discord kanal gdje potiče korisnike da osporavaju uvođenje kamera u svojim područjima. Osnivač Will Freeman iz Bouldera u Coloradu, tvrdi da Flock “krši principe Četvrtog amandmana” jer “stalno nadzire”. Optužio je Langleyja da želi “staviti cijelu zemlju pod nadzor dok zarađuje”. Drugi aktivisti nisu toliko glasni — kamere su vandalizirane i ukradene, a zaposlenicima tvrtke upućene su i fizičke prijetnje. Langley, koji one koji prijete opisuje kao “teroriste”, toliko je zabrinut za sigurnost da su uredi, proizvodni pogoni i kombiji za instalaciju kamera namjerno bez logotipa.

No njegova najveća briga je Axon, div u policijskoj tehnologiji. Flock je imao u nastajanju partnerstvo s javno izlistanim tvorcem Tasera (tržišna vrijednost 59 milijardi dolara), nakon što je Axon 2020. uložio manjinski udio. Dogovoreno je da će Axon promovirati Flockove kamere i učiniti ih kompatibilnima sa svojom tehnologijom. Ali u siječnju je Axonov CEO i milijarder Rick Smith raskinuo dogovor, optužujući Flock da naplaćuje previsoke cijene i pokušava vezati klijente za svoje proizvode. U travnju je Axon predstavio vlastite samostalne kamere za prepoznavanje registarskih pločica, a kao prvog klijenta izabrao je policiju Atlante, dotadašnjeg korisnika Flocka. Axon svoje kamere naplaćuje 20 posto jeftinije, a ranim korisnicima nudi prvu godinu softvera besplatno.

Flockova kamera za prepoznavanje registarskih pločica stoji između 3000 i 3500 dolara foto: Flock Safety

Langley kaže da je Axon monopolist koji zloupotrebljava svoj položaj na tržištu kako bi ugušio konkurenciju. “Planiram ih izbaciti iz igre”, kaže i dodaje: “Isporučit ćemo bolji proizvod po nižoj cijeni.”

Nije on prvi koji je iznio takve optužbe. FTC je 2020. osporio Axonovo preuzimanje konkurenta u području kamera za tijelo, VieVua, tvrdeći da bi spajanje praktički stvorilo monopol. Iako je agencija povukla žalbu tri godine kasnije zbog pravnih odugovlačenja, tri lokalne vlasti — Baltimore, Holmdel (New Jersey) i LaSalle County (Illinois) — tužili su Axon zbog sličnih optužbi. Axon je odbacio tvrdnje o antikonkurentskom ponašanju, a slučaj je i dalje u tijeku. U nedavnoj prezentaciji za ulagače, kompanija je rekla da kontrolira manje od 15 posato američkog tržišta za policijsku opremu vrijednog 11 milijardi dolara.

Ni Flock nije bez regulatornih problema. Država Illinois istražuje jesu li policajci tamo prekršili zakon kada su omogućili agencijama iz drugih saveznih država pristup Flockovim podacima za lov na prekršitelje imigracijskih ili zakona o pobačaju. (Flock je od tada ažurirao svoje alate kako bi spriječio takvo dijeljenje podataka u državama gdje je ono zabranjeno) Prošle je godine Forbesova istraga otkrila da Flock redovito nije pribavljao potrebne dozvole i licence za postavljanje uređaja, čime je, čini se, kršio brojne lokalne zakone. Langley priznaje da je tvrtka “još uvijek daleko od savršenog”, ali tvrdi da u slučajevima kada bi odobrenje transportnih agencija trajalo i do 12 mjeseci “to jednostavno nema smisla”.

Neke su vlasti pokušale zabraniti ili ukloniti Flock i slične tvrtke. Početkom godine gradsko vijeće Austina (Teksas) odlučilo je ne obnoviti ugovor s Flockom; jedan je vijećnik citirao Forbesovu istragu i istaknuo da je ICE (Imigracijska i carinska služba) imala pristup Flockovim podacima.

Osim kriminala, može rješavati i probleme u prometu

Godine 2023. Komisija okruga Camden (Missouri) donijela je zakon kojim zabranjuje korištenje kamera za prepoznavanje registarskih pločica, no već postavljene Flockove kamere nisu odmah uklonjene. Nakon što je Flock ignorirao zahtjeve lokalnog povjerenika Ikea Skeltona da ukloni kameru, on ju je sam demontirao. Tužitelji su ga brzo optužili za ometanje javne infrastrukture i opstrukciju rada vlasti; ako bude osuđen, više se neće moći kandidirati za javnu funkciju. Slučaj još nije stigao na sud, ali Skelton je za Forbes rekao da je vjerovao kako djeluje u skladu sa “zakonom zemlje” i uredbom koja zabranjuje kamere u okrugu Camden. Ostaje zabrinut ne samo za svoj posao, nego i zbog Flockovog stvaranja “nadzornog sustava u kojem nikada, baš nikada, nećete znati da vas prate.”

Ništa od toga ne usporava Langleyja. “Posljedica izgradnje proizvoda koji doista mijenja ljudske živote jest da ćemo putem naljutiti mnogo ljudi, jer ono što radimo doista ima značaj”, kaže.

Tvrtka nastavlja raditi na novim proizvodima. Dodaje detekciju prometnih nesreća svom sustavu Raven za detekciju pucnjeva i poboljšava kamere za registarske pločice. Na duži rok tu je Nova, krunski dragulj Flocka, proizašao iz akvizicije startupa Lucidus iz Nashvillea u veljači 2025. Flock je obnovio Lucidusov alat, no osnovna ideja ostala je ista: Nova obećava povezivanje policijskih evidencija sa svim vrstama javnih podataka — vlasništvo i korištenje nekretnina, brojevi socijalnog osiguranja i kreditne povijesti građana — te njihovo granularno pretraživanje pomoću umjetne inteligencije.

Voditelj proizvoda Nova, Martin Howley, opisuje slučaj policijskih partnera koji su tragali za osumnjičenim ubojicom. Koristeći Novu za analizu snimaka drona, uspjeli su odrediti šest sati unutar kojih je tijelo žrtve odbačeno na određeno mjesto, što im je omogućilo da suze potragu za vozilima u tom području u to vrijeme. U e-mailovima koje je dobio Forbes, direktor za provedbu zakona u Amazon Web Servicesu opisao je Lucidusovu tehnologiju kao “jedan od najnevjerojatnijih alata za policiju koje sam ikada vidio” — i to prije nego što je Flock preuzeo stvar. “To je zaobilaženje zakona o privatnosti i Ustava,“ kaže Jay Stanley, viši analitičar ACLU-a.

Uz širenje Flockove ponude, širi se i njegova misija. Tvrtka smatra da ne može samo rješavati zločine, nego i poboljšati upravljanje prometom te ubrzati popravke na cestama. Langley zamišlja dobrohotni američki panoptikon u kojem se svi osjećaju sigurno, a gradovi koriste sve dostupne podatke za poboljšanje kvalitete života. “Imamo sve te Flockove kamere postavljene iz kriminalističke perspektive”, kaže Langley. “Zašto onda ne bismo otišli u odjel za javne radove i rekli: Prestanite slati ljude da traže rupe na cesti. Ja imam sve te podatke. Hajdemo zajedno izgraditi bolji grad?”

Najviše ga ipak uzbuđuju Flockovi dronovi. U industrijskom parku deset milja sjeverno od Atlante, u proizvodnom pogonu od 97.000 kvadratnih stopa vrijednom 10 milijuna dolara, pokazuje jedan. Naizgled je neupadljiv, malo se razlikuje od drugih policijskih dronova. No američke je proizvodnje. To će biti važno ako savezne države počnu slijediti nedavnu odluku Floride o zabrani korištenja kineskih dronova u policijske svrhe. Langley priznaje da nijedna tvrtka za sada ne može nadmašiti DJI. Ali on će pokušati.

Prvi Flockovi dronovi za kupce bit će spremni ovih dana. U probnom letu, dron u okrugu Riverside (Kalifornija) diže se s krova Flockovog pogona na rubu grada. Njime se upravlja preko preglednika, samo tipkovnicom i mišem, poput videoigre — što i ne čudi jer je Flock zaposlio developere iz serijala pucačina Overwatch da ga izgrade. Tekst na ekranu objašnjava što se vidi: centar za mentalno zdravlje, McDonald’s. Zatim, jednostavnim pomicanjem kotačića miša, kamera zumira dvojicu muškaraca koji igraju softball na igralištu udaljenom stotinama metara. Jedan promašuje lopticu, a zatim udara sjajnu. Nema pojma da ga promatra nadzorna tvrtka iz tvornice udaljene 3000 kilometara.

Thomas Brewster, novinar Forbesa