Apple predvodi globalno tržište pametnih telefona s 20% udjela u 2025.

Globalne isporuke pametnih telefona porasle su za 2% u 2025. u odnosu na prethodnu godinu, potaknute snažnijom potražnjom i gospodarskim zamahom na tržištu, objavio je Counterpoint Research.

Apple je predvodio tržište s 20% udjela, najveći među pet vodećih marki, podržan solidnom potražnjom na tržištima u razvoju i srednje velikim tržištima te snažnom prodajom serije iPhonea 17, rekao je analitičar Counterpointa Varun Mishra.

Proizvođači su početkom godine ubrzali isporuke zbog carina, ali učinak je slabio kako je 2025. odmicala, ostavljajući količine u drugoj polovici godine uglavnom nepromijenjenima, rekla je tvrtka, prenosi Reuters.

Drugo mjesto zauzeo je Samsung s udjelom od 19% uz skroman rast isporuka, dok je Xiaomi na trećem mjestu s 13%, potpomognut stabilnom potražnjom na tržištima u razvoju.

Očekuje se da će globalno tržište pametnih telefona oslabiti 2026. godine usred nestašice čipova i rastućih troškova komponenti, budući da proizvođači čipova daju prednost podatkovnim centrima umjetne inteligencije u odnosu na mobilne telefone, rekao je Tarun Pathak, direktor istraživanja tvrtke Counterpoint.