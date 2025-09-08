Direktorica nasjela na mail prevaranata, varaždinska tvrtka prevarena za 54.500 eura

Nepoznati počinitelj putem emaila prevario je direktoricu jedne varaždinske tvrtke koja mu je potom uplatila 54.500 eura. Riječ je o verziji prijevare na koju je u Hrvatskoj već nasjeo određeni broj ljudi.

Varažindska policija zaprimila je kaznenu prijavu 66-godišnje direktorice jedne varaždinske tvrtke zbog prijevare teške 54.500 eura.

U njoj se navodi kako je na njezin e-mail stigla faktura s uputama s plaćanje, a direktorica je smatrala da je pošiljatelj danska tvrtka s kojom je imala suradnju. No, navedena email adresa nije bila identična prethodnom mailu koji je stigao od te tvrtke. Na osnovu informacija koje je objavila policija, čini se da su prevaranti doznali za postojeću korespondenciju te s lažne adrese zatražili plaćanje. Kod sličnih slučajeva, obično pri tome navedu drugi broj svog žiro računa, a žrtve često ne posumnjaju zbog činjenice da se radi o postojećoj suradnju. Zbog toga se uvijek savjetuje provjeriti informaciju o promjeni računa korištenjem drugog kanala, primjerice poziva na pouzdani telefonski broj.

U ovom slučaju, direktorica je tek naknadno doznala da je email adresa s koje je dobila upute bila lažna te je prevarena od strane nepoznate osobe. Policija traći počinitelja, a raniji slični slučajevi pokazuju kako ovisno o brzini kojom sredstva budu prebačena u neke treće države nekada i uspiju povratiti novac.

Navedeni način prijevare naziva se Business email compromise, a opisan je ovdje.