Dok mnogi gledaju samo kad će investirati, iskusni ulagači znaju da je odabir partnera jednako važan

U kripto svijetu, pravi partner može biti razlika između uspješne strategije i propuštene prilike. Bitpanda spaja sigurnost, regulaciju i lokalnu podršku – sve na jednoj platformi.

Financijska tržišta nikad ne miruju. Cijene rastu i padaju, nove tehnologije ulaze u igru, a klasični oblici štednje često ne prate taj tempo. Ako ste se pitali kada krenuti s ulaganjem, odgovor je jednostavan: nema savršenog trenutka — osim onoga kad odlučite krenuti. Ipak, jedno je pravilo uvijek isto: odaberite platformu kojoj možete vjerovati.

Tu dolazi Bitpanda, europski broker koji je u deset godina postojanja izgradio reputaciju sigurnog i jednostavnog mjesta za investiranje.

Svijet financija u džepu

Zamislite da putem jedne aplikacije možete kupovati i prodavati više od 3200 različitih instrumenata – od kriptovaluta i dionica do plemenitih metala, ETF-ova i roba. Na Bitpandi to nije mašta, nego svakodnevica.

Sve je posloženo tako da bude jasno i pregledno, bez skrivenih naknada za uplate i isplate. Registracija? Brža od naručivanja kave.

Sigurnost iznad svega

Bitpanda posluje pod europskim licencama (MiCAR, BaFin, FMA, MFSA) i drži se najviših sigurnosnih standarda. To znači da je u potpunosti regulirana i legalna u svim državama EU-a. Partnerstva s imenima poput Deutsche Banke, Raiffeisen Landesbanke i N26 pokazuju da je riječ o ozbiljnom igraču na tržištu.

Od Beča do Hrvatske – i dalje rastemo

Pokrenuta 2014. u Beču, Bitpanda danas ima više od 7 milijuna korisnika diljem Europe, a u Hrvatskoj joj se već pridružilo 20.000 ulagača. Lokalni pristup i globalno iskustvo čine je prirodnim izborom za svakoga tko želi investirati po svojim pravilima — bilo da se radi o 10 ili 10.000 eura.

Brend se vidi i na najvećim sportskim pozornicama: AC Milan, FC Bayern München, PSG i ATP Tour samo su dio liste partnera. A dolazak Luke Modrića u AC Milan daje cijeloj priči poseban hrvatski štih.

Ozbiljnost i ugled platforme potvrđuju i brojna partnerstva s vodećim sportskim klubovima, ligama i sportašima – uključujući i AC Milan od kojeg za ove sezone nastupa i naš Luka Modrić foto: Henry Nicholls/AFP

Bitpanda nije samo trgovanje. Tu su i štedni planovi (Savings Plan), staking za dodatnu zaradu, kripto indeksi za diversifikaciju portfelja te Bitpanda kartica kojom možete plaćati kriptovalutama i plemenitim metalima u svakodnevnim situacijama.

Zašto krenuti baš sada

Kriptovalute su već desetljeće važan dio investicijskih portfelja, a njihova volatilnost – iako izazovna – otvara prostor za značajan rast. Dovoljno je reći da je Bitcoin od 2010. ostvario jedan od najimpresivnijih prinosa u povijesti.

Uz Bitpandu, možete početi s malim iznosima i investirati kada vama odgovara, 24/7, bez papirologije i kompliciranih procedura.

Posebna ponuda za nove korisnike iz Hrvatske!

Bitpanda olakšava početak ulaganja u kripto. Ako ste novi korisnik i prodate svoju prvu investiciju u gubitku unutar 7 dana od registracije, Bitpanda vam vraća 10% iznosa ulaganja (do 50 €).

Na taj način Bitpanda novim korisnicima pruža svojevrsni ‘sigurnosni pojas’ za prve korake u svijetu kripta – priliku da isprobaju investiranje uz manji rizik i lakši početak.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Bitpandom po najvišim profesionalnim standardima.