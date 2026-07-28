EU od nedjelje uvodi obvezno označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom

Chatbotovi, deepfakeovi i drugi sadržaji generirani umjetnom inteligencijom morat će biti jasno označeni kako bi korisnici mogli razlikovati stvarni od sintetičkog sadržaja.

Od 2. kolovoza u Europskoj uniji počinju se primjenjivati nova pravila o transparentnosti umjetne inteligencije, dio europskog Akta o umjetnoj inteligenciji (AI Act). Cilj je korisnicima omogućiti da odmah prepoznaju komuniciraju li s umjetnom inteligencijom ili gledaju sadržaj koji je generirao AI.

Tvrtke će morati jasno označiti chatbotove i druge AI sustave, dok će slike, videozapisi, zvučni zapisi i tekstovi nastali uz pomoć umjetne inteligencije morati sadržavati oznaku da su generirani ili izmijenjeni AI-jem.

Za nepoštivanje pravila predviđene su visoke novčane kazne.

Deepfakeovi pod posebnim nadzorom

Europska komisija posebnu pozornost posvećuje deepfakeovima – fotografijama, videozapisima, zvučnim zapisima i tekstovima koji izgledaju autentično, ali ih je stvorila ili izmijenila umjetna inteligencija.

Prema Komisiji, generativna umjetna inteligencija omogućuje stvaranje dezinformacija u dosad nezabilježenim razmjerima, njihovo prilagođavanje pojedinim skupinama korisnika i brzo širenje putem interneta.

“Umjetna inteligencija sve više otežava razlikovanje stvarnog od sintetičkog sadržaja. Nova pravila trebala bi očuvati povjerenje građana u ono što vide, čuju i čitaju”, poručuju iz Bruxellesa.

Obveza označavanja odnosi se na sadržaj nastao u profesionalne svrhe. Građani koji AI koriste isključivo privatno neće biti obuhvaćeni novim pravilima.

Označavati će se i tekstovi o temama od javnog interesa ako su nastali uz pomoć umjetne inteligencije bez ljudske uredničke kontrole.

Postojeći AI sustavi imaju rok do 2. prosinca za usklađivanje, dok su umjetnička, satirična i fikcionalna djela izuzeta od dijela obveza.

Tehnološke kompanije već se prilagođavaju

Velike tehnološke kompanije već su počele uvoditi vlastite oznake za AI sadržaj.

TikTok već nekoliko godina zahtijeva od autora označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom te navodi da je zahvaljujući alatima za automatsko prepoznavanje označeno više od tri milijarde objava.

Meta je na Facebooku i Instagramu uvela oznaku “AI Info”, dok je Google potpisao europski kodeks ponašanja o transparentnosti umjetne inteligencije. Tvrtka navodi da zajedno s partnerima, među kojima su OpenAI, Nvidia i Apple, razvija alate za digitalno označavanje AI sadržaja.