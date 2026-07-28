Gdje je iPhone 17 Pro najskuplji, a gdje najjeftiniji? Evo gdje je Hrvatska

Porezi, carine i tečajevi stvaraju velike razlike u cijeni Appleova najnovijeg modela. Donosimo usporedbu cijena u više od 40 zemalja, uključujući Hrvatsku.

Koliko ćete platiti isti iPhone ovisi o tome gdje ga kupujete. Prema istraživanju Deutsche Bank Researcha, iPhone 17 Pro u Turskoj je više nego dvostruko skuplji nego u SAD-u, dok je Švicarska najpovoljnije europsko tržište za Appleov najnoviji model.

U Hrvatskoj se iPhone 17 Pro s 256 GB memorije prodaje za oko 1410 eura, što ga čini skupljim od većine europskih tržišta obuhvaćenih istraživanjem.

Turska uvjerljivo najskuplja

Izvješće Mapping the World’s Prices 2026 uspoređuje cijene istog modela u 41 zemlji. Najskuplja je Turska, gdje uređaj stoji 2222 eura, dok u SAD-u košta 1012 eura.

Na drugom je mjestu Brazil s cijenom od 1937 eura, a slijede Egipat (1605 eura) i Mađarska (1565 eura). Većinu vrha ljestvice zauzimaju europske zemlje.

S druge strane, Japan je jedina država u kojoj je iPhone jeftiniji nego u SAD-u, dok je cijena u Južnoj Koreji gotovo identična američkoj.

Porezi određuju cijenu

Analitičari Deutsche Banka najveće razlike pripisuju porezima, carinama i kretanju valuta.

Mađarska, primjerice, ima PDV od 27 posto, što je najviše u Europskoj uniji, dok je Švicarska, unatoč visokim životnim troškovima, najjeftinije europsko tržište zahvaljujući PDV-u od samo 8,1 posto.

Turska je poseban slučaj. Osim visokih poreza, kupci koji uređaj nabave u inozemstvu moraju platiti i naknadu za registraciju IMEI broja od oko 1006 eura, gotovo koliko stoji cijeli uređaj u SAD-u.

Razlika u odnosu na SAD sve veća

Usporedba s iPhoneom 7 iz 2017. pokazuje da se razlika između Europe i SAD-a tijekom posljednjeg desetljeća dodatno povećala.

Najveći rast zabilježen je u Turskoj i Brazilu, dok su među europskim državama razlike najviše porasle u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prema autorima izvješća, upravo zato iPhone predstavlja dobar pokazatelj učinka porezne i trgovinske politike.

“Apple određuje cijene globalno, a proizvod je svugdje isti. Razlike u maloprodajnim cijenama odražavaju poreze, carine, troškove distribucije i tečajne razlike”, navodi Deutsche Bank

Kupovna moć mijenja sliku

Nominalna cijena ne govori cijelu priču. Prema podacima OECD-a, prosječna godišnja bruto plaća u 2025. iznosila je 18.590 eura u Turskoj, a 107.487 eura u Švicarskoj.

Kada se cijena uređaja usporedi s primanjima građana, razlike u dostupnosti iPhonea među državama postaju još izraženije, piše Euronews.