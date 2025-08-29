Honor Magic V5, najtanji preklopni telefon, predstavljen u Ljubljanskom dvorcu

Najtanji preklopni telefon na svijetu s unutarnjim sklopivim zaslonom premijerno je predstavljen u Sloveniji. Odlikuje ga niz AI značajki.

Tehnološki brend Honor u srijedu je na svečanom događaju u Ljubljanskom dvorcu premijerno predstavio svoju Honor Magic V5, najtanji pametni telefon na svijetu s unutarnjim sklopivim zaslonom.

„Ponosni smo što Honor Magic V5 možemo predstaviti hrvatskim i slovenskim korisnicima“, rekao je Peter Gauden iz Honora. „Ovo je važna prekretnica u mobilnim inovacijama, jer smo stvorili inteligentnog suputnika s revolucionarno tankim dizajnom koji donosi tehnološki naprednu i iznimno snažnu bateriju. Unaprijeđene AI funkcije omogućuju korisnicima veću produktivnost, kreativnost i bolju organizaciju svakodnevice”, dodao je Gauden.

Statične fotografije pretvara u video

Uređaj spaja vodeći industrijski dizajn s ultra-velikim baterijama, velikom izdržljivošću i pametnim funkcijama za produktivnost. Ultra-tankog je profila od 8,8 milimetara i ima 217 grama. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, koji u kombinaciji s 5820 mAh silicij-ugljikovodikovim baterijama pruža visoku snagu i dugotrajnost bez kompromisa u dizajnu spremnika.

Ljubitelji fotografije cijenit će revolucionarni AI Falcon sustav kamera, koji uključuje 64 MP periskopsku telefoto kameru s “Ultra Sensing” senzorom, 50 MP glavnu kameru izuzetno osjetljivu na svjetlost i 50 MP ultra-široku kameru. Također, pametni telefon je pojačan značajkama poput AI Poboljšanog portreta, AI Super zuma i prepoznavanja pokreta.

Honor Magic V5 dolazi s predinstaliranim Google Geminijem, a ima i set AI alata na uređaju i u oblaku. AI Slika u video pokretan Googleovim Veo AI modelom, pretvara statične fotografije u realistične video isječke za manje od minute. Alati AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting i AI Upscale, korisniku omogućuje jednostavno premještanje, uklanjanje i poboljšanje fotografija.

Nudi i AI prevođenje poziva, značajku koja omogućuje prevođenje poziva u stvarnom vremenu na šest jezika izravno na uređaju te značajke AI prevođenje koja omogućuje automatsko prevođenje razgovora i teksta.

Uz Magic V5, na događaju u Sloveniji predstavljena je još jedan tehnološki novitet brenda, Honor Pad 10.