Ivan Bešlić ponovno na čelu udruge Unit Croatia, velike promjene u Upravnom odboru

IT udruga Unit Croatia u utorak je izabrala novi Upravni odbor. I dalje ga vodi Ivan Bešlić sa zamjenikom Franom Borozanom, no od preostalih sedam članova samo je jedan iz starog sastava.

Ivan Bešlić iz tvrtke Sofascore dobio je još jedan mandat na mjestu predsjednika Upravnog odbora IT udruge Unit Croatia proizašle iz nekadašnjeg CISEx-a.

Frane Borozan iz tvrtke SysKit ostaje dopredsjednik, a u Upravni odboru ostaje i Antonio Perić Mažar iz splitskog Locastica. U odboru su sada Anamarija Medić iz tvrtke True North, Ivan Krnić iz tvrtke CROZ, Vlatko Vlahek iz tvrtke Prototyp i Tihana Ana Reljić iz Odvjetničkog društva Reljić, Zelić, Židanić i Mar.

Unit Croatia, kao najveća i najutjecajnija udruga hrvatske IT industrije, nastavlja s fokusom na povezivanje, osnaživanje i unaprjeđenje cijelog sektora.

„Umjesto da nas valovi nose, mi u Unitu želimo da naši članovi snažno na njima plove.“, rekao je Ivan Bešlić, suosnivač i CSO Sofascorea ciljajući na trenutačne uvjete na tržištu koji uključuju eksplozivan razvoj umjetne inteligencije, ali i glaobalne ekonomske i geopolitike izazove. Uloga Unita u tim okolnostima je tvrtkama pomoći pronaći prilike za rast.

„To ćemo raditi kroz intenzivnu razmjenu iskustava, i domaćih i onih sa stranih tržišta na kojima naši članovi već uspješno posluju. Prenošenjem praktičnog znanja, jačanjem suradnje s institucijama i aktivnim utjecanjem na kreiranje javnih politika želimo stvoriti okruženje u kojem hrvatski IT ne samo preživljava, već predvodi” – istaknuo je Bešlić.

Svi članovi Upravnog odbora donose bogato iskustvo iz različitih segmenata IT industrije – od razvoja proizvoda i DevOpsa, preko AI i cloud tehnologija, do pravnih i regulatornih pitanja.

Unit Croatia poziva sve IT tvrtke, timove i pojedince da se pridruže zajednici i aktivno sudjeluju u oblikovanju budućnosti hrvatskog tehnološkog sektora.