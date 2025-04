Kako influenceri na Tik Toku raznim tečajevima obećavaju brzu zaradu

Društveni mediji preplavljeni su videozapisima influencera koji tvrde da vas brzi poslovi mogu učiniti bogatima. No mnogi su kreatori naučili da je učenje drugih kako zaraditi novac na internetu najbrži put do bogatstva.

U TikTok videu s više od 4 milijuna pregleda, Jillian Randall iznijela je jednostavan način za zaradu od 5.000 do 10.000 dolara mjesečno za početnike. “Sve što trebate učiniti, objasnila je, jest postati pridruženi trgovac za Amazon. Za svaki proizvod koji promovirate i uvjerite ljude da kupe, tvrtka će vam platiti proviziju”, rekla je. (Amazon’s Associates Program isplaćuje 3% za namještaj, prema njegovoj web stranici).

Ono što u videu ne otkriva je da joj to nije uspjelo. Videozapis je bio jedan od prvih koje je objavila na svom računu u kolovozu 2023., ali je prestala prodavati Amazonove proizvode na Pinterestu nakon otprilike mjesec dana kada nije mogla ostvariti značajan prihod.

Umjesto toga, mama koja ostaje kod kuće u svojim 40-ima otkrila je da je puno unosnije naučiti svojih približno 58.000 pratitelja kako postati uspješan trgovac na internetu. Tvrdi da se tajne njezinog uspjeha mogu pronaći u online tečaju Digital Wealth Academy, koji nudi podučavanje ljudi kako izgraditi posao na mreži i prodavati proizvode dok spavate. Ona prodaje tečaj za 497 dolara po komadu, što joj donosi najmanje 17.000 dolara mjesečno, rekla je za Forbes u prošlogodišnjem intervjuu.

Promoviraju tečajeve digitalnog marketinga

Randall je dio rastućeg ekosustava kreatora na platformama kao što su TikTok i Instagram koji promoviraju tečajeve digitalnog marketinga za ljude koji žele povećati svoj prihod. Kako su sve veći troškovi života prisilili mnoge Amerikance da zarađuju više novca, hashtag #SideHustle ima oko 6,9 milijuna objava na Instagramu i 4,1 milijun na TikToku. I dok je moguće biti uspješan partner za Amazon ili druge robne marke, mnogi su kreatori otkrili da je puno lakše tražiti tajne uspjeha nego prakticirati ono što govore.

Neki influenceri promoviraju vlastite obrazovne materijale, ali mnogi prodaju popularne tečajeve poput Digital Wealth Academy, The Roadmap Exclusive i Legendary Marketer. Svi obećavaju podučavati o temeljima digitalnog marketinga i izgradnji online poslovanja, kao što je pronalaženje niše, poticanje angažmana i stvaranje prodajnih tokova. “Pasivni prihod je šifra za varanje”, stoji na natpisu na web stranici Digital Wealth Academy. Tečaj obećava da će vam pomoći izgraditi posao prema idealnom rasporedu.

Veliki poticaji

Neke od tih tvrtki daju utjecajnim osobama čak 85% prihoda od prodaje svaki put kada su u mogućnosti prodati tečaj, a neki nude ono što je poznato kao “glavna preprodajna prava”, tako da kreatori mogu zadržati 100% profita od bilo koje prodaje tečaja. Kao rezultat toga, Forbes je otkrio da mnogi kreatori na kraju previše obećavaju kako je lako zaraditi novac u nadi da će privući korisnike na svoju stranicu. Postovi s hashtagom #SideHustle prepuni su obećanja o “glupim lakim” ili “lijenim” poslovima kojima korisnici navodno mogu zaraditi tisuće dolara mjesečno iz udobnosti svog kauča.

Kreatorica Crystal Witter tvrdi u TikToku s više od 6 milijuna pregleda da svatko može provesti 30 minuta stvarajući “digitalni proizvod” na Canvi i zaraditi 8100 dolara mjesečno u prodaji, dok druga kreatorica Audrey Marie promovira rad za usluge transkripcije kako bi zaradila dodatnih 3000 dolara mjesečno u videu s 2,6 milijuna pregleda. Putem poveznica u svojim profilima, Witter prodaje tečaj The Roadmap, a Marie Digital Wealth Academy.

U intervjuima s Forbesom, tvrtke koje stoje iza dva tečaja, The Roadmap Exclusive i Legendary Marketer, okrivile su neke kreatore za davanje pogrešnih tvrdnji o tome koliki se prihod može zaraditi od njihovih tečajeva te su ostale pri svojoj poslovnoj praksi.

Bračni par Zach i Hannah Pippins, kreatori The Roadmap-a, promijenili su svoj poslovni model u kolovozu. Odbacili su model prava na preprodaju radi partnerskog programa, što im je omogućilo da distanciraju svoje poslovanje od onoga što je Hannah opisala kao prevarantski sadržaj.

“Kada ljudima date nešto, oni će uzeti sve, ali samo ako vi kao vlasnik tvrtke to dopustite”, kaže ona. “I nažalost, dopustili smo to duže nego što smo trebali.”

Planovi za brzo bogaćenje rijetko su onakvi kakvima se čine

Randall je rekla da je oponašala druge kreatore u svojim prvim objavama, a od tada je promijenila svoj pristup jer se nije osjećala dobro u vezi s tim.

No, kao što to obično biva, planovi za brzo bogaćenje rijetko su onakvi kakvima se čine. “Problem br. 1 s kulturom bogaćenja na TikToku je činjenica da je često lakše naučiti nekoga kako se nečime baviti nego to zapravo raditi”, kaže Nate Hoskin, CFP, osnivač i glavni savjetnik za Hoskin Capital sa sjedištem u Coloradu i influencer na TikToku s više od 230.000 pratitelja.

Ulozi su veliki. Savezna komisija za trgovinu je u nekim slučajevima tužila tvrtke i pojedince zbog obmanjivanja potrošače o prihodima koje mogu ostvariti kroz razne online mogućnosti, od e-trgovine do affiliate marketinga. Na primjer, agencija je poslala više od 2,4 milijuna dolara povrata novca korisnicima Lurna, tvrtke za internetsko poslovno podučavanje, koja se nagodila s FTC-om nakon što je agencija navela da je tvrtka iznijela neutemeljene tvrdnje, uključujući one da bi potrošači mogli postati milijunaši koji rade kod kuće.

“Društveni mediji su unijeli promjene jer je ljudima lako moguće doći do vrlo široke publike, ponuditi ima priliku i uzrokovati da se stvari šire vrlo brzo”, rekla je Kati Daffan, pomoćnica direktora u Odjelu marketinške prakse Savezne komisije za trgovinu.

“Takvi su videozapisi zamke nade”, kaže Ryan, kreator koji izrađuje videozapise u kojima pregledava brojne prijevare zarađivanja novca. Ryan se prvi put okrenuo videozapisima o navodno lakim načinima zarade nakon što mu je dom oštećen u oluji, ali nijedan mu nije pomogao da smisleno otplati svoj dug. Sada vodi svoj račun “side hustle review” na TikToku, Instagramu i YouTubeu.

“Ljudi su shvatili, ovo privlači pozornost i navodi ljude da ih gledaju”, kaže. “Laka zarada je samo privlačna.”