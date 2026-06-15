Konzum prilagodio svoju pametnu trgovinu da je može koristiti više kupaca

Trgovinu Konzum Smart koja je u centru Zagreba kupcima omogućavala brzu kupovinu bez korištenja blagajne Konzum je sada unaprijedio. Ostavio je opciju jednostavne kupnje za registrirane kupce, a ostalima je ponudio samonaplatne blagajne.

Konzum je u priopćenju objavio kako je u centru Zagreba otvorio svoju prvu trgovinu u novom formatu koji su nazvali Minute. Riječ je o istoj lokaciji na kojoj su prije tri godine otvorili Konzum Smart, prvu trgovinu bez blagajni.

Navedena trgovina prvo je bila namijenjena samo kupcima registriranima u aplikaciji koji su potom s polica uzimali što su htjeli, dok bi se stvari automatski naplatile s njihovih kartica prilikom izlaska, dok su račun nakon toga dobivali na mail. Kasnije je dodana i mogućnost ulaska bez aplikacije, no uz registraciju bankovne kartice prilikom ulaska.

Kupci su Smart trgovinom dobili mogućnost brze kupnje bez čekanja na blagajni, a Konzum manji broj radne snage nego u drugim trgovinama. No, uz prethodna dodatna ulaganja, jer se cijeli sustav zasniva na velikom broju kamera koje bilježe uzimanje stvari s polica.

Reakcije na novu trgovinu bile su različite, no za pretpostaviti je da trgovina nije bila toliko popularna pa u Hrvatskoj ipak nije došlo do otvaranja drugih Konzumovih trgovina koje bi radile po tom modelu. Pitanje je bi li interes bio veći da su je postavili na lokaciju na koju se može lako doći automobilom – Kurelčeva ulica u kojoj je navedeni Konzum u pješačkoj je zoni i nema parkirna mjesta u blizini.

Prilagodili trgovinu za sve kupce

No, Smart očito ima i svoje pobornike, jer ga Konzum nije odlučio ukinuti, nego unaprijediti u koncept Minute. Ovim će zadržati dosadašnje kupce, ali se neće ograničavati samo na one koji su se registrirali u aplikaciji ili na ulazu. Drugim riječima, zadržavaju naprednu AI tehnologiju koja omogućuje kupnju bez skeniranja proizvoda i bez zaustavljanja na blagajni, a istovremeno uvodi dodatne mogućnosti.

Najveća novost su samonaplatne blagajne koje omogućuju brzo i jednostavno plaćanje gotovinom ili karticama. Kupci tako sami biraju način kupnje koji im najviše odgovara, bilo da žele iskoristiti prednosti Smart tehnologije ili se odluče za klasičan proces kupnje uz samostalnu naplatu. Tehnologija računalnog vida, koja prepoznaje proizvode koje kupac uzima s police, i dalje ostaje sastavni dio koncepta. Zahvaljujući njoj, kupci koji žele maksimalnu brzinu mogu jednostavno uzeti proizvode i završiti kupnju bez čekanja na blagajni, uz prethodnu registraciju kartice kojom se vrši plaćanje u Konzum mobilnoj aplikaciji ili na tabletu na licu mjesta.

Klasični kupci ulaze na lijevi ulaz, a kasnije koriste samonaplatnu blagajnu. Oni koji žele samo izaći bez korištenja blagajne na desni; Foto Konzum

Osim noviteta vezanih uz načine plaćanja, Minute donosi i proširen asortiman s naglaskom na „to go“ ponudu i gotova rješenja za brzu konzumaciju. Kupcima su dostupni svježi obroci, snackovi, sendviči, kava i drugi proizvodi prilagođeni užurbanom svakodnevnom životu i lokaciji prodavaonice. Novi format tako objedinjuje najbolje od dva svijeta: brzinu i inovativnost moderne kupnje te jednostavnost klasične prodavaonice.