Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr

Bugarska tvrtka Mercedesu je pokušala prodati domenu Mercedes.hr za 750 eura, nakon čega je ova njemačka tvrtka pokrenula arbitražu pri CARNET-u.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET koja upravlja .hr domenom provela je na zahtjev njemačke Mercedes-Benz grupe arbitražu nad domenom Mercedes.hr. U tom postupku arbitar Josip Marohnić oduzeo je domenu bugarskoj tvrtki Tool Domains u čijem je ona bila vlasništvu.

U svom zahtjevu, Mercedes je zatražio oduzimanje domene navodeću kako njezino korištenje može uzrokovati pogrešan dojam kod potrošača o povezanosti njezinog dosadašnjeg korisnika i Mercedesa, što bi moglo izazvati zabunu i štetu.

Nije prvi put

Tool Domains na adresi Mercedes.hr držao je tek informacije o njezinoj prodaji, a Mercedesu je u email korespondenciji ponudio prijenos po cijeni od 750 eura. Preprodaja .hr domena sama po sebi nije prekršaj kao nekada, no domena se u takvim situacijama može oduzeti arbitražom ako se ispune tri uvjeta. Ime domene mora biti istovjetno ili zbunjujuće slično imenu na koje treća osoba ima pravo, korisnik domene ne smije imati pravo ili legitiman interes na njeno korištenje, a domena se mora koristiti suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

U ovom slučaju sva tri uvjeta su bila ispunjena, s obzirom da se pokušaj prodaje tretira kao korištenje domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Tvrtka Tool Domains potpuno je svjesna ove procedure, jer već ima iskustva s preprodajom .hr domena, ali i arbitražama. Forbes Hrvatska prošle godine izvještavao je kako su prošle godine izgubili domenu Jobs.hr koju su pokušavali prodati za čak 100.000 eura. Za pretpostaviti je da u nekim slučajevima domene i uspiju prodati, jer je moguće da svi nisu upoznati s pravilima arbitraže .hr domena.

.hr domena može biti i besplatna u određenim slučajevima, no njezina regularna cijena inače je oko 60 eura. Cijena arbitraže je 345 eura. Moguće je da su u Tool Domainsu od Mercedesa tražili 750 eura računajući kako će im biti jednostavnije to platiti, nego angažirati nekoga da pokrene i plati arbitražu.

Nakon što je Mercedes pokrenuo arbitražu, Tool Domains nije ni odgovarao na upite arbitra, vjerojatno svjestan kako će im domena u konačnici biti oduzeta, što se i dogodilo.