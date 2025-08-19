OpenAI lansirao pretplatu za ChatGPT pet puta jeftiniju od naše – kada je možemo očekivati u Hrvatskoj?

Novi plan, nazvan ChatGPT Go, omogućuje prošireni pristup najnovijem modelu GPT-5 i drugim značajkama po nižoj cijeni, a u Indiji se prodaje po cijeni manjoj od četiri eura za mjesec dana.

OpenAI je u utorak lansirao pretplatnički plan u Indiji po cijeni od 399 rupija (3,92 eura) mjesečno, što je najpovoljnija ponuda proizvođača ChatGPT-a do sada, dok nastoji rasti na svom drugom najvećem tržištu po broju korisnika.

Novi plan, nazvan ChatGPT Go, omogućuje prošireni pristup najnovijem modelu GPT-5 i drugim značajkama po nižoj cijeni, priopćila je tvrtka koju podupire Microsoft na svojoj web stranici.

Nick Turley, voditelj ChatGPT-a, objavio je na društvenim mrežama da plan nudi 10 puta veće limite za poruke, generiranje slika i prijenos datoteka, te dvostruko više memorije u usporedbi s besplatnim paketom, piše CNBC.

“Učiniti ChatGPT pristupačnijim bila je jedna od ključnih želja korisnika. Go pokrećemo najprije u Indiji i učit ćemo iz povratnih informacija prije nego što ga proširimo na druge zemlje”, dodao je Turley.

OpenAI trenutno ima još dva plaćena plana: ChatGPT Plus, koji u Indiji košta 1999 rupija mjesečno ili 19,65 eura međunarodno, te ChatGPT Pro, najviši paket, po cijeni od 19.900 rupija mjesečno u Indiji ili 195,65 eura međunarodno.

U veljači se izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman sastao s indijskim ministrom za informatičku tehnologiju Ashwinijem Vaishnawom i razgovarao o planu zemlje za stvaranje jeftinog AI ekosustava. Altman je pohvalio brzo usvajanje umjetne inteligencije u Indiji, nazvavši je važnim tržištem za tvrtku.

Najnoviji OpenAI-jev model GPT-5 objavljen je ranije ovog mjeseca uz podijeljene reakcije. Neki su kritičari prigovorili da ima manje intuitivan osjećaj, a zbog negativnih povratnih informacija tvrtka je naknadno vratila pristup starijim GPT-4 modelima za korisnike koji plaćaju.