Ova tvrtka planira proizvoditi desetke tisuća robotskih taksija godišnje: “Prikupili smo 11 milijardi dolara”

U tvornici Waymo Jaguar električna vozila se pretvaraju u robotaksije s prilagođenim računalnim sustavom, kamerama i radarom proizvedenim uz pomoć umjetne inteligencije.

Tvrtka Waymo planira proizvoditi desetke tisuća robotskih taksija godišnje. Kada se izađe sa glavnog terminala zračne luke Sky Harbor u Phoenixu do zone prijevoza, mogu se vidjeti Waymo robotski taksiji bez vozača koji čekaju u redu uz Ubere i Lyftove kako bi prevezli putnike do sljedećeg odredišta. Usluga je upravo pokrenuta u Austinu i nastavlja se širiti u San Franciscu, Los Angelesu i Silicijskoj dolini, ali Phoenix je godinama njezin domaći teren. Plaćene javne vožnje tamo su pokrenute 2020. godine, a sada je regija koja je pomogla u usavršavanju tehnologije omogućene umjetnom inteligencijom tiho postala Waymovo središte za proizvodnju robotskih taksija.

Oko 20 minuta istočno od zračne luke Phoenix u Mesi u Arizoni, nalazi se tvornica površine 239.000 četvornih metara otvorena u listopadu. Svakodnevno proizvodi nekoliko bijelih električnih SUV-ova Jaguar I-PACE na baterije, opremljenih posebno dizajniranim računalom, kamerama, radarom i laserskim senzorima tvrtke na jednoj proizvodnoj liniji. No, plan je dramatično povećati tempo i automatizirati proizvodnju kako bi se pratili planovi rasta, rekao je Kent Yiu, Waymov voditelj proizvodnje vozila, koji je prethodno upravljao proizvodnim operacijama za Apple i General Motors.

“Pogledali smo našu petogodišnju projekciju i rekli – U redu, da bismo to ostvarili, ovaj objekt će sigurno morati biti sposoban proizvesti desetke tisuća robotaksija godišnje’“, rekao je Yiu za Forbes . “Imamo kapacitet da podržimo taj rast.“

Moguća godišnja zarada od 2 milijarde dolara

Proizvodnja je mala u usporedbi s tradicionalnim automobilskim tvornicama koje proizvode stotine tisuća vozila godišnje. No, 1500 robotskih taksija koje Waymo osigurava za više od 250.000 plaćenih vožnji tjedno ili oko 24 dnevno po vozilu je puno više od osobnih automobila i kamiona koji se voze samo nekoliko puta dnevno. A do trenutka kada tvornica u Mesi dobije 10.000 Waymoa na cesti, vozni park bi mogao imati 250.000 vožnji dnevno. To je znatno više od 1,5 milijuna tjedno. U tom opsegu, Waymov godišnji prihod mogao bi skočiti na 2 milijarde dolara, u odnosu na Forbesovu procjenu od 100 milijuna dolara prošle godine. Tvrtka je odbila komentirati te procjene.

Nakon godina testiranja i pilot programa potaknutih trima rundama financiranja kojima je prikupljeno više od 11 milijardi dolara, a da ne spominjemo nebrojene milijarde koje je Google uložio u program između 2009. i 2020. – Waymo je prošle godine pokrenuo veliki posao.

Godine 2024. tvrtka je proširila usluge plaćenih vožnji u Phoenixu na San Francisco i Los Angeles, a u ožujku na Austin. I dok nastavlja graditi biznis u tim gradovima, dodajući više vozila i pokrivajući sve veća područja usluga, priprema se za pokretanje posla ovog ljeta u Atlanti, a sljedeće godine u Miamiju i Washingtonu. U međuvremenu, Waymo također provodi testiranja u Nashvilleu i Tokiju. Ako su ti gradovi održivi kao oni u kojima trenutno posluje, tvrtka bi uskoro mogla prevoziti milijune putnika tjedno, ako ne i svakodnevno. Nakon gotovo 16 godina, Alphabetovo veliko ulaganje konačno bi se moglo isplatiti.

“Usredotočeni smo na proizvodnju i nastavit ćemo s tim“, rekao je izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai na konferenciji za objavu rezultata tvrtke 24. travnja. “Mislim da vam dobro izvedeno poslovanje zaista daje niz mogućnosti i poslovnih modela u različitim geografskim područjima.”

To uključuje mogućnost licenciranja tehnologije za korištenje u osobnim vozilima, rekao je. Prošli tjedan, Waymo je napravio korak prema tome najavom partnerstva s Toyotom za dizajn platforme sljedeće generacije za autonomne automobile i kamione, kao i za proučavanje načina korištenja Waymovog sustava u osobnim vozilima.

Detaljan proces proizvodnje

Tvornicu vodi Magna, vodeća tvrtka za automobilski inženjering i proizvodnju koja je proizvodila Jaguar I-PACE koji Waymo koristi u svojoj tvornici u Grazu u Austriji. Zamjenjuje manji pogon za montažu u Detroitu koji je Waymo otvorio 2019. godine, također s Magnom, a zatvorio krajem 2024. godine.

Unutar ogromnog prostora nema transportnih traka niti glasnog metalnog utiskivanja kakvo biste vidjeli u tradicionalnim tvornicama za montažu. Tempo rada je stalan, ali ne i velik. Automobili ulaze u ručnu montažnu traku gdje deseci radnika uklanjaju poklopce, branike i druge vanjske komponente kako bi započeli proces pažljive ugradnje električnog kabelskog svežnja, računala, senzora na svakom kutu vozila i Waymove prepoznatljive “cilindrične” jedinice – u kojoj se nalazi glavni laserski lidar, više kamera i audio senzora.

“Svako vozilo dolazi s unaprijed napravljenim izrezima i montažnom pločom na vrhu“, rekla je Amanda York, voditeljica programa u tvornici, koja je prethodno pomagala u vođenju montažnih operacija u Johnson Controlsu i Boeingu. “To su elementi koji nam pomažu da pojednostavimo i poboljšamo naš proces i učinkovitost proizvodne linije.“

Nakon što je to gotovo, branici i ostali vanjski dijelovi se ponovno postavljaju te se dodaju Waymo oznake i naljepnice. Posljednji korak je niz testova za ugradnju AI sustava i senzora, uključujući procjene kratkih vožnji na parkiralištu izvan objekta.

“Taj proces traje od 20 minuta do sat vremena, samo da bismo bili sigurni da sve ispravno radi, rekao je Yiu. “A zatim sve te podatke prenesemo na poslužitelj u Mountain Viewu kako bismo bili sigurni da je sve u redu.“

Novi modeli u voznom parku

Prošlog mjeseca cilj je bio dovršiti šest vozila tijekom jedne radne smjene. Yiu iz Wayma rekao je da bi taj broj uskoro mogao porasti.

I nema manjka vozila za pripremu. Skriven od očiju javnosti, parkiran iza visokog zida pored tvornice nalazi se tajni skladišni prostor u kojem više od 2000 Jaguarovih I-PACE-ova, svi bijeli, stoje pod vedrim arizonskim suncem i čekaju da budu pretvoreni u robotske taksije. Jaguar je prošle godine ukinuo luksuzni model po cijeni od oko 72.000 dolara, ali Waymo je kupio tisuće njih i nastavit će ih koristiti u budućnosti.

Uskoro će se u Waymov vozni park pridružiti još dva modela, uključujući mali kombi tvrtke Zeekr, marke električnih vozila koju je nedavno stvorila kineska Geely Group, koja također posjeduje Volvo i Polestar, a koji već dobiva Waymovu opremu. Verzija električnog hatchbacka Ioniq 5 tvrtke Hyundai Motor za Waymo bi trebala početi pristizati do kraja godine, a proizvodit će se u tvornici korejskog automobilskog diva u Ellabellu u Georgiji, “Metaplant”, koja je otvorena u ožujku.

Oba automobila trebala bi biti znatno jeftinija od Jaguara, iako su Trumpove tarife stvorile problem sa Zeekrom. Izravan uvoz kombija već je bio skuplja opcija, budući da su SAD povećale tarife na kineska električna vozila na 100% pod predsjednikom Joeom Bidenom. S Trumpovim povećanjem tarifa na kineske proizvode na 145%, Zeekri će biti vrlo skupi čak i ako se sastavljaju u dijelovima u Arizoni.

Waymo neće raspravljati o detaljima svojih Zeekr planova, osim činjenice da će ih nastaviti testirati u SAD-u i da je dovršio crash testove vozila kako bi se omogućila njihova upotreba na američkim cestama.

Atraktivne opcije

Desetak Zeekra bilo je parkirano oko tvornice u Mesi prije nego što su kamionima odvezeni na testiranje. Atraktivna su opcija kao robotski taksi s prostranom kabinom u koju se lako ulazi i izlazi, kliznim bočnim vratima i nižim, ravnim podom. Automobil je nešto veći od malog električnog kombija konkurenta Zooxa, koji za razliku od Waymovih modela nema volan, papučice ni vanjska ogledala.

Sva Waymova tehnologija, uključujući lidar, radar, kamere i računalni sustav, dizajnirana je interno, a proizvodi je Alphabetova ogromna globalna baza dobavljača.

Potencijalni robotaxi rivali poput Tesle misle da će imati veliku cjenovnu prednost nad Waymom jer vozila poput budućeg Cybercaba prikazanog prošle jeseni imaju puno niže troškove proizvodnje. Ali to je zato što Tesla koristi daleko manje sofisticirane senzore i računalne sustave. Umjesto vrhunskog lidara i radara koje koristi Waymo, tvrtka koristi rudimentarne digitalne kamere od 5 megapiksela. To bi moglo uštedjeti tisuće dolara dodatnih troškova.

Sva Waymova tehnologija, uključujući lidar, radar, kamere i računalni sustav, dizajnirana je interno, a proizvodi je Alphabetova ogromna globalna baza dobavljača. Uz dodatak novih, jeftinijih automobila, Waymo je izjavio da će njegov hardver šeste generacije koji će se početi koristiti kasnije ove godine biti jeftiniji od onoga što trenutno koristi, bez navođenja detalja. To je, međutim, bilo prije Trumpovih tarifa.

Zasad tvrtka radi na pronalaženju najučinkovitijih načina za ugradnju svoje tehnologije u Jaguare i njihov prijevoz kamionima do voznih parkova u svim gradovima u kojima vozi. Ali ne putuju svi kamionima. Oni koji idu do voznog parka u Phoenixu sami se voze iz tvornice kako bi počeli preuzimati putnike, možda s aerodroma Sky Harbor, čim budu odobreni za servis.

“Potrebno je oko 20 ili 30 minuta da se iz tvornice stigne do te servisne zone“, rekao je Yiu. „I čim stigne u servisnu zonu, već prima kupce.”

Alan Ohnsman, novinar Forbesa