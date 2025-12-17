Poslovni svijet bez pametnog telefona više je nezamisliv. Znamo koji model nudi baš sve

Današnji profesionalci rade iz pokreta i trebaju telefon koji može pratiti ritam modernog poslovanja. Upravo zato raste potreba za moćnim, sigurnim i fleksibilnim uređajima.

Kako je istaknula investitorica i analitičarka Mary Meeker u svom Internet Trends Reportu, “pametan telefon postaje daljinski upravljač naših života”. Sličnu poruku poslao je i osnivač Alibabe Jack Ma na Alibaba Entrepreneurs Conferenceu 2016., poručivši da će se “u budućnosti sve obavljati putem pametnih telefona”. Izvršni direktor Salesforcea Marc Benioff naglasio je na konferenciji Dreamforce 2014. da pametni telefon više nije samo komunikacijski alat, nego “središte poslovanja”.

Proročanstvo se obistinilo

Ove tri proročanske izjave savršeno su opisale današnji način rada. Profesionalci sve češće obavljaju poslove iz kafića, taksija i aerodroma, a pametni telefon postao je njihov ured u džepu — alat za komunikaciju, organizaciju i sigurnu pohranu podataka.

Istraživanja pokazuju da više od polovice zaposlenih već sada telefon smatra svojim glavnim radnim uređajem, dok tri četvrtine koristi i privatni mobitel za posao. Zaposlenici prosječno provedu do 2,5 sata dnevno radeći upravo na svom telefonu, a njih 82 posto vjeruje da im on značajno povećava produktivnost. Drugim riječima — kvalitetan pametni telefon danas je ključan dio svakog posla i temelj učinkovitog rada u pokretu.

Kako izabrati pravi uređaj?

U takvom okruženju logično se nameće pitanje: što zapravo čini dobar poslovni pametni telefon? Poslovni korisnici, jednostavno, očekuju uređaj koji nudi brzinu, sigurnost, dugotrajnu bateriju i mogućnost multitaskinga bez zastoja. A upravo tu se HONOR Magic V5 pokazao kao idealan izbor.

HONOR Magic V5 je najtanji preklopni pametni telefon koji uspijeva spojiti ulogu telefona, tableta i prijenosnog računala

Ni najzahtjevniji zadaci nisu mu problem

HONOR Magic V5 redefinira mobilni rad. Riječ je o najtanjem preklopnom pametnom telefonu na tržištu, iznimno laganom, a istovremeno iznimno moćnom uređaju koji uspijeva spojiti ulogu telefona, tableta i prijenosnog računala. Veliki unutarnji zaslon nudi radni prostor usporediv s tabletom, idealan za uređivanje dokumenata, rad u tablicama ili pripremu prezentacija. U kombinaciji sa Snapdragon Elite čipom i HONOR-ovim Gemini AI rješenjima, Magic V5 pruža performanse koje se bez problema nose i s najzahtjevnijim zadacima.

Vrhunski AI alati

Magic V5 dolazi s integriranim osobnim AI asistentom Google Gemini6 i sedam godina ažuriranja AndroidTM sustava i sigurnosnih zakrpa za europske korisnike. Među prvim je pametnim telefonima s podrškom za Android 16. AI asistent pokreće se s lakoćom – dugim držanjem tipke za otključavanje ili dvostrukim dodirom stražnje strane uređaja, bez otključavanja telefona. Za besprijekornu komunikaciju, značajka AI Call Translation, pogonjena HONOR-ovim velikim jezičnim modelom omogućuje prijevode telefonskih razgovora u stvarnom vremenu, dok aplikacija AI Translate podržava trenutačnu komunikaciju na različitim jezicima. UZ pomoć AI osigurana je i dodatna zaštitu kroz sustav za detekciju stranih tijela, koji upozorava korisnike na čestice veličine samo 0,8 mm koje bi mogle oštetiti zaslon.

AI asistent pokreće se s lakoćom – dugim držanjem tipke za otključavanje ili dvostrukim dodirom stražnje strane uređaja, bez otključavanja telefona

Kralj multitaskinga

Multitasking je segment u kojem Magic V5 zaista briljira. Veliki unutarnji zaslon od 7,95 inča i značajku Multi-Flex, korisnicima omogućuje da istovremeno rade u tri aplikacije. Osim toga, telefon podržava HONOR Magic-Pen3 olovku na oba zaslona – unutarnjem i vanjskom. Posebno se ističe nova značajka Gemini Live4, koja nudi video interakciju uživo i dijeljenje zaslona za pomoć u stvarnom vremenu.

Zahvaljujući multi-window prikazu, korisnici mogu istovremeno otvarati i koristiti više aplikacija – primjerice pratiti e-mailove dok uređuju dokument ili sudjeluju u videopozivu. App continuity osigurava da se sve što započnete na vanjskom zaslonu odmah nastavlja na unutarnjem, bez prekida u radu. Ove značajke čine ga idealnim alatom za one koji žongliraju s više zadataka istovremeno i žele učinkovit rad u pokretu.

Napredna enkripcija i izdržljiva baterija

Sigurnost je jedan od najvažnijih kriterija poslovnih korisnika, a HONOR Magic V5 tu se posebno ističe. Magic Guard služi kao nevidljivi digitalni tjelohranitelj, štiti podatke naprednom enkripcijom, osigurava korporativnu razinu privatnosti i pouzdanu biometrijsku autentifikaciju. Sve to omogućuje profesionalcima siguran rad čak i na javnim Wi-Fi mrežama, što je danas neizbježan dio mobilne svakodnevice.

Kapacitet baterije od 5820 mAh uz napredno upravljanje potrošnjom omogućuje cjelodnevno korištenje bez stresa, čak i kada se kombiniraju više aplikacija, videopozivi i rad na oba zaslona

Baterija je još jedan segment u kojem Magic V5 opravdava status “mobilnog ureda”. Kapacitet od 5820 mAh uz napredno upravljanje potrošnjom omogućuje cjelodnevno korištenje bez stresa, čak i kada se kombiniraju više aplikacija, videopozivi i rad na oba zaslona. Brzo punjenje dodatno skraćuje vrijeme čekanja, što ga čini idealnim pratiteljem u danima prepunima obveza.

Preklopni uređaji osvajaju tržište

Šira slika pokazuje da HONOR Magic V5 dolazi u pravom trenutku. Europsko tržište preklopnih telefona bilježi snažan rast, a sve veći broj korisnika na njih više ne gleda kao na egzotičnu tehnološku igračku, nego kao na održivu alternativu klasičnim pametnim telefonima. HONOR je već sada među najbrže rastućim proizvođačima u tom segmentu, a nakon uspješnih modela Magic V2 i Magic V3, novi Magic V5 potvrđuje HONOR-ovu strategiju: ponuditi uređaj koji u isto vrijeme donosi premium dizajn, vrhunsku trajnost, snagu i praktičnost.

HONOR Magic pravi je odabir za modernog profesionalca koji želi raditi gdje god se nalazio

Za modernog profesionalca koji želi raditi gdje god se nalazio, HONOR Magic V5 nije samo još jedan smartphone. On je alat koji spaja ured, tablet i mobilni radni prostor u jedan kompaktan, izdržljiv i izuzetno intuitivan uređaj. Multitasking, sigurnost, dugotrajna baterija i fleksibilnost čine ga idealnim izborom za sve koji žele raditi bez ograničenja.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Honorom po najvišim profesionalnim standardima.