Predstavljena nova Samsungova serija mobitela S26

Nova S26 serija Samsung mobitela koja uključuje tri premium flagship modela predstavljena je globalno, ali i predstavljanjem u Hrvatskoj.

Samsung Electronics predstavio je ovog tjedna globalno, ali i u Hrvatskoj svoju S26 seriju. Ona uključuje modele Galaxy S26, S26+ i 26 Ultra.

Galaxy S26 serija razvijena je kao cjelina u kojoj zajedno djeluju Samsung najnaprednije mogućnosti: iznimne performanse, vrhunski sustav kamera i Galaxy AI. Time korisnicima pruža pouzdano iskustvo na koje se mogu osloniti tijekom cijelog dana, bez kompromisa u pogledu sigurnosti i privatnosti.

Nastavljajući desetljeća inovacija u tehnologiji zaslona, Galaxy S26 Ultra donosi prvi ugrađeni Privacy Display u svijetu pametnih telefona. Kad je uključen, on omogućuje da sadržaj ekrana vidi samo osoba prema kojoj je okrenut, dok iz drugih kuteva on nije vidljiv.

„Vjerujemo da umjetna inteligencija treba biti pouzdana i dostupna svima, nešto na što se možete osloniti svakoga dana, bez potrebe za posebnim tehničkim znanjem“, izjavio je Tae-Moon Roh, izvršni direktor, predsjednik i voditelj odjela Device eXperience (DX) u tvrtki Samsung Electronics. „Galaxy S26 seriju oblikovali smo tako da umjetna inteligencija djeluje nenametljivo; radi tiho u pozadini, kako biste se vi mogli usredotočiti na ono što vam je uistinu važno.“

Kako bi održao ovakvu razinu performansi, Galaxy S26 Ultra donosi redizajniranu Vapor Chamber komoru za hlađenje s toplinski vodljivim materijalom postavljenim uz rubove procesora, što omogućuje učinkovitije raspršivanje topline na većoj površini. Time se poboljšava odvođenje topline i osigurava stabilan rad uređaja čak i tijekom zahtjevnih aktivnosti poput gaminga, multitaskinga ili snimanja videa. Za cjelodnevno korištenje tu je i super brzo punjenje, koje omogućuje do 75 posto napunjenosti za samo 30 minuta.

Unaprijeđene su i kamere po kojima su posebno poznati modeli Ultra S serije. U modelu Galaxy S26 Ultra veći otvor blende omogućuje senzoru da uhvati više svjetla, što rezultira jasnijim fotografijama s bogatijim detaljima u uvjetima slabog osvjetljenja, čak i prilikom zumiranja. Unaprijeđeno je i snimanje videa i u tamnijim scenama, kao i snimanje kod brzih aktivnosti na neravnom.