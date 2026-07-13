Pripuzova tvrtka u četiri mjeseca drugi put žrtva ransomware napada?

Tvrtka Eko-Flor Plus Petra Pripuza u posljednja četiri mjeseca dva puta je bila žrtva ransomware napada. Informaciju o prvom napadu u ožujku su sami potvrdili na web stranicama, dok još nema reakcije na navodni novi napad.

Eko-Flor Plus, najveća privatna tvrtka za sakupljanje komunalnog i neopasnog otpada u Hrvatskoj, nedavno je opet bila žrtva ransomware napada. Na servisu Ransomware.live koji globalno prati ransomware napade navodi se kako je napad otkriven u petak, 10. srpnja. Da je do njega došlo, tvrdi grupa DeadLock koja tvrdi kako je došla u posjed Eko-Florovih podataka.

Na internetu se može pronaći kako je navedena tvrtka ransomware napad pretrpjela i u ožujku ove godine. Tada je kompanija objavila kako su proveli internu i eksternu forenzičku istragu koja je utvrdila kako su mjere informatičke sigurnosti koje primjenjuje društvo spriječile širenje povrede kao i da napadom nisu zahvaćeni, odnosno otuđeni osobni podaci korisnika.

Napadač grupa DeadLock

Većinski vlasnik tvrtke je kontroverzni poduzetnik Petar Pripuz. Forbes Hrvatska poslao im je upit za više informacija o napadu, a njihov odgovor naknadno će biti uvršten u članak dobijemo li ga. Za sada nema službene potvrde o tome da su informacije grupe DeadLock točne.

Ransomware napadi su napadi na tvrtke kod kojih napadači od žrtve traže otkupninu kako bi se primjerice spriječila javna objava ukradenih podataka ili vratili ukradeni podaci u slučajevima da žrtva nije imala backup. Preporuka je da se otkupnine ne trebaju plaćati jer ne pružaju nikakvo jamstvo, a u nekim državama poput SAD-a, plaćanje je u određenim slučajevima i zabranjeno.

Jedan od poznatijih ransomware napada u Hrvatskoj bio je onaj na Inu koji se dogodio 2020. godine. Hakeri su tada zaključali dio korporativnih IT sustava i tražili otkupninu. Maloprodajni lanac benzinskih postaja nastavio je neometano raditi, no uredsko poslovanje i pojedini interni sustavi bili su tjednima izvan funkcije.