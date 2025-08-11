Proizvođači čipova Nvidia i AMD plaćat će 15% prihoda iz Kine američkoj vladi

Nvidia i AMD će američkoj vladi plaćati 15% prihoda od prodaje čipova za umjetnu inteligenciju u Kini.

Riječ je o dogovoru kojim su osigurali izvozne dozvole za kinesko tržište. Nvidia će dijeliti prihod od prodaje svog H20 čipa, dok će AMD isto plaćati od prihoda čipa MI308.

Prema izvorima Financial Timesa, Trumpova administracija još nije odlučila kako će koristiti novac.

“Neobičan dogovor još je jedan primjer kako megatehnološka tvrtka pristaje na zahtjeve američke administracije kako bi stekla prednost dok se trgovinski odnosi preuređuju“, rekla je za Susannah Streeter, voditeljica odjela za novac i tržišta u Hargreaves Lansdownu, prenosi Euronews.

“Nvidijin prihod u prvom tromjesečju pao je za 2,5 milijardi dolara (2,1 milijardu eura) zbog ograničenja prodaje H20 Kini, ali tvrtka očito vjeruje da se doprinos od 15% itekako isplati kako bi zadržala pristup ogromnom i brzorastućem tržištu“, dodala je.

Američka vlada je prošli tjedan počela izdavati licence Nvidiji za prodaju svog H20 čipa u Kini.

Taj potez predstavljao je zaokret za Bijelu kuću, koja je u travnju zabranila prodaju čipova Kini, povezanu sa zabrinutošću da bi se tehnologija mogla koristiti u vojne svrhe.

Čip H20 posebno je dizajniran za kinesko tržište, u skladu s ograničenjima koja je uveo bivši predsjednik Joe Biden 2023. godine.

Iako su nove odluke AMD-a i Nvidije neobične, ovakav način sklapanja poslova postaje sve karakterističniji za tvrtke koje posluju s Trumpovom administracijom. Predsjednik u sklopu svoje carinske politike vrši pritisak na velike kompanije da povećaju ulaganja u SAD.

