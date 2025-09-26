Qelo brzi punjači dostupni na tri nove lokacije, sredstva od obveznica ulažu u daljnje širenje

Tvrtka Qelo koja gradi mrežu punionica u Hrvatskoj te nudi uslugu punjenja i na punionicama partnera nastavlja sa širenjem mreže. Bilježe i rast prihoda, a najavljuju i daljnja ulaganja na račun sredstava prikupljenih nedavnim izdanjem obveznica.

Pula, Ivanec i Nova Gradiška lokacije su najnovijih punjača za električna vozila tvrtke Qelo. Kapacitet lokacija iznosit će redom 300, 100 (uz mogućnost kasnijeg povećanja) i 150 kilovata. Punjači u Puli nalaze se u City Mallu, a u Ivancu u sklopu Stop Shop retail parka. Treća skupina punjača bit će aktivna od 3. listopada u Novoj Gradišci, unutar StopShop retail parka. Ta lokacija strateška je prilikom putovanja autocestom koja povezuje Zagreb sa Slavonijom.

Sredstva prikupljena nedavnim izdanjem obveznica Qelo će uložiti u daljnji razvoj mreže od 50 brzih punjača na 18 lokacija diljem Hrvatske. Dio ulaganja usmjeren je i u unapređenje usluge Qelo kartice, koja korisnicima omogućuje jednostavnu identifikaciju i autorizaciju na bilo kojem punjaču za električna vozila u Hrvatskoj i u Europskoj uniji.

Qelo punjači u Ivancu; Foto: Qelo

Očekivani rast prihoda preko 250 posto

Treće tromjesečje tradicionalno je najintenzivnije razdoblje u poslovanju Qela. Ove godine ostvareni prihod u samo dva ljetna mjeseca premašio je ukupni prihod prošle godine.

„Qelo će do kraja 2025. ostvariti rast veći od 250 posto u odnosu na prethodnu godinu, a četvrtinu (121.144 eura) usmjerit ćemo u isplatu prvog kupona konvertibilne obveznice. Time želimo potvrditi pouzdanost u ostvarivanju preuzetih obaveza prema zajednici ulagača i investitora”, izjavio je Tomislav Ivanetić, član Uprave Qela zadužen za razvoj poslovanja.

Qelo je tijekom ljeta pokrenuo i svoju vlastitu umjetnu inteligenciju, AI WhatsApp asistenta, koji će domaćim i gostujućim e-vozačima u roamingu brže davati točnije informacije, stvarajući tako veću vrijednost za korisnike punjača, ali i za tvrtku povećanjem profitabilnosti lokacija, a time i ukupnog poslovanja. Qelo svoj poslovni model temelji na prognozama europskih statistika prema kojima bi već sljedeće godine na hrvatskim cestama moglo biti 40 tisuća, a 2030. godine čak 200 tisuća e-vozila.

Qelo kartica omogućuje punjenje baterije električnog automobila bilo kada i na bilo kojem punjaču, s jednostavnom autorizacijom u jednom koraku, uz samo jedan mjesečni račun, bez obzira na broj punjenja ili lokaciju.