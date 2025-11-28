Rimac prekinuo šutnju o robotaksijima – na videu pokazao 60 parkiranih prototipova

Šutnja o robotaksijima prekinuta je videom koji je na Facebooku objavio Mate Rimac. U njemu je pokazao više od 60 prototipova koje su sukladno najavama trebali napraviti. Nije naveo u kakvoj su fazi što se tiče autonomne vožnje.

Poduzetnik Mate Rimac objavio je video u kojem je pokazao više od 60 prototipova Verne robotaksija parkiranih kod objekata Bugatti Rimca u Svetoj Nedjelji pored Zagreba.

Podsjetimo se, Rimac je 2019. godine kao suvlasnik pokrenuo tvrtku Project 3 Mobility i najavio vrlo ambiciozne rokove projekta razvoja robotaksija. Kako je projekt bez natječaja dobio značajna EU sredstva, a rokovi su se produživali, javnost se podijelila. Jedni su podržavali Rimca, s obzirom da se radi o inovativnom i zahtjevnom projektu na svjetskoj razini, a i drugi znatno moćniji konkurenti (poput Elona Muska) i sami probijaju rokove. Drugi su ga kritizirali jer je dobio EU novac, kasni, a nije bilo ni jamstava da će projekt biti uspješno završen u nekome roku. Rok za realizaciju projekta u jednom trenutku je pomaknut s 2024. godine na 2026. godinu. No, treba uzeti u obzir da je i isplata EU sredstava značajno kasnila u odnosu na očekivanja.

EU sredstva i privatni investitori

2024. godine se najavljivalo i kako će se tvornica robotaksija kod Lučkog dovršiti i opremiti tijekom 2025. godine, a početi s radom početkom 2026. godine. Taj objekt je izgrađen, no čini se da neće biti dovršen do kraja godine.

Kako bi razuvjerio one koji sumnjaju, Rimac je na Facebooku objavio update o Verne robotaksijima i prikazao više od 60 (parkiranih) prototipova. U videu nije komentirao je li u njima integrirana autonomna vožnja. Kako je od ranije poznato, nju sukladno uvjetima iz ugovora za EU sredstva nije razvijao Rimac nego izraelski partner Mobileye, a Rimčeva tvrtka već duže vrijeme ju je testirala po Zagrebu korištenjem komercijalnih vozila kojim ga je i mapirala.

Podsjetio je kako su iz Europske unije za robotaksije povukli 89,7 milijuna eura, dok su 104 milijuna eura dobili od privatnih investitora. Još stotine milijuna od privatnih investitora bit će potrebno za dalje korake, a prvi će biti vožnja robotaksija po Zagrebu. Rimac u objavi nije prokomentirao što je s ostatkom od ukupno 180 milijuna eura koje je trebao dobiti od EU.

Jasno je da je ovaj projekt još u tijeku, a Rimac je u videu podsjetio kako je u Rimac grupu do sada uloženo oko milijardu eura privatnih investitora, istaknuvši uspjehe razvoja Nevere koja je oborila brojne rekorde, razvoja za Bugatti, proizvodnje baterija za Porsche i druge renomirane marke.

Rimac je u videu istaknuo i kako su na nekoliko modela napravili crash testove, no, s obzirom da oštećenja ne odgovaraju onima koji se dobiju u klasičnim crash testovima, vjerojatnije je da se nije precizno izrazio te se radilo o oštećenjima nastalima tijekom testiranja vozila.