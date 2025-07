Skeptičnost prema električnim autima nestaje kad se isprobaju. Pokrenut Drive The Change Road Tour

Porsche Inter Auto Hrvatska pokrenuo je turu oko Zagreba s ciljem predstavljanja osam električnih modela iz Volkswagen grupacije, ali i razbijanja predrasuda prema električnim automobilima. Tura je spojila vožnju, doživljaj i edukaciju koju su pružili njihovi instruktori.

Kako bi promovirao svoje električne modele, Porsche Inter Auto Hrvatska pokrenuo je Drive The Change Road Tour. Riječ je o velikoj turi oko Zagreba na kojoj njezini sudionici mogu isprobati osam električnih modela marki Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche i Cupra. Njihovo iskustvo je pokazalo kako dobar dio skeptika mijenja mišljenje o električnim autima jednom kad ih isprobaju, zbog čega potencijalnim kupcima njihovih vozila žele dati priliku da isprobaju njihove elektrine modele.

Na prvom događaju te vrste koji su organizirali sudjelovao je i Forbes Hrvatska. Tura koja starta iz Zagreba trajala je četiri sata i radila “krug” od oko 140 kilometara oko Zagreba. On je uključivao različite vrste cesta, pa se mogla isprobati vožnja u različitim uvjetima od autoceste do zavojitih cesta po zagorskim brežuljcima. Kolonu su predvodili instruktori, koji su na svakoj pauzi bili na raspolaganju sudionicima kako bi objasnili specifičnosti električnih vozila poput regenerativnog kočenja koje dopunjava bateriju automobila tijekom vožnje.

Instruktor Porschea Inter Auto Hrvatska demonstrira punjenje električnih automobila u Svetom Križu Začrtje; Foto: Forbes Hrvatska

Za neke će to biti prvo iskustvo s punionicama

Tijekom vožnje stalo se i u Svetom Križu Začretje, kako bi se demonstriralo (brzo) punjenje na Ionity punionici. Tom prilikom okupljenima je predstavljena i Moon eCharge kartica koja (pravnim osobama) osigurava pristup skoro svim javnim punionicama u Hrvatskoj.

­Punjenje vozila “gorivom” vjerojatno je jedini aspekt u kojem klasični automobili još uvijek imaju prednost nad električnima. Tu je i cijena, no cijena struje manja je od cijene goriva, a razlika dolazi do izražaja ako korisnici auto dopunjavaju kod kuće. Ostali aspekti, s naglaskom na ubrzanje, bešumnu vožnju i izostanak ispušnih plinova su na strani električnih. Na neke poput automatskog mjenjača se treba naviknuti, no on je već godina ionako prisutan u gotovo svim boljim automobilima, pa ih veliki broj potencijalnih vlasnika električnih auta već koristi.

Građani zainteresirani za navedenu turu i vozila koje Porsche Inter Auto Hrvatska zastupa i sami će je moći isprobati od rujna. Ona će se naplaćivati simboličnih 20 eura, no svaki sudionik dobit će i voucher te vrijednost koji može iskoristiti za kupnju privjeska, kape, majice i sličnih proizvoda u njihovim salonima.

Prijave će biti moguće putem službene web stranice i društvenih mreža Porsche Inter Auta.

