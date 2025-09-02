Softverski gigant ulaže 20 milijardi eura u umjetnu inteligenciju

Njemački softverski gigant SAP objavio je da će uložiti više od 20 milijardi eura (23,3 milijarde dolara) u svoje cloud usluge u Europi tijekom sljedećih 10 godina.

Cilj je osigurati da se podaci o kupcima pohranjuju unutar EU kako bi se održala usklađenost s regionalnim propisima o zaštiti podataka poput GDPR-a.

Tvrtka je izjavila da proširuje svoju ponudu cloud usluga kako bi uključila platformu infrastruktura kao usluga (IaaS) koja tvrtkama omogućuje pristup raznim računalnim uslugama putem mreže podatkovnih centara. IaaS je tržište kojim dominiraju igrači poput Microsofta i Amazona, prenosi CNBC.

Također će uvesti novu opciju na licu mjesta koja korisnicima omogućuje korištenje SAP-ove infrastrukture unutar vlastitih podatkovnih centara.

“Inovacija i suverenitet ne mogu biti dvije odvojene stvari – moraju se spojiti“, rekao je Thomas Saueressig, član uprave SAP-a zadužen za vođenje korisničke službe i isporuke, tijekom virtualne konferencije za novinare.

Dodao je da je važno da europske tvrtke mogu pristupiti najnovijim tehnološkim dostignućima poput umjetne inteligencije.

Zemlje diljem svijeta sve više traže računalnu infrastrukturu potrebnu za obuku i pokretanje moćnih sustava umjetne inteligencije. To je navelo velike globalne tehnološke igrače poput Amazona i Microsofta da najave nove inicijative kako bi osigurali da se podaci europskih korisnika pohranjuju unutar EU.

Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, postavila je umjetnu inteligenciju kao glavni prioritet bloka u nastojanju da pojača konkurenciju sa SAD-om i Kinom. Europa je dugo zaostajala za objema zemljama kada je riječ o tehnologiji u širem smislu.

Ranije ove godine, Komisija je predstavila planove za ulaganje 20 milijardi eura u stvaranje novih takozvanih “AI gigatvornica“, postrojenja opremljenih ogromnim superračunalima za razvoj AI modela sljedeće generacije.