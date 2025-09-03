Spanov Centar kibernetičke sigurnosti postao Ustanova za obrazovanje odraslih

Kibernetička sigurnost područje je u kojem nedostaje stručnjaka. IT tvrtka Span koja posljednje tri godine ima Centar kibernetičke sigurnosti sada nudi i obrazovanje koje donosi formalne kvalifikacije.

Spanov Centar kibernetičke sigurnosti tri godine nakon osnivanja postao je Ustanova za obrazovanje odraslih. To znači da će se pohađanjem njihovih programa moći dobiti i formalne kvalifikacije.

Predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović na predstavljanju za medije rekao je kako je centar originalno osnovan kako bi se educiralo tržište – i inženjeri i tehničari i potencijalni korisnici. Dodatni povod je bio i to što kibernetička struka tada još nije bila prepoznata. S obzirom da će nedostajati ljudi tog profila, sada su registrirali i edukacija. Prema istraživanju vodeće svjetske organizacije za stručnjake kibernetičke sigurnosti ISC2, u 2024. godini zabilježena je potreba za čak 4,8 milijuna stručnjaka iz ovog područja.

Napadi i umjetna inteligencija

Spanov direktor za Cybersecurity poslovna rješenja Neven Zitek predstavio je trendove u području kibernetičke sigurnosti navodeći neke primjere sigurnosnih problema iz svijeta. Span ima i niz primjera sigurnosnih incidenata u Hrvatskoj, no o njima nažalost ne može govoriti.

Zanimljivo je da je u čak 68 posto slučajeva za propust zaslužan ljudski faktor koji može podrazumijevati nenamjerno i maliciozno ponašanje. A propusti se događaju i profesionalcima. Primjerice, tvrtka Clorox tužila je ove godine na američkom sudu IT tvrtku Cognizant, jer su hakeru koji se pretvarao da je zaposlen u Cloroxu dali lozinku nakon koje je uslijedio kibernetički napad.

Dao je i primjere vezane uz umjetnu inteligenciju, pri čemu je posebno zanimljiv bio propust u Microsoftovom Copilotu. On je pogreškom izvršavao naredbe koje je netko zlonamjeran mogao poslati u mailu, čak i ako se isti ne otvori.

Putem dostupnih programa u Span Centru kibernetičke sigurnosti te simulacijama stvarnih kibernetičkih napada, polaznici stječu praktična i teorijska znanja koja im omogućuju da prepoznaju, analiziraju i efikasno odgovore na kibernetičke prijetnje. Većinu predavača čine stručnjaci iz Spana, koji su dugogodišnjim radom na domaćim i međunarodnim projektima stekli veliko praktično iskustvo i znanje koje sada prenose polaznicima.

Obrazovanje uz HZZ vaučere

„Potreba za stručnjacima iz područja kibernetičke sigurnosti raste iz godine u godinu, a obrazovni kapaciteti u Hrvatskoj tu potrebu ne mogu popratiti. Iz tog smo razloga prepoznali važnost razvoja ciljanih programa za sve one koji žele graditi svoju karijeru u ovom zanimanju sadašnjosti, ali i budućnosti. U Span Centru kibernetičke sigurnosti stručnjaci iz realnog sektora prenose svoja znanja i praktično iskustvo polaznicima kako bi što prije mogli započeti ili nastaviti svoju karijeru u ovom području“, izjavio je ravnatelj Span Centra kibernetičke sigurnosti Marinko Žagar, koji je tijekom svoje 30-godišnje karijere kao predavač stekao bogato iskustvo upravo u području kibernetičke sigurnosti.

U Span Centru kibernetičke sigurnosti dosad se educiralo više od dvije i pol tisuće polaznika. Obrazovni programi kontinuirano se osvježavaju i osmišljeni su tako da odgovaraju konkretnim potrebama organizacija i pojedinaca, uz poseban naglasak na praktičnu primjenjivost sadržaja.

S osnivanjem ustanove polaznicima su trenutačno na raspolaganju dvije mikrokvalifikacije: Analitičar kibernetičke sigurnosti i Cloud Security stručnjak. Riječ je o formalnim kvalifikacijama koje su dio Nacionalnog okvira kvalifikacija i upisuju se u e-radnu knjižicu. Mikrokvalifikacije je moguće ostvariti i uz sufinanciranje putem HZZ vaučera, a mogu ih koristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe starije od 15 godina.