Što hrvatski IT-ovci očekuju u 2026. godini?

Prognoze svjetskih analitičkih kuća za 2026. godinu komentirali su članovi udruženja Unit Vjekoslav Jadrešić, Davorin Capan i Ivan Jelušić, koji su iznijeli i svoja očekivanja.

Prema prognozama Gartnera i PwC-a, 2026. godina bit će godina u kojoj umjetna inteligencija prestaje biti eksperimentalna tehnologija i postaje infrastrukturni temelj poslovanja. Gartner navodi da će do 2026. većina velikih organizacija koristiti AI u produkcijskim sustavima, dok PwC upozorava da ključ uspjeha više neće biti brzina implementacije, nego odgovorno upravljanje, sigurnost i povjerenje u podatke. Istodobno, Europska unija ubrzava regulatorne inicijative vezane uz digitalni suverenitet, kibernetičku sigurnost i otpornost sustava, uključujući i pripreme za postkvantne prijetnje.

S time se slažu i istaknuti članovi IT udruženja Unit, nekad poznatog kao CISEx. Prema riječima Vjekoslava Jadrešića, predsjednika Uprave CROZ-a, upravo će odgovorna i kontrolirana primjena umjetne inteligencije, uz jasnu ulogu ljudi u nadzoru osjetljivih procesa, biti presudna za stvarnu poslovnu vrijednost. Sličan naglasak na podatke, sigurnost i regulatornu usklađenost ističe i Davorin Capan, predsjednik Uprave Neosa, koji upozorava da 2026. donosi jasnu podjelu između onih koji AI koriste s pokrićem i onih koji se oslanjaju na obećanja bez stvarne vrijednosti. U industrijama snažno obilježenima geopolitičkim rizicima, poput zračne robotike, Ivan Jelušić direktor Orqe FPV dodatno naglašava važnost prilagodbe novim trgovinskim realnostima i razvoja rješenja s dvojnom, civilnom i komercijalnom namjenom.

Njihova razmišljanja potvrđuju da 2026. neće biti godina tehnoloških eksperimenata, nego strateških odluka koje dugoročno definiraju otpornost i konkurentnost IT sektora.

Jadrešić: AI agenti i postkvantna sigurnost

Vjekoslav Jadrešić vjeruje kako će u 2026. godini umjetna inteligencija izaći iz faze eksperimentiranja i ući u svakodnevnu poslovnu primjenu. No, ključ uspjeha neće biti brzina uvođenja, već odgovorna i kontrolirana upotreba. Posebno će rasti korištenje AI agenata, ali uz jasno definiranu ulogu ljudi u nadzoru složenih i osjetljivih procesa.

Istodobno, u fokus dolazi postkvantna sigurnost. Europska unija već do kraja 2026. očekuje prve konkretne korake prema zaštiti sustava od budućih kvantnih prijetnji, zbog čega organizacije moraju na vrijeme prepoznati gdje su im najveći rizici. U tom kontekstu, digitalni suverenitet postaje temelj za razvoj inovacija – jer oni koji imaju kontrolu nad podacima i tehnologijom lakše stvaraju nova rješenja i dugoročnu prednost.

Capan: Sve manje NPOO projekata

Davorin Capan misli da će 2026. godina razotkriti tko je u IT-ju stvarno stvarao vrijednost, a tko gura AI priču bez pokrića. Globalno vidi isti pomak – enterprise kupci traže dokazivost, ne obećanja. Po njemu pobjednici u enterprise segmentu, posebno u EU, neće biti oni s najviše AI usecasea, nego oni koji su duboko odradili nekoliko usecasea, znaju gdje su im podaci, tko njima upravlja i koliko ih to stvarno košta. Data sovereignty, regulatorna usklađenost i kontrola cloud troškova postaju jednako važni kao i sama tehnologija. Dobavljači i partneri ulaze pod povećalo – treće strane više nisu ‘tuđi problem’, nego dio rizika tvrtke.

Nastavlja zaključkom kako u 2026. godini nepodržane verzije prestaju biti tehnički dug – postaju sigurnosni i regulatorni rizik. Zato će se rezati alati i dobavljači – manje slojeva, jasnije vlasništvo, lakša kontrola. Za Hrvatsku i regiju to je prilika, ali i upozorenje: kako se val novih NPOO projekata smiruje, rast neće dolaziti iz “još jednog projekta”, nego iz sposobnosti da se enterprise korisnicima isporuče sigurni, usklađeni i financijski održivi modeli rada. Zaposlenici će se morati brzo prilagoditi – tehničko znanje bez razumijevanja poslovnog i regulatornog konteksta više neće biti dovoljno.

Jelušić: Rizici zbog pada potražnje u obrambenom sektoru

Ivan Jelušić misli kako će zračna robotika za razliku od šireg IT-a u 2026. godini zadržati snažan uzlazni trend. Ključni pokretač rasta je globalna geopolitička nestabilnost koja diktira stalnu potrebu za naprednim sustavima u domeni sigurnosti i obrane. Potencijalni rizici kriju se u poremećajima u globalnim trgovinskim tokovima, koji izravno narušavaju stabilnost opskrbnih lanaca. Međutim, to ujedno stvara i priliku za proizvođače poput Orqe i naše sposobnosti da stabiliziramo poslovanje unutar zapadnih zemalja, budući da kupci na Zapadu traže sigurnije dobavljače.

Ipak, ističe kako je za tvrtke iz ovog sektora važno da ostanu svjesne dvojnosti tehnologija koje proizvode, stoga je za 2026. ključan razvoj rješenja s dvojnom namjenom. One tvrtke iz sektora zračne robotike (u kojem posluje i Orqa) koje u idućoj godini ne započnu s ozbiljnim razvojem rješenja za civilne namjene, mogle bi se suočit sa značajnim rizicima zbog potencijalnog pada potražnje iz obrambenog sektora. Zaključno, agilnost u prilagodbi novim trgovinskim realnostima i širenje portfelja izvan okvira vojne industrije bit će presudni faktori za održivi rast u godini koja slijedi.