Telemach predstavio svoj prvi 5G tablet i još pametniji 5G telefon s naprednim AI značajkama

Telemach je predstavio dva nova 5G uređaja u svojoj ponudi: prvi 5G tablet, Telemach 5G Tab, te pametni telefon nove generacije – Telemach 5G Pro 2, opremljen naprednim funkcijama umjetne inteligencije.

Ovi uređaji korisnicima donose vrhunsko 5G iskustvo i brojne AI funkcionalnosti po vrlo povoljnim cijenama, uz maksimalnu povezanost putem Telemachove 5G mreže.

“Novi Telemach 5G uređaji spajaju inovaciju i pristupačnost te unaprjeđuju svakodnevno korištenje mobilnih tehnologija. Njihove snažne AI značajke i moderan dizajn pružaju pametnije, intuitivnije i besprijekorno korisničko iskustvo. Uz našu Unlimited tarifu i 99 postotnu pokrivenost populacije 5G mrežom, korisnici mogu iskoristiti sve prednosti ovih uređaja koji su dostupni po svima pristupačnoj cijeni”, izjavio je Damir Vrsajković, član Uprave i glavni direktor za razvoj proizvoda Telemacha.

Prvi Telemachov tablet

Telemach 5G Tab prvi je Telemachov tablet i predstavlja idealan spoj produktivnosti i mobilnosti u pokretu. Lagan i savršen za svakodnevno korištenje, uređaj dolazi s integriranim AI značajkama, velikim kapacitetom memorije od 256 GB za potrebe cijele obitelji, snažnom baterijom od 7510 mAh te eSIM tehnologijom, a ono što ga čini savršenim suputnikom je praktična tipkovnica u obliku futrole. Ovaj dodatak Telemach 5G Tab pretvara u pravi mali prijenosni ured ili učionicu.

Telemach 5G Tab dizajniran je da odgovori preferencijama korisnika. Naime, Telemach je, u suradnji s agencijom Ipsos, na reprezentativnom uzorku i nacionalnoj razini istražio navike korisnika u Hrvatskoj kada je u pitanju tablet.

“Kriterij koji je korisnicima najvažniji prilikom odabira tableta je nedvojbeno trajanje baterije, što potvrđuje čak 88% ispitanika. Mogućnost neograničenog spajanja na internet putem mobilne mreže važna je za 84% ispitanika, dok je za 82% ispitanika cijena uređaja najvažniji kriterij. Istraživanje je pokazalo i kako Hrvati tablete najviše koriste za surfanje, njih 58%, a 22% ispitanika tablet koristi za učenje i obrazovanje. Ovi podaci jasno pokazuju – tablet danas nije luksuz, već alat koji može unaprijediti svakodnevni život, obrazovanje i digitalnu povezanost”, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Telemach 5G Pro 2 telefon AI funkcionalnostima prednjači u svojoj kategoriji

Najnoviji i dosad najbolji pametni telefon Telemach 5G Pro 2 donosi poboljšano korisničko iskustvo zahvaljujući snažnom procesoru, 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Uz glavnu kameru od 108 MP koja koristi umjetnu inteligenciju svaka fotografija može biti vrhunska, dok napredne AI funkcije, koje omogućuju automatski prijevod poziva i poruka u stvarnom vremenu, prevladavaju jezične barijere i korisnicima omogućavaju neograničenu povezanost. Uz eSIM podršku i još niz dodatnih funkcionalnosti, ovaj pametni telefon predstavlja izvanredan omjer cijene i mogućnosti.

“Uz predstavljene tehnološke iskorake, s Telemach 5G uređajima ulazimo u novu fazu inovacije i napretka, podižući standarde personaliziranog i inteligentnog korisničkog iskustva. AI inovacije, neograničena povezivost i pristupačne cijene odgovor su na stvarne potrebe korisnika. To je pametniji život, dostupan svima”, izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha.

Uređaji su dostupni uz mobilni paket Unlimited uz 24-mjesečni ugovor – Telemach 5G Pro 2 po cijeni od 4,90 eura mjesečno, a Telemach 5G Tab po cijeni od 7,90 eura mjesečno.