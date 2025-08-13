Tvrtka za umjetnu inteligenciju nudi 34,5 milijardi dolara za Google Chrome

Startup za umjetnu inteligenciju (AI) Perplexity dao je iznenađujuću ponudu za preuzimanje Googleovog internetskog preglednika Chrome u vrijednosti od 34,5 milijardi dolara (25,6 milijardi funti).

Glasnogovornik Perplexityja Jesse Dwyer potvrdio je CNN-u detalje ponude, o kojoj je prvi izvijestio The Wall Street Journal.

Ponuda dolazi u trenutku kada Google čeka odluku suda nakon što je prošle godine donesena značajna presuda kojom je utvrđeno da je internetski div prekršio američki antimonopolski zakon svojim poslovanjem s pretraživanjem. Američko Ministarstvo pravosuđa predložilo je da Google proda svoj preglednik Chrome.

Google je obećao da će se žaliti na presudu i nazvao ideju o izdvajanju Chromea “neviđenim prijedlogom” za koji kaže da bi naštetio potrošačima i sigurnosti. Google je odbio dati komentar CNN-u u vezi s Perplexityjevom ponudom.

Perplexityjeva ponuda označava najnoviji primjer kako se nove tvrtke suočavaju s najvećim tehnološkim igračima kako bi preoblikovale internet u eri umjetne inteligencije.

Perplexity je gotovo trogodišnji startup čiji alat za pretraživanje koristi AI modele za odabir odgovora. Odgovori se obično objavljuju kao sažetak, iako Perplexity pruža poveznice na svoje izvore.

Perplexity je u srpnju lansirao vlastiti web preglednik pokretan umjetnom inteligencijom pod nazivom Comet. Tvrtka ga predstavlja kao personaliziraniji preglednik koji povezuje korisnikove kalendare, kartice za pregledavanje, društvene kanale i još mnogo toga.

Prema Reutersu, navodno i OpenAI razvija web preglednik, što je još jedan signal da tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom žele igrati veću ulogu u načinu na koji ljudi koriste web.