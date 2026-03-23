VIVAX najavio snažan iskorak na tržištu EU i razvoj nove digitalne platforme 

Tradicionalni VIVAX COOL DAY ove je godine okupio više od 470 partnera, distributera i stručnjaka iz područja Europske unije, potvrđujući važnost ovog događaja kao ključnog mjesta susreta, razmjene iskustava i predstavljanja novih strateških smjerova razvoja u HVAC industriji.

Događaj, koji je tijekom godina postao prepoznatljiva platforma za povezivanje VIVAX predstavnika s poslovnim partnerima, ponovno je naglasio važnost suradnje, inovacija i zajedničkog razvoja tržišta, uz snažan fokus na unapređenje korisničkog iskustva kroz cijeli životni ciklus proizvoda.

Tijekom događaja sudionici su imali priliku prisustvovati nizu stručnih predavanja posvećenih najnovijim tehnologijama i rješenjima iz HVAC segmenta, s posebnim naglaskom na razvoj rezidencijalne klimatizacije, napredne VRF sustave, dizalice topline te ESS sustave za pohranu energije, koji postaju sve važniji dio moderne i održive energetske infrastrukture.

Uz tehnološke inovacije, važan dio programa bio je usmjeren na razvoj postprodajnih usluga i operativnih kapaciteta, koji predstavljaju jedan od ključnih stupova VIVAX poslovnog modela. Zahvaljujući razvijenoj logističkoj i servisnoj infrastrukturi, VIVAX osigurava visoku razinu pouzdanosti, brzu reakciju i dugoročnu podršku kroz cijeli životni ciklus proizvoda.

Platforma kao sljedeći korak u razvoju VIVAX poslovnog modela

Poseban fokus ovogodišnjeg događaja bio je na predstavljanju VIVAX digitalne platforme, koja predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju poslovnog modela te koja je osmišljena kao digitalni alat koji povezuje kupnju i montažu, s ciljem pojednostavljenja cijelog procesa za krajnjeg korisnika.

Platforma koju će VIVAX tržištu predstaviti tijekom sljedećeg mjeseca, kupcima omogućava jednostavnije i transparentnije iskustvo, dok se istovremeno partnerima – instalaterima i retail kanalima – otvaraju dodatne poslovne prilike kroz bolje povezivanje ponude, potražnje i postprodajnih usluga. Platforma pritom ne mijenja uloge postojećih kanala, već ih povezuje i unaprjeđuje, stvarajući strukturiran i učinkovit sustav, koji donosi vrijednost svim uključenim stranama.

Snažan rast i širenje na EU tržišta

Ovogodišnji događaj bio je i prilika za osvrt na poslovne rezultate ostvarene u proteklom razdoblju te predstavljanje planova za daljnji razvoj.

Prošle godine je VIVAX uspješno proširio svoju prisutnost na tri nova tržišta – Španjolsku, Grčku i Albaniju – čime je dodatno ojačana međunarodna distribucijska mreža i otvorene nove mogućnosti za rast, dok u 2026. godini VIVAX dodatno priprema širenje na dva ključna europska tržišta – Italiju i Francusku, s planiranim početkom operativnog rada 1. siječnja 2027. godine, čime se nastavlja sustavna i kontrolirana ekspanzija na EU tržištu.

Govoreći o planovima za naredno razdoblje, Vladimir Brkljača, član Uprave M SAN Grupe zadužen za VIVAX brand, istaknuo je:

„Prošle godine započeli smo novi investicijski ciklus i strateški snažniji ulazak na tržišta Europske unije. Otvaranjem vlastitih poduzeća u Španjolskoj, Grčkoj i Albaniji napravili smo važan iskorak u međunarodnom razvoju VIVAX branda, koji je danas prisutan u 42 zemlje kroz mrežu s više od 4.000 partnera. Naš pristup temelji se na kontroliranoj ekspanziji i izgradnji snažne lokalne prisutnosti – kroz vlastite timove, partnersku mrežu te logističku i servisnu infrastrukturu. Upravo takav model omogućuje nam dugoročan i održiv rast, uz zadržavanje visoke razine kvalitete i korisničkog iskustva. U narednom razdoblju dodatno ćemo ulagati u razvoj platforme i povezivanje svih elemenata našeg poslovnog modela, s ciljem stvaranja jednostavnijeg i pouzdanijeg iskustva za krajnjeg korisnika, ali i dodatne vrijednosti za naše partnere.“