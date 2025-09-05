Volkswagen s novim električnim mališanom brani domaći teren od Kineza

Automobilski div Volkswagen odsad će svoje električne modele nazivati po uspješnim klasičnim modelima, a ne više po brojčanim oznakama.

Njemački proizvođač automobila predstavio je novi električni model ID. Polo, koji bi pri izlasku na tržište sljedeće godine trebao stajati manje od 25 tisuća eura. Pristupačniji električni model ključan je za natjecanje s kineskim proizvođačima poput BYD-a i Geelyja, koji unatoč carinama sve snažnije prodiru na europsko tržište, izvještava Bloomberg.

Volkswagen se u nazivu novog modela poziva na jedan od svojih najprodavanijih automobila – Polo. Od njegova pokretanja 1975. godine prodano je više od 20 milijuna primjeraka ovog manjeg modela.

Iz kompanije su također poručili da će ubuduće električni modeli linije ID nositi imena dosadašnjih prepoznatljivih modela, umjesto brojčanih oznaka. Isti se model ranije u konceptnoj verziji zvao ID. 2all.

“ID. Polo učinit će električnu vožnju dostupnijom većem broju ljudi nego ikada prije,” poručili su iz Volkswagena.

Električno VW Polo; Foto: Volkswagen

Predstavljaju i novi električni SUV

Jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, u čijem se portfelju uz glavnu marku nalaze i Škoda, Audi i Seat, posljednjih se mjeseci suočava s carinskim barijerama na američkom tržištu, padom prodaje na ključnom kineskom tržištu te stagnacijom europskog tržišta.

U drugom tromjesečju prodaja električnih vozila Volkswagena u Europi znatno je porasla, jer je proizvođač unaprijedio softver, dok se europski kupci sve više okreću od Tesle. U međuvremenu kineski proizvođači šire svoju prisutnost na kontinentu: najveći, BYD, svoj manji model Dolphin Surf u Hrvatskoj već za 19,5 tisuća eura.

Novi automobil bit će predstavljen na automobilskom salonu u Münchenu sljedeći tjedan, piše Bloomberg. Dan prije početka salona Volkswagen će predstaviti i koncept kompaktnog električnog SUV-a pod imenom ID. Cross. Serijska verzija tog koncepta trebala bi stići na tržište krajem 2026. kao električni ekvivalent modelu T-Cross, poručili su iz Volkswagena.