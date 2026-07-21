Zagorska platforma Livvi nudi alternativu Bookingu. Izgrađena je EU sredstvima, traži investitore

Borba protiv velike i moćne konkurencije je teška, a u jednu se prije godine dana upustio Lovro Tovernić iz Zagorja. On je pokrenuo platformu kojom želi konkurirati servisima poput Bookinga.

Lovro Tovernić, 26-godišnjak iz Zagorja, pokrenuo je prije godinu dana sa starijim bratićem Markom Sukreškim platformu Livvi za upravljanje i rezervaciju smještaja koja želi konkurirati svjetskim platformama poput Bookinga. Iako je mlad, to nije njegov prvi doticaj s poduzetništvom – već tri godine ima tvrtku i pruža marketinške usluge.

Snalažljivost je pokazao i činjenicom da je za razvoj platforme dobio EU sredstva, a osim bratića u poslu mu pomažu još brat, zaručnica i prijatelj developer. U razgovoru za Forbes Hrvatska otkriva kako unatoč ograničenom budžetu ima prednosti koje projektu daju šansu za uspjeh. Jedna je primjerice direktna integracija s eVisitorom koja olakšava posao iznajmljivačima. Podaci o gostima iz ove platforme automatski se šalju u eVisitor i tako ubrzavaju prijavu gostiju.

Težak put do uspjeha

Osim toga, tu su i dostupnost i upravljanje rezervacijama koji su usklađeni s Bookingom, Airbnb-ijem i drugim kanalima. Ažuriranja su automatska.

Tovernić oko Livvija želi izgraditi i cijeli eko sustav i povezati se s dionicima poput turističkih zajednica i OPG-ova, a u tijeku je i prijava na još jedan EU projekt koji bi u priču doveo i turističke rute. Osim toga, ističe kako velike platforme uzimaju 15 do 20 posto provizije, dok Livvi uzima samo dva posto.

No, u situaciji kad je budžet ograničen, kod web servisa koji bi se mogli uvrstiti u kategoriju oglasnika, najteže je istovremeno privući iznajmljivače i posjetitelje, jer i jedni i drugi žele vidjeti masovnost. Nje u ovom trenutku još nema, a za nju je potrebno uložiti velika sredstva.

Kako je platforma još u ranoj fazi razvoja, ponuda smještaja je još uvijek prilično ograničena. Tovernić pojašnjava kako će širenje baze iznajmljivača biti jedan od glavnih fokusa u idućem razdoblju.

To bi se moglo izmijeniti uz investiciju, pa ne čudi ni da je Tovernić u fazi potrage za investitorom.