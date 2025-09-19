Zbog fatalnog sudara Xiaomi na daljinu popravlja nedostatak asistirane vožnje na 116 tisuća automobila

Sudar u kojem su poginule tri osobe rezultirao je povlačenjem i daljinskom nadogradnjom Xiaomijevog modela SU7. Problem u asistiranoj vožnji rezultirao je udarcem vozila u betonski stup na mjestu gdje su bili radovi na autocesti.

Kineski Xiaomi izdat će softverski update za 115.000 električnih automobila SU7, kako bi popravio potencijalni sigurnosni problem sa asistiranom vožnjom.

Reuters i Techxplore navode kako je povod nesreća iz ožujka u kojoj je poginulo troje studenata.

Prije nesreće automobil je imao uključeno asistiranje pomoć sustava Navigate On Autopilot, krećući se brzinom od 116 kilometara na sat. Prema informacijama iz Xiaomija, dok je vozilo putovalo dijelom autoceste na kojem su se izvodili radovi, otkrilo je prepreku ispred, izdalo upozorenje i predalo kontrolu vozaču.

Vozač je preuzeo kontrolu nad vozilom, no nakon nekoliko sekundi, automobil je pri brzini od gotovo 100 kilometara na sat naletio na betonski stup uz autocestu i zapalio se.Xiaomi je naveo da je sustav prethodno izdao upozorenje o preprekama ispred vozila.

Kod autonomne vožnje druge razine vozač prepušta upravljanje, ubrzavanje i kočenje sustavu, ali i dalje mora stalno obraćati pozornost.

Nesreća je potaknula raspravu na internetu o Xiaomi-jevim funkcijama vožnje uz pomoć sustava, o tome zašto se automobil zapalio i mogu li se vrata otvoriti u slučaju nužde.

Xiaomi je do srpnja isporučio više od 300.000 modela SU7, pri čemu će trebati nadograditi njih 116.877 navodi South China Morning Post. Prema priopćenju kineske Državne uprave za regulaciju tržišta koja ih je opozvala, Xiaomijev sustav za pomoć vozaču ima “nedovoljnu sposobnost prepoznavanja i možda neće adekvatno otkriti i upozoriti vozače u određenim scenarijima”, odnosno nije bio u skladu sa standardima razine dva autonomne vožnje. Većina kineskih vozila koja koriste autonomnu vožnju u Kini koristi drugu razinu, koja od vozača traži da stalno drži ruke na volanu.